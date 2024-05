Perušič se Schweinerem do turnaje v Espinhu vstoupili výhrou a prohrou

Beachvolejbaloví mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner mají po dvou zápasech na turnaji Pro Tour Elite v Espinhu na na kontě po jedné výhře a porážce. Po vítězství 25:23, 21:18 nad Katařany Šarífem Janusem a Ahmedem Tidžanem prohrály nasazené dvojky s italským párem Samuele Cottafava, Paolo Nicolai 11:21, 21:12, 13:15. V pátek se české jedničky v portugalském přímořském středisku utkají o postup ze skupiny s Australany Thomasem Hodgesem a Zacherym Schubertem.

"Zápas v lecčem připomínal naše předchozí střetnutí, kdy zpravidla máme v prvním setu trochu navrch my. Tenhle stav trvá třeba do poloviny druhého setu, kdy Katar přeřadí na vyšší rychlostní stupeň a nakonec zvítězí v tie-breaku. Takže jsem rád, že tentokrát jsme se toho vyvarovali a byli jsme schopní je po dvou porážkách v řadě konečně porazit," řekl Perušič.

V koncovce dlouho vyrovnaného prvního setu si Češi díky několika výborným zákrokům v poli vypracovali ve větru vedení 20:16, ale Katařané pěti body v řadě skóre otočili. Nakonec rozhodlo až Perušičovo eso při sedmém českém setbolu.

Ve druhé sadě Perušič se Schweinerem odskočili od stavu 6:6 do čtyřbodového vedení a náskok si udrželi až do konce. Díky tomu upravili vzájemnou bilanci s bronzovými medailisty z olympijských her v Riu de Janeiro na 4:5.

"Vítězství v prvním setu pro nás bylo klíčové, protože nám dalo klid do hry. Navázali jsme na to dobrým vstupem do druhého setu. Po technickém time outu jsme museli udržet koncentraci, protože Katařani předvedli několik dobrých zákroků. Nakonec se nám to podařilo ukončit ve dvou setech, což je myslím hodně důležité," uvedl Perušič.

Proti Italům se pražští beachvolejbalisté v první sadě nesrovnali se silným větrem a ztratili ji výrazným rozdílem. Druhý set byl do stavu 10:10 vyrovnaný, ale po oddechovém čase Češi dominovali a vyrovnali.

V tie-breaku se skóre přelévalo na obě strany - Italové obrátili z 3:5 na 7:5, poté zase získali dvoubodový náskok Češi. Za stavu 11:12 se Cottafavovi s Nicolaiem povedla tříbodová šňůra, která po Schweinerově zkaženém servisu při mečbolu rozhodla o jejich třetí vzájemné výhře za sebou.

