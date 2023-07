Bronz? Skvělý výsledek do olympijské kvalifikace, těší Hermannovou a Štochlovou

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová (32) a Marie-Sára Štochlová (24) si po bronzovém turnaji kategorie Challenge v Edmontonu cenily své bojovnosti. Cestou z kvalifikace odehrály hodně třísetových zápasů a často otáčely skóre. V duelu o třetí místo odvracely ve druhé sadě čtyři mečboly a v tie-breaku nepříznivý stav 10:12.

"Máme za sebou spoustu otočených zápasů, kdy jsme opravdu utekly hrobníkovi z lopaty. Jsem na nás strašně pyšná, že se umíme takhle zakousnout a nevzdat to, i když to skóre pro nás není příznivé," uvedla Štochlová v nahrávce pro média.

S Hermannovou před začátkem kvalifikace nevěřily, že mohou dojít tak daleko. "Ve středu před kvalifikací jsme se bavily reálně, jestli si koupit letenky nazpátek na pátek, nebo na sobotu. Necítily jsem se úplně v herní formě," prozradila mladší členka českého dua. Nakonec byla z vystoupení v Edmontonu nadšená. "Úžasné, já se klaním před tím, jak jsme to zvládly. Hlavně jak to zvládla Barča, protože od kvalifikace až do bronzového mače hráli všichni z 80 až 90 procent na ni. Ona to zvládla neuvěřitelně od začátku až do konce," složila poklonu své zkušenější spoluhráčce.

Ta zase Štochlovou pochválila za to, jak si poradila s pochroumaným kotníkem i trochu jinou úlohou na kurtu. "Maruška si vyvrtla kotník ve druhém kole kvalifikace. Naštěstí to vypadalo hůř, než to nakonec bylo. Fyzio se tady o to postaralo, takže nakonec bolest v zápase necítila. Byl to první turnaj, kdy celou dobu běhala na blok jako blokařka a já byla jenom v poli. I s tímto zádrhelem to odehrála parádně a s velkou poklonou ode mě," řekla.

Body za třetí místo nejlepšímu českému ženskému páru výrazně pomohou v boji o účast na olympijských hrách v Paříži. "Tenhle výsledek do olympijské kvalifikace je naprosto luxusní záležitost do našeho žebříčku," radovala se Hermannová, která s Markétou Nausch Slukovou startovala na OH 2016 v Riu de Janeiro a odletěly i na olympiádu do Tokia, kde však nehrály kvůli koronaviru.

Výsledek ze silně obsazeného kanadského turnaje nemusí být jen bodová injekce. "Ještě víc je to pro nás jako tým dobré na získání sebevědomí. Utvrzení se v tom, že umíme zahrát velice kvalitní volejbal proti vysoce nasazeným týmům, že dokážeme držet taktiku, kterou většinou před zápasem děláme, a že jsme schopné challengovat kohokoliv," libovala si Hermannová.

Herní sebevědomí mohou zužitkovat už na evropském šampionátu, který se uskuteční od 2. do 6. srpna. "Je to ve Vídni, je to kousek, těšíme se, že tam přijdou čeští fanoušci. Je to motivace zkusit zahrát stejné zápasy, ne-li lepší," dodala Hermannová.

