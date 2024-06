Norris si ve Španělsku vyjel pole position, za sebou nechal Verstappena s Hamiltonem

Kvalifikaci na Velkou cenu Španělska vozů formule 1 vyhrál Lando Norris (24). Britský jezdec McLarenu porazil na trati v Barceloně o 20 tisícin sekundy úřadujícího mistra světa a obhájce loňského triumfu Maxe Verstappena (26) z Red Bullu. Třetí skončil Lewis Hamilton (39) z Mercedesu.

Čtyřiadvacetiletý Norris vybojoval první pole position v sezoně a druhou v kariéře. Dosud v kvalifikaci zvítězil jen před třemi lety v Rusku. V nedělním závodě zaútočí na druhé letošní vítězství. Může se také posunout na druhé místo v pořadí šampionátu. Od Charlese Leclerca z Ferrari, který byl dnes pátý, ho dělí sedm bodů.

"V podstatě to bylo perfektní kolo. Všechno dobře zapadlo. Bylo to těsné, ale jsem moc šťastný. Byla to má nejlepší pole position, zatím jsem jich moc nezajel. Během víkendu jsme byli blízko a bylo to jen o tom zajet ideální kolo. To se mi teď podařilo," řekl před televizními kamerami Norris.

Norrisův triumf byl pro tým dobrou zprávou poté, co dopoledne zažil nepříjemné chvíle kvůli požáru svého takzvaného motorhome. Oheň na týmové základně, v níž se během Velkých cen zdržují jezdci, členové stáje a zástupci médií, se podařilo uhasit. Jeden z členů skončil preventivně v nemocnici.

"V závodě to bude proti Maxovi, Lewisovi a komukoliv dalšímu za námi těžké. Chceme tu ale vyhrát. To je můj plán," doplnil Norris.

Lídr šampionátu Verstappen přišel o jubilejní 40. pole position na poslední chvíli. Přestože při druhém pokusu také zrychlil, nakonec ztratil na Norrise dvě setiny.

"Snažili jsme se najít správnou rovnováhu, protože v trénincích to bylo těžké. S kvalifikací jsem ale spokojený. Do první zatáčky mi pomohl Checo (týmový kolega Sergio Pérez) a vytěžili jsme vše, co šlo. Bohužel to nestačilo, ale tak to někdy je. Celkově můžeme být s kvalifikací velmi spokojení. Pro zítřek jsme ve hře," uvedl Verstappen.

Druhou řadu na startu obsadili jezdci Mercedesu: za třetím Hamiltonem byl jeho týmový kolega George Russell. Až za nimi budou ferrari, Leclerc byl pátý a domácí Španěl Carlos Sainz šestý.

Osmý skončil Mexičan Sergio Pérez. Pilot Red Bullu ale kvůli penalizaci po poslední Velké ceně Kanady klesne na startu o tři místa na 11. příčku. Nedělní závod začne v 15 hodin.

Kvalifikace na VC Španělska