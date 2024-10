Neapol vítězstvím nad AC potvrdila nadvládu nad Serií A. Návrat do Milána si užil Lukaku

PIERO CRUCIATTI / ANADOLU / Anadolu via AFP

AC Milán podlehl v 10. kole Serie A hostům z Neapole 0:2, Partenopei tak udrželi čisté konto v sedmi z posledních osmi utkání napříč soutěžemi. Od zaváhání v úvodním ligovém duelu svěřenci Antonia Conteho kromě remízy s Juventusem vyhráli všechna utkání a zaslouženě okupují první příčku. Triumf nad Rossoneri ozdobil krásným zásahem zpoza vápna Chviča Kvaracchelija, návrat do Milána po štaci v Interu si gólem osladil i Romelu Lukaku.

Milánští měli více času na odpočinek, jelikož jejich předešlé ligové utkání bylo odloženo. Dalo se tak čekat, že předvedou výbušný vstup do utkání. Nicméně to byli hosté, kdo se hnal do vedení. Po pouhých pěti minutách se Lukaku dokázal prosadit přes Strahinju Pavloviče a s přehledem zakončil za záda Mikea Maignana.

Domácí se najednou ocitli ve velmi nepříjemné situaci, protože Neapol neprohrála žádný z posledních 50 zápasů, v nichž se ujala vedení. Yunus Musah se nicméně blýskl nebezpečnou střelou, následně donutil Alexe Mereta k zákroku Samuel Chukwueze pokusem ze 30 metrů.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Neapol zkušeně hájila vedení velkou část prvního poločasu, ale začala hrozit krátce před přestávkou. Kvaracchelija vybojoval míč na levém křídle, navedl si balon na střed a zpoza vápna vyslal nádherný obstřel ke vzdálenější tyči. Domácí fanoušci očekávali reakci na tak nevýrazný první poločas, dočkali se jí během 60 vteřin po obnovení hry.

Álvaro Morata hlavou překonal v souboji Chukwuezeho, jenže videorozhodčí gól neuznal, protože Španěl byl v době přihrávky v těsném ofsajdu. Záloha Partenopei poté převzala kontrolu nad míčem a uklidnila hru. Conteho tým vedle zdatnosti před brankou soupeře předvedl i vynikající obranný výkon.

V závěru musel Meret vytasit pohotový zákrok, aby vytlačil prudkou ránu střídajícího Rafaela Leaa. Přestože se jednalo o první domácí porážku po osmi zápasech, byla to pro Rossoneri, kteří v tabulce zůstávají mimo příčky zajišťující pohárovou evropu, pokořující porážka.