Leclerc poprvé vyhrál domácí Velkou cenu Monaka. Verstappen dojel šestý, Pérez divoce boural

Velkou cenu Monaka vozů formule 1 vyhrál poprvé v kariéře místní rodák Charles Leclerc (26) z Ferrari. Domácí jezdec zužitkoval start z pole position a dojel do cíle 7,152 sekundy před Australanem Oscarem Piastrim (23) z McLarenu. Třetí byl Leclercův týmový kolega Carlos Sainz (29) ze Španělska. Hned v úvodním kole byl tradiční závod na několik desítek minut přerušen po těžké nehodě Sergia Péreze (34).

"Tohle se nedá slovy vyjádřit. Prakticky dvakrát jsem startoval z pole position a nemohli jsme udělat nic lépe," řekl před televizními kamerami Leclerc. "Je to závod, díky kterému jsem snil o tom, že se jednou dostanu do formule 1. Bylo to po emocionální stránce složité, protože už 15 kol před koncem jsem doufal, že se nic nestane," podotkl.

Leclerc se stal prvním monackým vítězem v domácí Grand Prix od roku 1931 a druhým v historii po Louisi Chironovi. Připsal si premiérový triumf v sezoně, šestý v kariéře a přiblížil se v průběžném pořadí lídrovi Maxi Verstappenovi z Red Bullu. Úřadující mistr světa dnes skončil šestý, na stejné příčce, jako do závodu odstartoval.

Největší zápletka v Monaku přišla v úvodu. V prvním kole tvrdě havaroval ze šestnácté příčky startující Pérez. Mexický pilot doplatil na kontakt s Dánem Kevinem Magnussenem z Haasu a po nárazu do bariéry zničil svůj Red Bull. Do kolize se dostal i další jezdec Haasu Nico Hülkenberg. Všichni tři piloti vyvázli zdravotně v pořádku, závod ale pro ně skončil. Velká cena byla kvůli odklízení trosek a opravám bariér zastavena.

"Byla to obrovská havárie a jsem z toho zklamaný. V takové fázi závodu to bylo úplně zbytečné a tam, odkud jsme závod začínali, to nebylo vůbec potřeba," uvedl Pérez. "Utrpěli jsme velké škody. Byla to obrovská nehoda a auto je úplně zničené," doplnil mexický jezdec.

Komisaři označili nehodu za závodní incident a nikoho nepotrestali. "Měl jsem už podstatnou část vozu na úrovni Pérezovy zadní části vozu. Když zaútočil, natlačil mě do zdi a došlo ke kontaktu," řekl Magnussen.

Vydělal na tom Sainz, který měl v úvodu defekt a vypadalo to, že odstoupí. Díky přerušení mu ale mechanici pneumatiku vyměnili a Španěl se vrátil při restartu na třetí místo. V závodě nepokračoval Esteban Ocon z Alpine, který měl v prvním kole kolizi s týmovým kolegou Pierrem Gaslym.

Pořadí v čele se po restartu nezměnilo. Většina závodníků využila přerušení k nasazení nové směsi pneumatik a nemusela tak během závodu znovu zastavovat.

V 52. kole zajel do boxů Hamilton, o kolo později ho následoval Verstappen. Nizozemský jezdec se 16 kol před koncem dotáhl na pátého George Russella, v úzkých uličkách Monte Carla se ale před něj nedostal.

Vítězný Leclerc si vybudoval více než sedmivteřinový náskok a vyhrál poprvé od Velké ceny Rakouska v roce 2022. Šachovnicovou vlajkou ho v cíli odmával francouzský fotbalový útočník Kylian Mbappé.

Mistrovství světa formule 1 pokračuje za dva týdny Velkou cenou Kanady.

Kompletní výsledky VC Monaka