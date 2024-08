OH v Paříži, den čtrnáctý: Fuksa je olympijským vítězem. Ondra i deblkajak skončili bez medaile

Olympijské hry se blíží ke konci. V plném proudu je čtrnáctý soutěžní den ze šestnácti, který nabídne hned 35 medailových disciplín. Kromě fotbalového finále a dalšího nabitého programu na atletickém stadionu Stade de France, vyvrcholí také mužská týmová soutěž ve stolním tenise. České diváky ale nejvíce zajímalo dění na kanále ve Vaires-sur-Marne, kde Martin Fuksa (31) získal olympijské zlato. O cenný kov se pral také lezec Adam Ondra (31), ten ale po nevydařeném boulderingu skončil šestý. Hlavní události OH sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje dění na 33. letní olympiádě.

Češky a Češi v akci

O medaili na olympijských hrách v Paříži dnes bojoval lezec Adam Ondra, po nevydařeném boulderingu ale naději na cenný kov ztratil a skončil šestý. O příčku hůř dojeli v deblkajaku Jakub Špicar s Danielem Havlem. Medaili získala až poslední česká naděje dne. Olympijské finále ovládl kanoista Martin Fuksa.

Hlavní zprávy

13:53 – Kanoista Martin Fuksa jako úřadující mistr světa ovládl i olympijské hry a získal třetí českou medaili na pařížské olympiádě. Český reprezentant navázal na suverénní výkon ze semifinále a získal svou první olympijskou medaili v kariéře.

13:34 – Český deblkajak ve složení Jakub Špicar a Daniel Havel skončila v olympijském finále na sedmém místě. Od medaile je dělily dvě sekundy. Vyhráli Němci Jacob Schopf a Max Lemke.

13:32 – Novozélanďanky Carringtonová a Hoskinová ovládly na OH závod deblkajakářek na 500 metrů. Carringtonová získala sedmé olympijské zlato, druhé v Paříži.

13:25 – Sportovní lezec Adam Ondra v pařížském finále medaili nezískal. V lezení na obtížnost zapsal 96 bodů ze 100 a podělil se s Rakušanem Jacobem Schubertem o nejlepší výkon dne. O medaili ho připravil nevydařený výkon z boulderové části v níž byl spolu se Španělem Albertem Ginésem Lópezem naopak nejhorší. V celkovém součtu Ondra získal 120,1 bodu a skončil stejně jako v Tokiu šestý. Z výhry se radoval Toby Roberts.

13:11 – Po šesti disciplínách sedmiboje na hrách v Paříži je v čele Belgičanka Nafissatou Thiamová s náskokem 121 bodů a má na dosah třetí olympijské zlato.

12:23 – Bronzový medailista z olympiády v Tokiu egyptský zápasník Mohamed El Sajíd byl na hrách v Paříži zadržen kvůli podezření ze sexuálního napadení. Informovala o tom agentura AFP.

11:47 – Rychlostní kanoista Martin Fuksa postoupil na olympijských hrách v Paříži do odpoledního finále na trati 1000 metrů. Jedenatřicetiletý český reprezentant suverénně vyhrál své semifinále a bude mít šanci vylepšit pátá místa z předcházejících dvou olympiád v Riu de Janeiro a v Tokiu. Fuksa se v semifinále bez problémů vyrovnal s nepříjemností v podobě opakovaného startu. Na mezičase po 250 metrech se držel na druhém místě za Rusem Zacharem Petrovem, startujícím pod hlavičkou nezávislých sportovců. V polovině trati trojnásobný mistr světa už vedl a i přes znatelné zpomalení v závěru projel cílem jako první.

11:44 – Adamu Ondrovi vstup do finále v lezecké kombinaci nevyšel. Na čtyřech bouldrech ani jednou netopoval, získal pouhých 24,1 bodu a před lezením na obtížnost je sedmý. Na třetího Brita Tobyho Robertse ztrácí propastných 39 bodů. Vede Japonec Sorato Anraku.

11:39 – V rozbězích štafet na 4x400 metrů na olympijských hrách v Paříži podle očekávání dominovaly Američanky s velkým náskokem. V mužské štafetě ale Američané zariskovali s nasazením šestnáctiletého Quincyho Wilsona a jeho kolegové pak měli co dohánět.

11:33 – Botswanský prezident na dnešní odpoledne vyhlásil státní svátek, aby lidé mohli oslavit první olympijské zlato v historii země, o které se na hrách v Paříži v běhu na 200 metrů postaral Letsile Tebogo.

11:30 – Čeští reprezentanti Jakub Špicar a Daniel Havel postoupili na deblkajaku do dnešního finále olympijských her v Paříži na trati 500 metrů. Do bojů o medaile se dostali skvělým výkonem ve druhé polovině své semifinálové jízdy, kdy se dokázali posunout z osmé na třetí pozici. Špicar s Havlem byli krátce po startu pátí. Na mezičase po 250 metrech klesli na poslední místo, ale následně výrazně zrychlili a bezpečně si zajistili postup do finále. Za nejrychlejšími Němci Jacobem Schopfem a Maxem Lemkem zaostali jen o 58 setin sekundy.

10:33 – Zápasnice Akari Fudžinamiová měla ještě v březnu velké pochybnosti o tom, že bude moct startovat na olympijských hrách v Paříži. Operace levého lokte se zpočátku zdála být až příliš velkou komplikací. Ve francouzské metropoli ale dvacetiletá Japonka jakékoliv pochybnosti rozprášila a stala se olympijskou vítězkou v kategorii do 53 kilogramů. Navíc prodloužila sotva uvěřitelnou vítěznou sérii na 137 utkání a má nakročeno mezi zápasnické legendy.

09:30 – Maďarský plavec Kristóf Rasovszky vyhrál na olympiádě v Paříži závod na 10 kilometrů. Český reprezentant Martin Straka obsadil 20. místo.

08:31 – Čtvrteční atletická finále, v nichž se představil i český oštěpař Jakub Vadlejch, sledovaly z ochozů hvězdy sportovního i hudebního světa. Mimo jinými se na tribunách objevili hrdinové pařížských her Léon Marchand a Simone Bilesova, lyžařská superstar Mikaela Shiffrinová nebo frontman kapely Rolling Stones Mick Jagger.

07:19 – Plány na testování přepravy pasažérů létajícími taxíky na letních olympijských hrách v Paříži jsou zrušeny. Nepodařilo se včas zajistit certifikaci motorů těchto strojů. Oznámil to provozovatel pařížského letiště, společnost Aéroports de Paris (ADP). Zkušební let bez cestujících se však uskuteční na zámku Versailles nedaleko Paříže v závěrečný den olympijských her, řekl generální ředitel ADP Augustin de Romanet rozhlasové stanici France Info.

07:11 – Jakub Vadlejch v jednom z nejkvalitnějších oštěpařských finále olympijské historie skončil pokusem 88,50 metru pouhé čtyři centimetry za medailí. Český reprezentant ale po závodě ocenil výkon vítězného Pakistánce Aršada Nadíma, který soutěž ovládl velehodem 92,97 metru. "Já si myslím, že tohle je opravdu šach mat pro všechny. Protože 93 metrů z nás tam měl maximálně Peters, ale ten to měl v hurikánu v Dauhá. Takže to byl boj o druhé místo od té doby," přiznal po závodě. Více informací najdete v článku.

06:52 – Adam Ondra chce vylepšit šestou příčku z lezecké premiéry pod pěti kruhy v Tokiu, kde se soutěžilo ještě v trojkombinaci. V Paříži už se kombinace skládá jen z boulderingu a lezení na obtížnost - v obou těchto disciplínách byl v minulosti mistrem světa.

06:28 – Martin Fuksa je na kilometru favoritem především díky loňskému triumfu na mistrovství světa v Duisburgu. V dopoledním semifinále bude bojovat o postup do osmičlenného finále. O něj budou usilovat i Jakub Špicar a Daniel Havel na deblkajaku.

06:02 – Moderní pětibojaře čekají po čtvrtečním šermu zbývající čtyři disciplíny. Marek Grycz s Martinem Vlachem budou útočit ze zadních pozic.