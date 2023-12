České házenkářky na MS rozehrají osmifinálovou skupinu zápasem s Ukrajinou

České házenkářky ve středu vstoupí na mistrovství světa do osmifinálové fáze. Svěřenkyně norského trenéra Benta Dahla na úvod šestičlenné skupiny změří síly s Ukrajinou a proti papírově nejslabšímu z nadcházejících tří soupeřů neberou nic než vítězství. Pokud by Češky zaváhaly, ztratily by reálnou šanci na postup do čtvrtfinále.

Dahlovy svěřenkyně prošly do osmifinálové fáze z druhého místa v základní skupině, v níž vysoko porazily outsidery Kongo s Argentinou a v pondělí utrpěly debakl 20:33 s Nizozemskem. Do jedné ze čtyř šestičlenných skupin si Češky přenesly dva body. Po středečním zápase s Ukrajinou nastoupí proti dvěma favoritům - v pátek proti Španělsku a v neděli proti Brazílii. Do vyřazovací fáze projdou první dva celky ze skupiny, v níž jsou ještě Nizozemsko a Argentina.

"Myslím, že Ukrajina by měla být papírově slabším soupeřem, s kterým bychom stoprocentně měli bodovat. Španělsko s Brazílií jsme viděli ve vzájemném zápase, kde oba týmy ukázaly svou kvalitu. Ale myslím, že je v našich silách je potrápit a získat nějaký bod," řekl v nahrávce pro média trenér brankářů Martin Galia.

Ukrajina nejlehčím osmifinálovým soupeřem

Ukrajinky si do osmifinálové fáze nepřenesly žádný bod. V základní skupině vysoko prohrály s Brazílií i Španělskem a v přímém souboji o postup porazily Kazachstán. Na Euru 2000 získaly stříbro, o tři roky později na mistrovství světa skončily čtvrté, ale později šly výkonnostně dolů. Na světovém šampionátu startují poprvé od roku 2009.

"Ukrajina by měla být rozhodně nejlehčím soupeřem z těch tří. Samozřejmě nesmíme je podcenit, je to zápas jako každý jiný. Ale měl by to být ten nejlehčí zápas. Možná je i dobře, že to máme jako první. Že se tím zase nakopneme a pak to bude snadnější v dalších těžších zápasech," uvedla spojka Natálie Kuxová, jedna z pěti debutantek na velké akci.

Program českých házenkářek. Livesport

Češky startují na světovém šampionátu podruhé za sebou. Ze základní skupiny postoupily i předloni, kdy ještě pod vedením trenéra Jana Bašného obsadily 19. místo. Českým maximem od rozdělení federace je osmá příčka z roku 2017.

Zápas s Ukrajinou začne ve středu v 15:30. Češky se po základní skupině nikam nemusely stěhovat a celou osmifinálovou část odehrají znovu ve Frederikshavnu. Závěrečný turnaj poprvé v historii hostí tři země - Dánsko, Norsko a Švédsko.