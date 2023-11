Začíná mistrovství světa házenkářek, Češky by se chtěly probojovat do čtvrtfinále

Ve středu začíná mistrovství světa házenkářek, kterého se podruhé za sebou zúčastní i česká reprezentace. Národní tým poprvé na velké akci povede norský trenér Bent Dahl (53) a za primární cíl označil postup ze základní skupiny. V ní se jeho svěřenkyně v dánském Frederikshavnu utkají s Kongem, Argentinou a Nizozemskem. Zlato obhajují Norky, které jsou i tentokrát největšími favoritkami.

Šampionátu se podruhé zúčastní 32 zemí, rozdělených do osmi základních skupin. Z každé z nich postoupí první tři týmy do další fáze, kterou budou čtyři šestičlenné osmifinálové skupiny. Vždy první dva celky pak projdou do čtvrtfinále. Poprvé závěrečný turnaj hostí tři země - Dánsko, Norsko a Švédsko.

Česká reprezentace na předloňském světovém šampionátu ve Španělsku ještě pod vedením trenéra Jana Bašného obsadila 19. místo. Jejím maximem od rozdělení federace je osmá příčka z roku 2017.

"Kdybychom dosáhli na čtvrtfinále, byl by to podle mě obrovský úspěch. Zároveň je tak trochu snem projít dál a mít šanci na olympijskou kvalifikaci. Bude to samozřejmě nesmírně těžké. Dobrým výsledkem bude projít ze základní skupiny do hlavní fáze a uhrát tam co nejvíce bodů," řekl Dahl v nahrávce pro ČTK od českého svazu.

Češky musí zvládnout úvodní zápas

Jeho svěřenkyně vstoupí do turnaje ve čtvrtek zápasem s Kongem, které na minulém šampionátu porazily 24:21. V sobotu změří síly s Argentinou a v pondělí uzavřou základní skupinu proti favorizovanému Nizozemsku. S mistryněmi světa z roku 2019 se Češky utkají i příští rok v evropské kvalifikaci.

"První zápas pro nás bude velmi důležitý, musíme prostě vyhrát. Skupina je pro nás dobrá, postupně máme těžší a těžší soupeře. Je důležité odstartovat dobrým výsledkem," uvedl Dahl.

Program českých házenkářek. Livesport

"Argentina je náš konkurent v boji o druhé místo ve skupině. Z tohohle zápasu mám také dobrý pocit, protože myslím, že také ten můžeme vyhrát a být připraveni na poslední utkání proti Nizozemsku," doplnil Dahl.

Norský trenér převzal český tým vloni v létě a poprvé ho povede na velké akci. "Myslím, že jsme odvedli velmi dobrou práci. Tím nemyslím jen poslední týden. Pokaždé, když se sejdeme, vidím progres, jsme vždy o trochu lepší. Uvidíme, jak budeme hrát pod tlakem. To je nová věc. Ano, vypořádali jsme se s tím, když jsme hráli kvalifikaci o mistrovství světa, kvalifikaci o Euro 2024, ale teď budeme hrát pod tlakem na šampionátu. Pro některé holky to bude nová věc, bude zajímavé to sledovat," přemítal Dahl.

Favoritkami obhájkyně z Norska

Jasnými favoritkami na titul jsou obhájkyně zlata Norky, které ovládly i loňský evropský šampionát. Na druhé místo zařadily sázkové kanceláře Francii a na třetí Dánsko. Finále se uskuteční 17. prosince v Herningu.

"Norsko bude ve finále a v něm bude hrát proti Dánsku. Když Norsko nebude ve finále, bude to znamenat, že my ho vyřadíme 12. prosince v Trondheimu ve čtvrtfinále. To by byl obrovský úspěch. Je to můj sen, ale musíte o tom mluvit, pokud opravdu chcete něčeho takového dosáhnout," řekl Dahl s úsměvem.

"Ale upřímně to podle mě bude o Norsku a Dánsku. Francie je podle mě až další v pořadí. Je těžké odhadnout její motivaci pro šampionát před olympijskými hrami, které hostí. Myslím, že veškeré úsilí vloží do toho, aby získali zlato na olympiádě v Paříži. Bude to zajímavé," doplnil Dahl.