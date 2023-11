Nadal potvrdil návrat: Djokoviče nepřekonám, ale teď už věřím, že zase budu hrát tenis

Rafael Nadal (37) dal sbohem pochybnostem, které se točí kolem jeho návratu na kurty. Majitel 22 grandslamových trofejí v posledním rozhovoru ujistil, že se po operaci kyčle zotavuje dobře a věří, že ho na kurtech zase uvidíme v příštím roce. Termín comebacku zatím nestanovil. "Nevyhraju víc grandslamů než Djokovič, ale dám si tu možnost opět si tenis užívat," řekl během prezentace tenisové kliniky Teknon.

Nadal odehrál v letošní sezoně pouhé čtyři soutěžní zápasy. Zranění kyčle si přivodil ve druhém kole Australian Open proti Mackenziemu McDonaldovi a od té doby neabsolvoval ani jeden turnaj. Problém se nejprve snažil řešit konzervativní cestou, ale operaci se nakonec nevyhnul a v červnu ji podstoupil. Ještě předtím oznámil, že nadcházející sezona bude nejspíše jeho poslední.

Termín návratu sice známý není, nicméně rekordman French Open a majitel 22 grandslamových trofejí potvrdil, že se k tenisu v příštím roce vrátí. "Nevyhraju víc grandslamů než Djokovič, přece jen jsem rok nehrál. Myslím, že na to nemám. Moje realita je teď jiná. Ale dám si tu možnost opět si tenis užívat," řekl během prezentace tenisové kliniky Teknon, kterou vede jeho osobní lékař Angel Ruiz Cotorro.

"V posledních týdnech a dnech se změnilo to, že teď už věřím, že budu znovu hrát tenis. Předtím jsem to s jistotou nevěděl. Bolest nikdy nezmizí, ale v poslední době jsem udělal velký progres." Rodák z Manacoru logicky dostal otázku ohledně toho, kdy ho na kurtech zase uvidíme. "Až budu vědět termín návratu, budu první, kdo vám to řekne," odvětil Nadal

Ředitel Australian Open už před nějakou dobou oznámil, že se Nadal zúčastní úvodního grandslamového podniku sezony. Nikdo z jeho týmu však tuto informaci nepotvrdil a 37letý Španěl sice takovou možnost nevylučuje, ale ani ji nemůže potvrdit.

Nadal si moc dobře uvědomuje, jak těžké bude se dostat na předchozí úroveň. Zároveň ovšem věří, že návrat bude úspěšný. "Sám nevím, na jaké úrovni budu schopný hrát. Dělám však pokroky a bojuju už několik měsíců o to, abych byl zase konkurenceschopný. Za pár týdnů si o tomhle můžeme popovídat podrobněji," uzavřel legendární tenista.