Jak se zrodila hvězda Mondo. Tyčkařský sektor na zahradě, přezdívku má od dědy

Armand Duplantis se stal hrdinou olympijských her v Paříži díky překonání světového rekordu ve skoku o tyči (625 cm).

Zase si nechal posunout laťku o centimetr výš. A potom se v kulisách, o nichž vždycky snil, rozběhl k pokusu, který ho v očích fanoušků atletiky učinil nesmrtelným. Tenhle světový rekord totiž Armand "Mondo" Duplantis (24) vytvořil na olympijských hrách. Na třetí pokus vystoupal nad laťku ležící ve výšce 625 centimetrů. Jak vlastně celý jeho příběh začal? A proč syn amerického trenéra závodí za Švédsko?

Jeho táta to viděl z první řady. Kdysi dávno patřil mezi americkou špičku, v roce 1993 skočil 580 centimetrů, což by na světovém šampionátu stačilo na bronz. Jenže Greg Duplantis se nikdy na MS ani olympiádu nedostal. Neúprosná pravidla amerických kvalifikací, kde rozhoduje jediný závod, nikdy nezvládl. Mohl změřit síly s tehdejší ikonou Sergejem Bubkou. Asi by prohrál, ukrajinský tyčkař byl odskočený od zbytku světa stejně jako dnes jeho syn. Ale bohužel na velké scéně na tenhle souboj nikdy nedošlo…

A možná tam je prapůvod toho, proč jeho synové místo amerického dresu oblékli ten švédský...

Armand Duplantis se narodil jako třetí v pořadí do atletické rodiny. O tátovi už řeč byla, maminka Helene Hedlundová bývala velmi dobrou vícebojařkou a i díky tomu se během studií dostala do Louisiany, kde potkala svého budoucího muže. Asi nebyla náhoda, že svého nastávajícího našla v tyčkařském sektoru, vždyť o tyči skákal i její otec v rodném Švédsku.

"Táta až do svých 80 let jezdil na závody veteránů," dává občas k dobru. Mimochodem – byl to právě Armandův dědeček, který přisoudil malému klučinovi přezdívku Mondo. Znamená to něco jako svět nebo světový. A vnuk jeho věštbu naplnil.

Skokanský sektor na dvorku

Děti manželů Duplantisových logicky měli cestu ke sportu otevřenou. Dokonce i nejmladší Johanna (21 let) pokouší tyčku a letos se jí podařilo překonat rovné čtyři metry! Nejstarší Andreas (31 let) reprezentoval Švédsko na mistrovství světa juniorů v roce 2012. Finále mu ale nevyšlo a pak už atletiku nebral tak vážně. Antoine (27) nakonec zvolil baseball, v roce 2019 ho draftovali New York Mets, se kterými před třemi lety podepsal i profi smlouvu. Prvního startu v MLB se ale zatím nedočkal.

Mondo začal poznávat kouzlo originální atletické disciplíny na zahradě rodinného domu v Louisianě. "Všichni okolo v ulici měli na dvorku basketbalové koše, u nás táta vybudoval dráhu na rozběh, stojany a doskočiště," vzpomínal dnes už dvojnásobný olympijský vítěz na své dětství.

Inspirací byli dnešnímu šampionovu sourozenci. "Pro všechny naše děti to bylo přirozené. Asi máme štěstí, že všichni rádi sportují. I pro Monda to byla úplně normální věc. Jeho nejstarší bratr dělal snad všechny sporty, hrál americký fotbal, baseball a také běhal na dráze. A to doskočiště vzadu na dvorku pro všechny bylo dětským hřištěm," vypráví maminka Helena, která pak s nejmladším synem Armandem objížděla všechny závody.

Švédsko jako ideální prostředí

Mondo původně chtěl reprezentovat USA, vše se ale otočilo ve chvíli, kdy švédský mládežnický trenér Jonas Anshelm nabídl Gregovi práci pro národní tým Tre Kronor. A táta to vzal: "Jedeme do Švédska," zavelel.

Přesvědčily ho podmínky i to, jak Evropa atletiku vnímala. "Amerika se probudí jednou za čtyři roky, když je olympiáda, jinak ji atletika nezajímá," připustil. Na starém kontinentu se koná většina velkých mítinků a navíc ve Švédsku se vybírají budoucí olympionici podle dlouhodobých výsledků, nikoli jedním dramatickým závodem těsně před hrami. To koneckonců sám zažil…

A tak i Mondo oblékl žlutomodré barvy a pod vedením táty vyrostl ve sportovní ikonu. Vzorem mu byl Francouz Renaud Lavillenie, který v roce 2014 výkonem 616 cm pokořil Bubkův 20 let starý světový rekord. Budoucímu šampionovi bylo tehdy 14, ale už ze šest let patřilo historické maximum jemu. V polské Toruni skočil 617 cm a otevřel novou éru, která patří právě jemu. Pařížský úspěšný pokus na 625 cm nemusí být posledním zápasem mladého Švéda.

I když v hlavě má i jiné výzvy. Když se před lety na Zlaté tretře v Ostravě špičkoval s hvězdnou jamajskou sprinterkou Shelly-Ann Fraserovou-Pryceovou, vyzval ji k duelu na stovce. "Myslím, že tě porazím," řekl zcela vážně. A když se ho před pařížskou olympiádou ptali, zda na tuto výzvu nezapomněl, opět potvrdil, že tenhle závod chce absolvovat. "Snad bude prostor po olympiádě, ale ne moc pozdě. Myslím to vážně, chci být ve formě!"

A další OH? "Jen Mondo a Bob Richards v letech 1952 a 1956 dokázali dvakrát vyhrát zlato. Ani Bubkovi se to nepovedlo," říká otec Greg Duplantis. Za čtyři roky, až budou další hry v Los Angeles, bude Armandovi Duplantisovi alias Mondovi teprve 28 let...