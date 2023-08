Vuová sesadila Kordovou a je v čele světového žebříčku. Je to šílené, říká Američanka

Americká golfistka českého původu Nelly Kordová (25) už nevede světový žebříček. Z čela ji sesadila krajanka Lilia Vuová (25), jež si v neděli odvezla trofej z British Open a získala letos druhý titul z majoru. Podle agentury Reuters okupují Američanky první dvě místa v žebříčku poprvé.

Pětadvacetiletá Nelly Kordová, dcera bývalého grandslamového šampiona v tenisu Petra Kordy, byla až do dneška v čele žebříčku pětkrát. Nejdéle vydržela první 17 týdnů od konce června 2021 do října, celkově pak golfistkám vévodila 38 týdnů. Vuová je v čele poprvé, do pozice jedničky se posunula z šestého místa.

"Být nejlepší na světě je šílené," řekla pětadvacetiletá Vuová, jež letos vyhrála na LPGA Tour tři turnaje. V dubnu ovládla úvodní major sezony Chevron Championship.

Nejlepší z Češek Klára Davidson Spilková si o jednu příčku pohoršila oproti minulému týdnu a je na 104. místě. V neděli na majoru v anglickém Surrey skončila šestapadesátá.