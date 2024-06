Jak se stal z Alcaraze král Paříže: Radost z utrpení, skalp jedničky i pět setů jako patent

Z antukového prince se stal mladý král Paříže. Carlos Alcaraz (21) v neděli naplnil očekávání fanoušků i odborníků, ovládl French Open a připsal si třetí grandslamový zářez. Jak se stále velmi mladý španělský tenista probil až k Poháru mušketýrů?

Nad antukovým chrámem zavlála španělská vlajka a rozezněl se Královský pochod (hymna). Nic, na co by v posledních 20 letech nebylo publikum pařížského grandslamu zvyklé. Tentokrát to ale přeci jen bylo jiné. Trofej už totiž v ovacích nepřebíral Rafael Nadal.

Vlastně to byl hezky napsaný příběh. Nadal na svém zřejmě posledním vystoupení v Paříži skončil už v prvním kole na raketě nekompromisního Alexandra Zvereva a při vyhasínání jeho hvězdy nastoupil Alcaraz, který jeho brzké vyřazení o dva týdny později pomstil a přebral klíče od antukového panství. Dnes jednadvacetiletý tenista jen potvrdil, proč je od 15 let považován za Nadalova nástupce.

"Mohl bych říct, že jsem hrdý na svůj první grandslam na US Open, tehdy jsem se stal jsem jedničkou a ještě mi nebylo ani 20 let, to bylo docela zvláštní. Potom jsem ale vyhrál Wimbledon a přitom porazil Novaka Djokoviče v pěti setech, to bylo něco obrovského. Ale teď zvedám trofej na Roland Garros, a vím, čím vším jsem za poslední měsíc prošel. Měl jsem různá zranění a děly se divné věci. Takže teď cítím, že jsem na sebe opravdu hrdý, protože vím, co jsem musel podstoupit," svěřil se Alcaraz po své korunovaci.

Klíčové momenty

Alcaraz – Korda 6:4, 7:6, 6:3

Znali se, několikrát spolu hráli a Korda na antuce mladého Španěla už dokázal porazil. I tentokrát to byla vypjatá bitva a i když končila ve třech setech, sáhl si Alcaraz na dno. ​​"Byl to opravdu výborný zápas, opravdu jsem hrál dobře, mnohem lépe v těch předchozích zápasech," glosoval. A připustil jednu myšlenku: "Teď už jsem se na kurtu konečně cítil sám sebou…” Pokud do té chvíle o sobě Carlos pochyboval, tak odměnou bylo nejen nabyté sebevědomí, ale i postup mezi 16 nejlepších.

Alcaraz – Sinner 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

Semifinalovou bitvu s hlavním rivalem i nastávající světovou jedničkou musel Alcaraz otáčet ze stavu 1:2 na sety. Postupem času se ale projevila jeho buldočí povaha a Sinner měl v závěru zápasu méně energie. "Je potřeba mít radost i z toho, když při zápase trpíte. To je klíč. To je Roland Garros. Musíte bojovat i trpět," vyprávěl o chvílích, kdy ztrácel, ale stále věřil v obrat. Klíčovým momentem se stala poslední hra čtvrté sady, kdy Sinner podával, vedl 30:0, ale pod tlakem psychiky i Alcarazovy razantní hry ztratil čtyři míče v řadě a Španěla nastartoval. Carlos i podruhé (stejně jako na US Open 2022) získal pětisetový zápas s Italem pro sebe.

Alcaraz – Zverev 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2

Finále a znovu pět setů a znovu otočka z 1:2. Ukázalo se, že fyzická kondice je to, na čem by Alcaraz udolal každého. Zverev hrál fantastický turnaj, v první části zápasu byl i lepší a vzhledem k výškové převaze a svým zbraním mohl zápas i vyhrát, jenže Carlos ze sebe vyždímal vše. Ve čtvrté sadě neuhrál Zverev ani jeden svůj servis a páté sadě nedokázal po ztrátě servisu (za stavu 1:2) využít tří možností na re-break. Alcaraz mu to zkrátka nedovolil a zápas pak dopodával k triumfu.

Důležitá čísla

13

Carlos Alcaraz se stal ve svých 21 letech a 35 dnech nejmladším vítězem grandslamů na všech površích. V této statistice překonal svého krajana Rafaela Nadala o více než rok. Zároveň mu na to také stačilo pouhých 13 účastí na turnajích velké čtyřky, Nadal s Connorsem jich potřebovali 20.

11-1

Celkem dvanáctkrát v kariéře musel hrát Carlos Alcaraz pětisetový zápas a jen jedinkrát neuspěl (v Melbourne 2022 podlehl Berrettinimu). Od té doby ale dalších osm pětisetových bitev získal pro sebe, včetně loňského finále Wimbledonu s Djokovičem. Dvě úspěšná dlouhá klání absolvoval letos v Paříži.

8

Dnes má Španělsko díky Alcarazovi už 23. titul z antukového grandslamu a Carlos stal se osmým vítězem Roland Garros ze své země. Před ním v Paříži slavili Manuel Santana (2x), Andres Gimeno, Sergi Bruguera (2x), Carlos Moya, Albert Costa, Juan-Carlos Ferrero a samozřejmě Rafael Nadal (14x).

Alcaraz ve svém projevu zmínil, že od svých šesti let snil o tom, že přidá své jméno na seznam hráčů, kteří zvítězili na slavné antuce. "Když jsem vyšel ze školy, běžel jsem domů a zapnul si televizi, abych se ujistil, že nezmeškám žádný zápas," vyprávěl svěřenec Juana Carlose Ferrera – mimochodem také vítěze Roland-Garros (z roku 2003).

"Sledoval jsem je všechny a samozřejmě Rafu, protože on byl tím největším mistrem," vyznal se, i když video z minulosti usvědčuje Carlitose, že jeho vzorem byl spíš Roger Federer. Nakonec to byl ale legendární Björn Borg, který 50 let po svém prvním vítězství v Paříži předal Pohár mušketýrů chlapci z El Palmaru. Dostala se do těch pravých rukou a možná v ten správný čas.