Oranžový double v Maďarsku. První výhru v kariéře oslavil po týmovém zásahu Piastri, druhý Norris

Velkou cenu Maďarska vozů formule 1 ovládli po napínavém závěru piloti McLarenu. První vítězství v šampionátu získal Australan Oscar Piastri (23), který po zásahu svého týmu dojel v čele o více než dvě vteřiny před britským stájovým kolegou Landem Norrisem (24). Třetí byl Lewis Hamilton (39) z Mercedesu, který si připsal jubilejní 200. pódium v kariéře.

Třiadvacetiletý Piastri vedl většinu závodu, kvůli týmové strategii a pozdější zastávce v boxech se ale propadl za Norrise. Přestože vedení týmu na Norrise dlouho naléhalo, aby svého kolegu pustil zpět do čela, ten tak učinil až dvě kola před koncem. McLaren získal double po třech letech. Naposledy byli na prvních dvou místech ve Velké ceně Itálie 2021 Daniel Ricciardo a Norris.

"Čím déle to takhle necháte, tím je člověk pochopitelně trochu nervóznější. Tým to ale udělal dobře. Bylo to správné, protože od začátku jsem byl v nejlepší pozici. Díky odlišné strategii jsem neměl v posledním úseku tak rychlé tempo, ale byl jsem pořád ve správné pozici, abych to dokázal," řekl před televizními kamerami Piastri.

K situaci se vyjádřil také Norris, který snížil ztrátu na vedoucího Verstappena na 76 bodů. "Tým mě o to požádal, tak jsem to udělal," uvedl. "Je to úžasný den pro náš tým a to je hlavní, z čeho mám radost. Byla to dlouhá cesta, abychom se do této pozice dostali," doplnil Norris.

Třetí dojel Hamilton, který sedm kol před koncem čelil útoku lídra šampionátu Maxe Verstappena z Red Bullu. Verstappen však při manévru nedobrzdil a po vzájemném kontaktu s Hamiltonem klesl na páté místo. Na něm také závod dokončil. Čtvrtý skončil Charles Leclerc z Ferrari.

"Na konci jsme svedli opravdu těsnou bitvu, ale takové je závodění. Jsem šťastný a vděčný za další body do šampionátu," řekl Hamilton.

Nejlepší tři jezdci ze sobotní kvalifikace Norris, Piastri a Verstappen svedli po startu v první zatáčce tvrdý souboj. Verstappen vyjel mimo trať a vrátil se druhý za Piastrim a před Norrisem. Komisaři však Nizozemce vyšetřovali za získání výhody a Verstappen na doporučení týmu pustil Norrise před sebe.

V 17. kole zastavil pro nové pneumatiky Hamilton a po něm následovali Norris s Piastrim. Naopak Verstappen zůstal na trati o něco déle. Po pit stopu ve 22. kole se vrátil až za Hamiltonem. Brita sice o třináct kol později dohnal, při manévru ale nedobrzdil a zůstal čtvrtý. Když chtěl o chvíli později zaútočit znovu, Hamilton zajel do boxů na další výměnu gum.

Důležitý moment přišel v 46. kole, kdy Norris zastavil u mechaniků dříve než týmový kolega Piastri a z brzkého pit stopu těžil. Piastri sice vzápětí následoval, vrátil se ale na trať za Norrisem o více než dvě vteřiny. Vedení McLarenu od té doby Britovi naznačovalo, aby zpomalil a pustil Piastriho před sebe. Ten ale odpovídal, že by ho měl Australan nejprve dojet.

Mezitím Verstappen po výměně pneumatik spadl na páté místo. Třináct kol před koncem se ale dostal před Leclerca a v 63. kole zaútočil i na třetího Hamiltona. Při nájezdu do první zatáčky ale probrzdil, Hamilton do něj narazil a Verstappen skončil mimo trať. Vrátil se až na pátém místě a do konce závodu se už o žádný další útok nepokusil.

V čele zůstával i přes dlouhé naléhání Norris, kterému stájoví inženýři ve vysílačce připomínali důležitost týmu a další spolupráce s Piastrim. Teprve až v nájezdu do 68. kola Norris na cílové rovince výrazně zpomalil a pustil kolegu před sebe. "Nemusíte nic říkat," řekl jen ve vysílačce rodák z Bristolu, který přesto získal čtvrté pódium z posledních pěti závodů.

Výsledky VC Maďarska

Piastri slavil premiérový triumf. "Je to velmi speciální. Tohle je den, o kterém jsem jako dítě snil. Na konci to bylo trochu komplikované, ale na začátku jsem se dostal do správné pozice a děkuji týmu za tak úžasný vůz," řekl Piastri.

Šampionát formule 1 pokračuje příští týden Velkou cenou Belgie.