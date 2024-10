Kováč nechápal vyřazení Liberce z poháru s třetiligovým Hlučínem: Nikoho jsme nešetřili

Ligový debakl 0:5 s Jabloncem částečně napravil Slovan Liberec těsnou porážkou na Letné a hlavně vysokým vítězstvím 4:0 nad Slováckem. Místo potvrzení nárůstu formy si ale Severočeši uřízli další obrovskou ostudu, kterou bude klubový šéf Ondřej Kania jen těžko rozdýchávat. Slovan prohrál v MOL Cupu na půdě třetiligového Hlučína 0:1 a v soutěži končí. "Obrovské zklamání," neskrýval trenér Slovanu Radoslav Kováč (44).

Bylo jasné, že Liberec přistupoval k duelu se soupeřem z MSFL s naprostou vážností. O to větší ale zklamání ze špatného výsledku nyní v táboře Slovanu zavládlo. "Nechtěli jsme nic podcenit a podle toho také vypadala sestava. Nenechali jsme nikoho odpočívat. Nebyli tu pouze hráči se zdravotními problémy," konstatoval Kováč.

Přiznal, že počítal s tím, že Slovan zápas na půdě outsidera zvládne a půjde v poháru dál. "Čekali jsme, že to zvládneme, ale to se bohužel nepovedlo a musíme si to zanalyzovat," přiznal smutně.

Místo pocitů zmaru se ale Kováč snažil pumpovat optimismus do libereckého tábora. "Teď je potřeba zvednout hlavy a připravit se na neděli, kdy nás čeká další důležité utkání v Českých Budějovicích," doplnil.