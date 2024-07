Největší hvězdy pařížské olympiády: LeBron s Dream Teamem, Djoker i americké superženy

Americký basketbalový Dream Team na londýnském nádraží na cestě do Paříže. Lebron James pátý zleva.

Už od soboty se na olympiádě v Paříži budou rozdávat první z celkových 329 sad medailí. Pod pět kruhů o ně přijely bojovat i mnohé globální superstar, pro některé z nich je dokonce cenný kov z her tím posledním chybějícím v téměř nekonečném výčtu kariérních úspěchů. Na koho bude v následujících týdnech upřena největší pozornost?

LeBron James (basketbal, USA)

Historicky nejlepší střelec základní části NBA a jedna z největších postav historie basketbalu. Všechny čtyři triumfy ve slavné lize doprovodil titulem pro nejužitečnějšího hráče play off. S národním týmem ovládl mistrovství světa v roce 2010, v 39 letech si s Dream Teamem přijel na svůj poslední soutěžní výlet do Evropy pro svůj třetí olympijský primát.

Novak Djokovič (tenis, Srbsko)

Rekordman v počtu grandslamů (24, nastejno s Australankou Margaret Courtovou), jemuž z trofejí chybí ve sbírce jen zlato z her (dosud získal jen bronz ve dvouhře v Pekingu 2008). Čtvrteční los turnaje mu jistě nadělal vrásky na čele. Vždyť ve druhém kole nejspíš narazí na krále Nadala, s nímž má v Paříži mizernou bilanci 2:8.

Rafael Nadal (tenis, Španělsko)

Žádný grandslam nemá historicky větší postavu, než jakou je Španěl pro French Open. A právě na antukových dvorcích v Roland Garros se bude hrát olympijský turnaj. Šance pro pomalu odcházejícího veterána rozloučit se posledním velkým triumfem. Turnaj ovládl v rekordních 14 případech, maximem je i jeho 112 vítězných duelů.

Armand Duplantis (atletika, Švédsko)

Největší hvězda současné atletiky, světový rekordman ve skoku o tyči, který zlepšil už osmkrát, to vše za poslední čtyři roky. Naposledy hned při prvním startu pod širým nebem v této sezoně (624 cm). Od té doby byl na několika mítincích blízko dalšímu vylepšení maxima. Na velké akci neprohrál od roku 2019, pokaždé je zárukou neobyčejné podívané.

Katie Ledecká (plavání, USA)

Může se stát nejúspěšnější ženou olympijské historie, musí však zvítězit ve třech ze čtyř disciplín, na něž je přihlášena. Zatím má sedm zlatých medailí, ruská gymnastka Larisa Latyninová devět. Američanka s českými kořeny posbírala v kariéře už 21 titulů mistryně světa, žádná jiná plavkyně jich nezískala víc.

Emma McKeonová (plavání, Austrálie)

Že je královnou bazénu, není překvapení, vždyť oba její rodiče byli špičkoví plavci. Celkem osmkrát vytvořila světový rekord, tři z nich jsou stále v platnosti. Specialistka na kraul byla se čtyřmi zlatými a třemi bronzovými medailemi (dvě zlata a dva bronzy vybojovala ve štafetách) nejúspěšnějším sportovcem minulé olympiády.

Iga Šwiateková (tenis, Polsko)

Na antuce v Roland Garros prohrála za posledních pět let jediný zápas (s Řekyní Marií Sakkariovou ve čtvrtfinále 2021). Pařížský grandslam nyní ovládla třikrát v řadě, žádný jiný velký turnaj jí nesedí víc. Aktuální světová jednička strávila na vrcholu rankingu už 113 týdnů, což ji řadí na závěr elitní desítky historického pořadí.

Eliud Kipchoge (atletika, Keňa)

Před 21 lety dobyl právě v Paříži své první velké zlato – titul mistra světa v běhu na 5000 metrů. Posléze přesedlal na maraton, v němž je považován za jednu z největších postav jeho dějin. Patří mu čtyři z 10 nejrychlejších časů a nyní si může v 39 letech jako první podmanit královskou disciplínu na olympiádě třikrát po sobě.

Jon Rahm (golf, Španělsko)

Nedávno ještě jednička světového žebříčku a podle květnového pořadí ekonomického magazínu Forbes druhý nejvíc vydělávající sportovec světa za předchozích 12 měsíců (218 milionů dolarů, po Cristianu Ronaldovi). Se 60 týdny v čele pořadí amatérů kdysi držel rekord. Vítěz dvou majorů, před třemi lety jako první Španěl kraloval US Open.

Diana Taurasiová (basketbal, USA)

Dosud nikomu se v kolektivních sportech nepoštěstilo posbírat šest zlatých medailí, 42letá veteránka má zatím pět stejně jako někdejší spoluhráčka Sue Birdová. Na olympiádu jezdí už od roku 2004 a ještě nikdy na ní nepoznala hořskost porážky. Vítězná série nejdominantnějšího týmu historie olympijských kolektivních sportů se táhne od roku 1992.

Nikola Karabatic (házená, Francie)

Legenda házené se ve 40 letech může stát čtyřnásobným olympijským vítězem (totéž platí pro amerického basketbalistu Kevina Duranta), což by z něj učinilo rekordmana co se týče mužských týmových sportů. Dopředu ohlásil, že po hrách před domácím publikem uzavře svou kariéru. Francouzi chyběli ve finále olympijského turnaje naposledy v roce 2004…

Simone Bilesová (sportovní gymnastika, USA)

Zřejmě nejlepší sportovní gymnastka historie jede do Paříže s cílem vyhrát podruhé na hrách víceboj, naposledy se to podařilo Věře Čáslavské v roce 1968. Minule v Tokiu ji zastavily problémy s orientací v prostoru, kvůli nimž odstoupila uprostřed soutěží. Jejích 37 medailí z mistrovství světa či olympiády je absolutním rekordem gymnastiky.

Isabell Werthová (jezdectví, Německo)

Na všech šesti hrách, jichž se od roku 1992 účastnila, si pověsila na krk zlato. To je dlouhodobá konstantní forma jako z učebnice. Však také drží rekord v délce časového rozpětí mezi první a poslední olympijskou medailí (29 let). Německá jezdkyně v drezuře jich má ve sbírce celkem 12, jakákoliv další ji katapultuje do elitní desítky historie (letní + zimní).