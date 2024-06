Woods skončil na golfovém US Open, od postupu ho dělily dva údery. Lídrem je po 2. kole Aberg

US Open PGA Tour

Woods neprošel na golfovém US Open cutem.

Ve 2. kole golfového US Open se do čela pořadí posunul Švéd Ludvig Aberg (24) s náskokem jedné rány na trio pronásledovatelů. Do druhé poloviny turnaje v Pinehurstu se nekvalifikovali hvězdní Američané Tiger Woods (48) či Phil Mickelson (53) a za očekáváním stále zůstává světová jednička Scottie Scheffler (27), který se dělí o 57. místo se ztrátou 10 úderů na lídra.

Aberg navázal na úvodních 66 ran výkonem 69 a s celkovým skóre -5 se při debutu na US Open drží ve hře o další skvělý výsledek po druhém místě z dubnového Masters v Augustě. V kariéře dosud vyhrál jediný turnaj na PGA Tour, kterou hraje od loňska. O druhé místo se za ním dělí Američané Bryson DeChambeau a Patrick Cantlay s Belgičanem Thomasem Detrym. A o další ránu zpět se drží Rory McIlroy ze Severního Irska, další Američan Tony Finau a Francouz Matthieu Pavon.

Hlavnímu favoritovi Schefflerovi se zatím nedaří navázat na výkony z posledních tří měsíců, během nichž vyhrál pět turnajů včetně Masters. Ani tentokrát se nedostal pod par hřiště a oproti pondělnímu výkonu 71 se zhoršil o tři údery. Se skóre +5 se dostal přesně na hranici cutu, na níž s ním je dalších 16 hráčů včetně dvojnásobného vítěze US Open Brookse Koepky.

Woods, který turnaj vyhrál třikrát, se oproti čtvrtku o ránu zlepšil, ale k pokračování v turnaji mu to nestačilo. Potřeboval ještě o dva údery lepší výkon. Mickelson, kterému US Open jako jediný major chybí ve sbírce úspěchů a v minulosti na něm skončil šestkrát druhý, pohořel ještě více. Cutem tu neprošel potřetí za sebou a s výsledkem +15 patřil k nejhorším hráčům turnaje.

