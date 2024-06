Portugalsko v těžké zkoušce nestačilo na Chorvatsko, Švédsko dostalo tři góly od Srbů

Reprezentace Chorvatska přehrála v těžké zkoušce před evropským šampionátem Portugalsko 2:1 a před působením ve "skupině smrti" si pořádně zvedla sebevědomí. První přesný zásah obstaral legendární Luka Modrič (38), který po turnaji s největší pravděpodobností pověsí kostkovaný dres na hřebík. Západoevropský soupeř po pauze vyrovnal, neodpustil si však další zaváhání v defenzivě, čehož využil po necelé hodině hry z dorážky Ante Budimir (32). Portugalci tak bez Cristiana Ronalda (39) na trávníku před utkáním evropského šampionátu s českou reprezentací příliš nezazářili a v závěru přípravy mají proti Irsku co napravovat.

Hosté vstoupili do utkání aktivně, což vedlo už v osmé minutě k faulu Vitinhy v pokutovém území. K penaltě se nemohl postavit nikdo jiný než čerstvý vítěz Ligy mistrů Modrič, jenž poslal míč nekompromisně k levé tyči. Ofenzivní choutky ukázal ve 21. minutě i obránce Manchesteru City Joško Gvardiol, který se dostal do vápna soupeře a nechybělo mnoho, aby jeho obstřel skončil v brance.

Vatreni byli po celý první poločas nebezpečnějším týmem. Po půlhodině hry zahrozil hlavičkou znovu Gvardiol, opět ale nemířil mezi tři tyče. Stejně na tom ovšem byli Portugalci, kteří v první půli nevystřelili na branku.

Statistiky utkání. Livesport

Do druhé půle však nastoupili lépe svěřenci Roberta Martíneze. Zapříčinilo to především několikanásobné střídání španělského trenéra, jenž mimo jiné poslal na trávník Nélsona Semeda a Dioga Jotu. Tato dvojice se téměř ihned po příchodu na hřiště postarala o vyrovnání, když pravý bek přichystal skvělou přihrávku na útočníka Liverpoolu, který doklepl míč z bezprostřední blízkosti do sítě.

Portugalsku radost příliš dlouho nevydržela, neboť v 56. minutě poslal Chorvaty zpět do vedení Budimir. Lví podíl měl na trefě Mario Pašalič, jehož tvrdá pumelice ze střední vzálenosti orazítkovala břevno, balon se ale následně odrazil právě k forvardovi Osasuny, jenž už se nemýlil. Inkasovaný gól nakopl domácí k velké aktivitě, což vedlo k několika dobrým šancím, hosté ovšem menší tlak ustáli a naopak v závěru mohli zvýšit svůj náskok. Luka Sučič si však vylámal zuby na Diogu Costovi.

Na začátku zápasu nabitého hvězdami Premier League se prosadil aktivní Pierre-Emile Höjbjerg, který dorazil vlastní střelecký pokus a stejně jako proti Švédům či Faerským ostrovům otevřel skóre. Rozhodující zásah si ve 21. minutě připsal Jannik Vestergaard, jenž se v příští sezoně také představí v nejvyšší anglické soutěži, jelikož s Leicesterem vybojoval postup z Championship. Naopak kanonýr Erling Haaland z utkání odešel jako poražený i proto, že jej o jednu ze dvou branek obral ofsajd.

Střelci utkání. Livesport

Začátek utkání se kvůli opravě sítě ve švýcarské brance o pár minut zpozdil, na Rakušany to ale nemělo žádný vliv. Již v páté minutě se totiž po chybě v rozehrávce domácích prosadil z rychlého protiútoku Baumgartner, jenž tak navázal na zásah z minulého zápasu do sítě Srbska.

Po inkasovaném gólu se svěřenci Murata Yakina snažili rychle odpovědět. Podařilo se jim to o 21 minut později, kdy po svižném úniku po levém křídle střílel Rubén Vargas. Jeho přízemní pokus Heinz Lindner vytěsnil jen k nohám Widmera, který se z bezprostřední blízkosti nemýlil.

Statistiky utkání. Livesport

Německý stratég Ralf Rangnick ve službách rakouské reprezentace poslal ve druhém poločase na trávník čerstvé síly, což se projevilo zvýšenou aktivitou v napadání, s níž měli Švýcaři značné problémy.

V dalších minutách se hra začala kouskovat a oběma trenérům šlo především o to, aby se jejich hlavní opory těsně před evropským šampionátem nezranily. Zápas proto předčasně skončil pro Granita Xhaku s Manuelem Akanjim a na druhé straně pro Konrada Laimera.

Zpočátku utkání nedávali Švédové neúspěch znát a chtěli nad soupeřem, jenž na evropský šampionát míří, zvítězit. V úvodní čtvrthodině zápasu nad Srby jasně dominovali, ale k výraznějšímu ohrožení brány se nedostali.

Byla to tedy reprezentace z Balkánu, která skórovala jako první. Přetažený centr do vápna bez problému odklidil hlavou do sítě nehlídaný Milinkovič-Savič. Domácí i po inkasování zůstávali aktivnější na míči, větší šance přišla ovšem až ve 37. minutě. K Niclasi Eliassonovi se odrazil balon, nicméně ten ho napálil z úhlu pouze do připraveného Predraga Rajkoviče.

Střelci utkání. Livesport

Ve druhé půli stál před Švédy jasný úkol, a to stáhnout jednogólové manko. Kombinaci kolem soupeřova vápna zvládali, ale ke střelbě se často nedostávali. V 59. minutě se šikovně uvolnil Isak, jenž vyslal mezi tři tyče prudkou ránu, avšak Rajkovič pohotově zasáhl. Vzápětí se opakovala situace z prvního poločasu, kdy Srbsko z ojedinělé příležitosti skórovalo.

Po výborné přihrávce na hranici malého vápna zamířil přesně k levé tyči Mitrovič. O ještě lepší výsledek se mohl postarat Dušan Vlahovič, ale při střele mu míč poskočil a prosvištěl nad břevnem. O chvíli později se v šanci zjevil jeho jmenovec Tadič, který zamířil přesně do pravé šibenice a pojistil náskok Balkánců. Skóre z domácího pohledu se nezlepšilo ani v závěru, kdy si několik zákroků připsal výborně chytající Rajkovič.

Tým okolo hvězdného teenagera Benjamina Šeška nepředvedl vůbec dobrý vstup do utkání, když už ve čtvrté minutě fauloval v pokutovém území Bijol. K následné penaltě se postavil kapitán Bulharů Despodov a nekompromisně poslal míč k levé tyči.

Statistiky zápasu. Livesport

Hosté se ovšem z vedení příliš dlouho neradovali, ve 14. minutě totiž Slovinci fantasticky zahráli rohový kop, po němž Jan Mlakar našel hlavičkou na zadní tyči úplně volného Šporara, jenž hlavou doklepl balon do sítě. Ve zbytku první půle už se diváci větších šancí nedočkali a fotbalisté odcházeli do šaten za remízového stavu.

Po změně stran byli mírně aktivnější domácí, hra však plynula ve velmi poklidném tempu. V 63. minutě zahrozil tvrdou střelou Despodov, Oblak byl ovšem pozorný a ránu zneškodnil.

Trenéři obou reprezentací se snažili zápas oživit několika střídaními, z nichž vytěžili více hosté, kteří v průběhu druhého poločasu alespoň vyrovnali statistiku držení míče. Nakonec se však ani jeden z týmů do gólové šance již neprobojoval.

