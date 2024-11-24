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18. LISTOPADU
12:16 – SPEKULACE – Real Madrid si pojistil služby Ardy Gülera. Turecký ofenzivní záložník prodloužil se španělským velkoklubem stávající smlouvu do 30. června 2032. Do Realu přišel v 18 letech v červenci 2023 a za A-tým dosud odehrál 126 soutěžních zápasů. V této sezoně pod trenérem Josém Mourinhem pravidelně nastupuje v základní sestavě.
17. LISTOPADU
15:57 – SPEKULACE – PSV Eindhoven se podle nizozemských a belgických médií pokouší získat Kevina De Bruyneho z Neapole. Nizozemský mistr měl za pětatřicetiletého záložníka nabídnout dva miliony eur, italský klub však požaduje vyšší částku. Belgický reprezentant, jemuž smlouva vyprší v červnu 2027, má o přestup zájem, protože by rád žil blíže rodné zemi.
13:12 – SPEKULACE – Arsenal se dohodl na prodloužení smlouvy se španělským brankářem Davidem Rayou. V úterý o tom informoval The Athletic. Trojnásobný držitel Zlaté rukavice má aktuálně platný kontrakt do léta 2028.
16. LISTOPADU
19:45 – SPEKULACE – Forvard Al Nassru Joao Félix se sice v létě 2025 přesunul z Chelsea do Al Nassru, podle nejnovějších spekulací ale mezi oběma kluby nešlo o klasickou dohodu o přestupu. Saúdskoarabský celek totiž má údajně mít do 1. června příštího roku čas aktivovat klauzuli, v důsledku čehož by se Portugalec vrátil na Stamford Bridge, kde mu běží smlouva do roku 2031.
14:03 – SPEKULACE – Pouhých 127 ligových minut nasbíral Martin Vitík v dosavadním průběhu sezony za Boloňu. V zimě by se mu ale mohla otevřít cesta za větším vytížením, a to do Turecka. Podle deníku Fanatik si třiadvacetiletého českého stopera vyhlédl Besiktas, jehož trenér Vincenzo Italiano ho zná ze společného působení v Itálii.
11:45 – SPEKULACE – Anglický záložník Declan Rice by měl podle informací přestupového specialisty Fabrizia Romana již brzy prodloužit smlouvu s Arsenalem. Současný kontrakt mu sice vyprší až v roce 2028, nová smlouva by mu však podle dostupných informací měla zajistit, že se společně s Bukayem Sakou stane nejlépe placeným hráčem týmu.
11:40 – SPEKULACE – Útočník Victor Boniface by mohl v zimě opustit Bayer Leverkusen. Nigerijec se po návratu z hostování ve Werderu Brémy nedokázal prosadit a generální ředitel klubu Simon Rolfes nyní připustil možnost jeho lednového odchodu. "Zimní přestup je v každém případě jednou z možností," uvedl.
10:05 – SPEKULACE – Křídelník Edon Zhegrova by mohl už v lednu opustit Juventus. Kosovský reprezentant se v turínském klubu nedokázal prosadit do základní sestavy a podle italského serveru TMW o něj mají zájem hned tři celky. Sám hráč údajně touží po větším herním vytížení.
15. LISTOPADU
17:35 – SPEKULACE – Angelo Stiller je žádaným zbožím na přestupovém trhu. Podle deníku Tuttosport je momentálně zraněný záložník Stuttgartu jedním z možných nástupců Luky Modriče v AC Milán. Stillerova současná smlouva v německém klubu platí do roku 2028 a obsahuje výstupní klauzuli ve výši přibližně 36,5 milionu eur.
15:53 – SPEKULACE – Viktoria Plzeň během reprezentační pauzy nezahálí a vyjednává o možných zimních posilách. Informace, že do Štruncových sadů zamíří Solomon John a David Kozel z Mladé Boleslavi, už je v éteru několik dní, teď přišel novinář Rudy Galetti s novinkou. Západočeši podle něj zaměřili pozornost do Bosny, kde si vyhlédli mladého obránce FK Sarajevo Matiju Glogovace.
10:41 – SPEKULACE – O brazilského útočníka Endricka se před lednovým přestupovým obdobím zajímá hned několik evropských klubů. Podle informací The Athletic se Real Madrid rozhodl dvacetiletého hráče prodat a za jeho uvolnění požaduje minimálně 60 milionů eur. Připouští přitom pouze trvalý přestup. Mezi zájemci figurují anglické celky Everton a Newcastle United, stejně jako italské AC Milán a AS Řím.
14. LISTOPADU
19:53 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Patrizio Stronati bude i nadále oblékat dres maďarské Újpesti. Český stoper, který loni v zimě odešel z Puskás Akadémie, se v novém působišti rychle zařadil mezi důležité hráče a vysloužil si prodloužení smlouvy. Její novou délku klub nezveřejnil, původní kontrakt měl vypršet v létě 2027.
17:24 – SPEKULACE – Agent italského útočníka Pia Esposita smetl ze stolu spekulace o jeho odchodu do Premier League a potvrdil, že hráčova budoucnost je pevně spjata s Interem. O vycházející hvězdu se přitom po dvougólovém představení ve čtvrtečním duelu Ligy národů proti Francii intenzivně zajímá nejen Arsenal.
16:12 – SPEKULACE – Talentovaný italský ofenzivní záložník Alphadjo Cisse z AC Milán se dostal do hledáčku hned čtyř klubů z Premier League. Podle informací insidera Ekrema Konura sledují dvacetiletého fotbalistu Aston Villa, Arsenal, Newcastle United a Brighton.
10:43 – SPEKULACE – Vedení turínského Juventusu hledá zimní posilu na levý kraj obrany a zaměřilo se na italského reprezentanta Destinyho Udogieho z Tottenhamu. O možném návratu třiadvacetiletého zadáka do Serie A informuje italský deník La Gazzetta dello Sport.
12. LISTOPADU
15:50 – SPEKULACE – Everton není jediným zájemcem o záložníka Kevina De Bruyneho, který je spojován s možným odchodem z Neapole. Podle nizozemských médií zkoumá situaci kolem hvězdného Belgičana také PSV Eindhoven.
13:25 – SPEKULACE – Leeds United chystá pro středního obránce Tarika Muharemoviče nabídku nové vylepšené smlouvy, píše regionální web Leeds Live. Třiadvacetiletý reprezentant Bosny a Hercegoviny přišel do klubu teprve v červenci ze Sassuola za 34 milionů liber a odehrál všech 12 ligových zápasů, nicméně o jeho služby po raketovém růstu tržní hodnoty projevily vážný zájem Liverpool i Bayern Mnichov. Leeds přitom chce případnému odchodu zabránit, a to okamžitým prodloužením stávajícího kontraktu.
09:45 – SPEKULACE – Teprve v létě přišel do Galatasaraye, už nyní se ale mluví o jeho dalším přestupu. Jednadvacetiletý ruský záložník Aleksej Batrakov na sebe v Turecku rychle upozornil a svými výkony zaujal hned několik evropských velkoklubů. Mezi zájemci mají být Arsenal, Liverpool, Barcelona nebo Paris Saint-Germain. Galatasaray by za něj mohl požadovat až 50 milionů liber.
08:25 – SPEKULACE – Fiorentina začala aktivně monitorovat situaci kolem pětadvacetiletého brankáře Elii Caprileho z Cagliari. Uvádí to italský novinář Nicoló Schira. Rodák z Verony podává v probíhající sezóně Serie A spolehlivé výkony, toskánský klub ho tak zvažuje jako jednu z hlavních variant pro posílení brankářského postu pro nadcházející ročník.
11. LISTOPADU
20:25 – SPEKULACE – Brazilský útočník Endrick začíná znovu řešit svou budoucnost v Realu Madrid. Po vydařeném hostování v Lyonu se sice vrátil do Španělska, pravidelného herního vytížení se ale stále nedočkal. Sám proto připouští, že by v lednu mohl znovu změnit působiště. Jeho prioritou je především nastupovat. Ať už v dresu Bílého baletu, nebo někde jinde.
12:57 – SPEKULACE – Ian Maatsen by měl podle informací insidera Fabrizia Romana prodloužit smlouvu s Aston Villou. Ta dosavadní platila do roku 2030, nově by měl svůj pobyt v klubu natáhnout ještě o dva roky. Jednání o novém kontraktu probíhala už od léta, nyní by měla být dohoda finálně zpečetěná.
12:10 – SPEKULACE – Křídelník Leroy Sané by podle televizní stanice Sky mohl opustit Galatasaray. Německému reprezentantovi se nedaří a v 15 soutěžních zápasech v sezoně nezaznamenal gól ani asistenci.
11:12 – SPEKULACE – Bayern Mnichov není jediným zájemcem o ofenzivního záložníka Waela Mohyu z Borussie Mönchengladbach. Podle deníku Kicker se talentovaný hráč líbí také Bayeru Leverkusen, který zvažuje případný transfer. Hříbata chtějí s odchovancem prodloužit smlouvu, důležité však bude, zda se udrží v 1. Bundeslize, aby se mohl dále rozvíjet.
10:54 – SPEKULACE – Nottingham Forest nebude v lednu bránit odchodu útočníka Arnauda Kalimuenda, který v probíhající sezoně Premier League odehrál zhruba pouhých 50 minut. Anglický klub podle novináře Floriana Plettenberga z televizní stanice Sky Sport Deutschland preferuje trvalý přestup a požaduje částku až 30 milionů eur. To je například pro vážného zájemce Eintracht Frankfurt neakceptovatelné. Ve hře je tak jako tak teoreticky i varianta hostování.
09:39 – SPEKULACE – O nizozemského obránce Jeremieho Frimponga má zájem saúdoarabský klub Al Hilal, jeho přestup však v lednu rozhodně nepřijde. Reds jsou ale nakloněni o osudu pětadvacetiletého hráče diskutovat v létě, pokud přijde ze Saúdské Arábie dostatečně výrazná nabídka.
10. LISTOPADU
13:52 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Aston Villa využila opce ve smlouvě obránce Victora Lindelöfa k prodloužení kontraktu o další rok. Nově se tak švédský stoper upsal Villans do léta 2028.
11:38 – SPEKULACE – Mario Hermoso se nachází v pokročilé fázi jednání o prodloužení kontraktu s AS Řím, uvádí novinář Angelo Mangiante ze stanice Sky Sport Italia. Španělský obránce se po návratu z hostování v Leverkusenu zařadil mezi pilíře římské defenzivy, přičemž stávající smlouva mu vyprší v červnu. Nový kontrakt by měl mít platnost na dva roky a ve hře bude prodloužení o další sezonu na základě opce.
9. LISTOPADU
17:24 – AKTIVOVANÁ OPCE – Hoffenheim po sezoně trvale opustí Gift Orban, který po úspěšném hostování zůstane v Amedsporu. Turecký klub na nigerijského útočníka, který o víkendovém utkání na půdě Galatasaraye vstřelil desátý ligový gól v sezoně, aktivoval opci ve výši tří milionů eur.
8. LISTOPADU
10:45 – SPEKULACE – Liverpool podle informací anglické redakce Livesport Zpráv sleduje brankáře Barta Verbruggena z Brightonu. Vidí v něm možnou náhradu za Brazilce Alissona, který by mohl po sezoně, kdy mu vyprší smlouva, z klubu odejít. Reds si totiž nejsou jistí, zda je Giorgi Mamardašvili připraven převzít po něm roli jedničky. Brighton nicméně nemá v plánu své opory včetně nizozemského reprezentanta prodávat.
7. LISTOPADU
14:56 – SPEKULACE – Paris Saint-Germain pokročilo v jednáních o prodloužení kontraktu s marockým obráncem Achrafem Hakimim, uvádí novinář Nicoló Schira. Klíčová postava pařížského velkoklubu a jeden z nejuznávanějších pravých beků světa má brzy podepsat novou smlouvu platnou do roku 2031. Součástí dohody by měl být také výrazný nárůst dosavadní mzdy.
13:05 – SPEKULACE – Bayern Mnichov plánuje posílit křídelní prostory a podle německého novináře Christiana Falka má v hledáčku Antonia Nusu z Lipska. Jednadvacetiletý Nor v aktuální sezoně nastřílel už šest gólů a na kontě má i sedm asistencí. Smlouvu má ve stávajícím klubu do léta 2029.
11:19 – SPEKULACE – Křídelník Said El Mala prožívá v Kolíně nad Rýnem parádní období a pyšní se 17 góly ve 45 zápasech, Paris Saint-Germain ale nakonec podle televizní stanice Sky Sport Deutschland v zimě nabídku na jeho přestup nepředloží. Německého reprezentanta sice podrobně sleduje, ale při dlouhodobém zranění Chviči Kvaraccheliji plánuje na levém křídle spoléhat výhradně na dvojici Désiré Doué a Mika Godts. Rodák z Krefeldu má platnou smlouvu s Kozly až do roku 2031.
6. LISTOPADU
17:47 – SPEKULACE – Vedení římského Lazia zahájilo jednání o prodloužení smlouvy s nigerijským záložníkem Fisayem Delem-Bashiruem. Uvádí to italský novinář Nicoló Schira. Italský klub nabízí vylepšený kontrakt s platností do června roku 2030, stávající smlouva je platná do roku 2028.
13:12 – SPEKULACE – Mauro Icardi, bývalý útočník PSG či Interu Milán, by se mohl v zimním přestupovém období vrátit do italské nejvyšší soutěže, informuje argentinská stanice TyC Sports. Třiatřicetiletý kanonýr je od svého letního odchodu z Galatasaraye bez angažmá. Podle dostupných zpráv je připraven výrazně snížit své mzdové požadavky, aby mohl obléknout dres Juventusu.
10:06 – SPEKULACE – Chelsea údajně monitoruje čtyři mladé záložníky z Premier League. Mezi sledovanými hráči jsou Lewis Miley z Newcastllu, Joshua King z Fulhamu, Myles Lewis-Skelly z Arsenalu a Harrison Armstrong z Evertonu. Všichni jsou podle insidera Simona Phillipse potenciálními přestupovými cíli.
5. LISTOPADU
15:00 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Slovenský obránce Jakub Uhrinčať podepsal novou, čtyřletou smlouvu v Hradci Králové. Pětadvacetiletý stoper, který do východočeského fotbalového klubu přišel vloni v létě z pražské Sparty, bude hráčem Votroků až do konce sezony 2029/30.
14:03 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Barcelona si pojistila jednu ze svých největších opor. Brazilský útočník Raphinha prodloužil s katalánským velkoklubem smlouvu až do roku 2030. Kapitán Blaugranas tak bude pokračovat na Camp Nou, kde prožívá nejlepší období své kariéry.
3. LISTOPADU
16:36 – SPEKULACE – Brighton se podle serveru Tuttomercato zajímá o Kennetha Taylora z Lazia a už měl ohledně nizozemského záložníka podniknout první kroky. Zatím jde pouze o předběžný zájem, který by se mohl změnit v konkrétní nabídku během letního přestupového období. Lazio se však hráče nechce vzdát, obzvláště už v lednu.
16:21 – SPEKULACE – Tomáš Kalas by mohl být na odchodu ze Schalke. Před startem sezony byl přeřazen do B-týmu, ve kterém však také nenastupuje, a vedení německého celku by se nebránilo jeho zimnímu odchodu. Podle Sport Bild, jehož zprávy cituje Der Westen, však zatím nejsou na stole žádné nabídky, které by umožnily třiatřicetiletému obránci odejít. V klubu tak pravděpodobně zůstane, dokud mu příští rok nevyprší smlouva.
16:00 – SPEKULACE – Podle serveru TEAMtalk sleduje Real Madrid obránce Arsenalu Riccarda Calafioriho a považuje ho za hlavní cíl pro posílení pozice levého obránce. Bílý balet již podnikl úvodní kroky v souvislosti s možným přestupem v létě 2027, případný transfer by však vyžadoval značné odstupné, aby Kanonýři svolili k hráčovu uvolnění.
15:25 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Brian Brobbey podepsal se Sunderlandem dlouhodobou smlouvu, s klubem se dohodl na kontraktu do roku 2031. Nizozemský reprezentant přišel do Anglie z Ajaxu v létě 2025 a ve své premiérové sezóně zaznamenal 7 gólů ve 31 zápasech. V aktuálním ročníku má na kontě 3 branky a všechny vstřelil při venkovní porážce Sunderlandu 3:5 na hřišti Manchesteru City.
15:14 – SPEKULACE – Alžírský obránce Rayan Aït-Nouri je otevřený odchodu z Manchesteru City. Přestup by mohl přijít už v zimním období, o pětadvacetiletého hráče by měl mít zájem rival Citizens, Manchester United. Hlavní překážkou jsou vztahy mezi oběma kluby, v současné době se převážně zjišťují možnosti na trhu.
14:01 – SPEKULACE – O útočníka Eliho Juniora Kroupiho z Bournemouthu se podle deníku The Mirror zajímají Arsenal, Paris Saint-Germain a Bayern Mnichov. Dvacetiletý Francouz má v anglickém klubu smlouvu až do roku 2030. Bournemouth za něj v roce 2025 zaplatil přibližně 13 milionů eur, zatímco loni v létě se v souvislosti s jeho budoucností hovořilo o částkách přesahujících 100 milionů eur.
13:39 – SPEKULACE – Martín Zubimendi by mohl už během lednového přestupového období opustit Arsenal. Španělský záložník podle informací novináře Ekrema Konura z The Sun zvažuje odchod z Londýna, kde se mu po příchodu z Realu Sociedad nepodařilo naplnit očekávání. Jeho situaci už sleduje hned několik evropských velkoklubů včetně Realu Madrid, Barcelony, Atlétika Madrid či Bayernu Mnichov.
12:42 – SPEKULACE – Brighton nadále sleduje situaci Saida El Maly. V lednu k přestupu patrně nedojde, anglický tým však zvažuje, že v létě předloží novou nabídku. Zároveň je podle insidera Floriana Plettenberga připravený angažovat i Saidova bratra Maleka.
11:30 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Matěj Kadlec bude i v dalších letech oblékat zelenobílý dres. S vedením Bohemians se dohodl na prodloužení smlouvy do konce kalendářního roku 2029.
10:13 – SPEKULACE – Lisandro Martínez by se podle portálu TEAMtalk mohl v lednu stěhovat z Manchesteru United do Barcelony. Katalánci hledají zkušeného levého stopera a hlavním cílem zůstává Alessandro Bastoni z Interu, jenže jeho lednový přestup by byl velmi složitý. Argentinec má v Manchesteru smlouvu do roku 2027 s jednoroční opcí pro United, vztahy s klubem se mu ale zhoršily po kritice poměrů na Old Traffordu a podle zpráv je připraven příští léto odejít.
09:59 – SPEKULACE – Ačkoliv nedávno prodloužil svůj kontrakt, zájem o něj neustává. O obránce Celty Vigo Javiera Rodrígueze usilují týmy z Premier League, k Newastlu United, Evertonu, Bournemouthu a Fulhamu se však nyní přidalo také PSG. Třiadvacetiletý hráč má ve smlouvě výstupní klauzuli ve výši 40 milionů eur a jeho aktuální smlouva je platná do června 2030.
2. LISTOPADU
17:10 – SPEKULACE – Senegalský obránce El Hadji Malick Diouf by se mohl v létě znovu stěhovat. Ačkoliv teprve v srpnu přestoupil z West Hamu do Brentfordu, už nyní s jeho agentem navázaly kontakt Chelsea a Liverpool. Alespoň to tvrdí novinář Khadim Diakhaté.
13:25 – SPEKULACE – Podle informací novináře Ekrema Konura se Manchester United zajímá o Morgana Gibbse-Whitea. Oporu Nottinghamu ale sledují také v Liverpoolu a Tottenhamu.
1. LISTOPADU
18:05 – SPEKULACE – Arsenal jedná s Declanem Ricem o nové smlouvě a trenér Mikel Arteta věří, že dohoda je pouze otázkou času. Anglický reprezentant má kontrakt ještě na necelé dva roky a podle kouče chce v londýnském klubu pokračovat i poté. "Mám pocit, že je tady velmi šťastný. Při každém rozhovoru mi říká, že chce zůstat dlouhodou dobu," uvedl Arteta.
14:48 – SPEKULACE – Barcelona podle španělského webu Diario AS sleduje Estevaa z Chelsea a v lednu by se mohla pokusit zlákat ho na hostování do konce sezony. Brazilský křídelník pod trenérem Xabim Alonsem dosud zatím dostával jen omezený prostor, o víkendu však při výhře 2:0 nad Manchesterem United poprvé v tomto ročníku nastoupil v základní sestavě Premier League.
11:25 – SPEKULACE – Fermín López vyvrátil spekulace o odchodu z Barcelony. O mladého záložníka se v posledních měsících údajně zajímal Manchester United. Třiadvacetiletý fotbalista chce ovšem v katalánském velkoklubu zůstat. "Takovým zprávám nevěnuji pozornost. Chci v Barceloně zůstat co nejdéle a doufám, že tady jednou ukončím kariéru," prohlásil španělský reprezentant.
31. ŘÍJNA
12:32 – SPEKULACE – Manchester United hledá útočníka pro lednové přestupové období a mezi zvažovanými jmény byl také Dominic Calvert-Lewin z Leedsu. Podle novináře BBC Simona Stonea se však devětadvacetiletý Angličan rozhodl v současném klubu zůstat a očekává se, že podepíše novou smlouvu. Případný přesun by komplikovala také rivalita mezi oběma anglickými celky.
10:56 – SPEKULACE – Arsenal se zajímá o Nica Paze, jeho lednový odchod z Coma je však vyloučený. Italský klub nehodlá argentinského záložníka uvolnit a sám hráč navíc nemá zájem měnit působiště. Obě strany tak budou pokračovat ve spolupráci minimálně do konce sezony.
10:31 – SPEKULACE – Stoper Fulhamu Calvin Bassey by mohl změnit působiště. Stálice zadní řady Cottagers má kontrakt platný do léta 2027, přičemž klub údajně má opci na roční prodloužení. Šestadvacetiletého Nigerijce podle webu TEAMtalk zvažuje Manchester United, vedle řady zájemců z Premier League však situaci monitoruje i Inter či Dortmund.
30. ŘÍJNA
19:44 – SPEKULACE – O Lennarta Karla se zajímají anglické velkokluby. Podle novináře Christiana Falka situaci talentovaného záložníka Bayernu sledují Arsenal i Liverpool, přičemž Gunners už měli zjišťovat podmínky případného přestupu. Karlova budoucnost v Mnichově je nejistá, jednání o nové smlouvě zatím nezačala. Jeho hodnota se odhaduje na 60 milionů eur.
18:03 – SPEKULACE – Everton podle informací Football Transfers zahájil jednání s Manchesterem United o možném lednovém příchodu Marcuse Rashforda. Anglický reprezentant by mohl odejít za přibližně 30 milionů eur, jeho vysoký plat 325 tisíc liber týdně však může představovat komplikaci. Ve hře je trvalý přestup i hostování s opcí.
17:12 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Christian Pulisic se dohodl s AC Milán na prodloužení smlouvy do června 2031. Italský klub v pátek novou dohodu s americkým reprezentantem oficiálně oznámil. Podle novináře Nicola Schiry si devětadvacetiletý křídelník vydělá šest milionů eur ročně.
15:16 – SPEKULACE – Borussia Dortmund se podle novináře Ekrema Konura zajímá o levého obránce Mahamadoua Nagidu z Rennes. Kamerunského reprezentanta sledují také PSG, Inter, Juventus a Porto. Francouzský klub se však jeho zimnímu odchodu brání a případné jednání by zřejmě vyžadovalo mimořádně zajímavou nabídku.
14:20 – SPEKULACE – Lisandro Martínez by mohl po čtyřech letech opustit Manchester United. O argentinského stopera se podle TransferFeedu zajímá Como, které hledá posilu do obrany pro příští sezonu. Martínezovi má po jejím skončení vypršet smlouva, takže od ledna bude moci jednat s jinými kluby. Vedle Coma situaci monitorují také Barcelona, Inter či AS Řím.
12:31 – SPEKULACE – AS Řím monitoruje situaci kolem levého obránce Barcelony Alejandra Baldeho. Podle italského listu Il Messaggero má o španělského reprezentanta zájem také Manchester United. Ten už v létě zkoušel vyjednat hostování, katalánský klub však preferoval trvalý prodej.
29. ŘÍJNA
11:41 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Racing Štrasburk si pojistil služby záložníka Samira El Mourabeta. Alsaský klub s odchovancem prodloužil smlouvu do roku 2031.
08:25 – SPEKULACE – Záložník Bournemouthu Alex Scott údajně stojí o přesun na Stamford Bridge. Insider Simon Phillips uvádí, že anglický středopolař již dosáhl ústní dohody s Chelsea ohledně podmínek smlouvy. Složitější bude domluvit se s vedením Cherries, které požaduje přes 100 milionů liber.
28. ŘÍJNA
18:24 – SPEKULACE – Juventus se zařadil mezi zájemce o záložníka Brightonu Yasina Ayariho, kterému po sezoně končí smlouva. Anglický klub sice disponuje opcí na další rok, jednání o novém kontraktu však váznou. Švédského reprezentanta, za nějž Seagulls údajně požadují kolem 50 milionů eur, sledují také Atlético Madrid, Dortmund, AS Řím a AC Milán.
18:17 – SPEKULACE – Goncalo Ramos, který před sezonou přestoupil z PSG do AC Milán za zhruba 60 milionů eur, by se v budoucnu rád vrátil do Benfiky. Portugalský útočník, jenž má v Itálii smlouvu do roku 2031, zároveň prohlásil, že v rodné zemi by za jiný klub nikdy nehrál, protože by to považoval za zradu.
16:51 – SPEKULACE – Křídelník Jadon Sancho do Getafe nakonec nezamíří. Podle deníku Marca bývalý anglický reprezentant požadoval přibližně tři miliony eur čistého do konce sezony, což španělský klub nebyl ochotný zaplatit. Bývalý hráč Manchesteru United, který je momentálně bez angažmá, má nyní na stole lukrativní nabídku ze Saúdské Arábie, jež by mohla jeho finanční představy naplnit
15:25 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – St. Pauli si pojistilo brankáře Bena Volla. Délku nového kontraktu druholigový německý celek jako obvykle neupřesnil.
13:57 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Pardubice si pojistily budoucnost záložníka Štěpána Míška, který momentálně hostuje v Karviné. Mladý středopolař se východočeskému klubu upsal do roku 2030.
12:06 – SPEKULACE – Záložník pražské Slavie David Moses by se mohl v lednovém přestupovém okně stát velmi žhavým zbožím. Nigerijec zaujal svými výkony několik evropských klubů, hlavním adeptem na jeho zisk se ale zdá být francouzské AS Monako. Jelikož má hráč v Edenu smlouvu až do roku 2029, má slávistické vedení velmi silnou pozici pro případné vyjednávání o přestupové částce. S informací o zájmu francouzského giganta přišel web Footy-Africa.
10:48 – SPEKULACE – Budoucnost Bruna Fernandese v Manchesteru United je nejistá. Portugalský záložník po vysoké porážce 1:4 s Comem v Lize mistrů veřejně kritizoval taktické rozhodování trenéra Michaela Carricka a následně se objevily spekulace o jeho možném odchodu. Zda by bylo možné napjaté situace využít, zvažuje podle italského serveru Calciomercato AC Milán. Tomu by mohl nahrávat i fakt, že jeho A-tým trénuje Fernandesův krajan a zároveň bývalý kouč Rudých ďáblů Rúben Amorim.
27. ŘÍJNA
21:57 – SPEKULACE – Tomáš Souček by mohl ve West Hamu přivítat zvučnou posilu. Londýnskému klubu byl podle stanice talkSPORT nabídnut Jadon Sancho, někdejší velký talent anglického fotbalu, za kterého Manchester United v roce 2021 zaplatil 73 milionů liber. Bývalý reprezentant je však už čtyři měsíce bez angažmá a jeho příchod ke Kladivářům zatím není příliš pravděpodobný.
16:15 – SPEKULACE – AC Milán plánuje v nejbližších týdnech jednání o nových smlouvách se záložníky Christianem Pulisicem a Adrienem Rabiotem. Podle novináře Mattea Moretta hodlá italský velkoklub dosáhnout dohody do konce kalendářního roku. Pulisicovi končí stávající kontrakt v létě 2027, Rabiotovi o rok později.
15:36 – SPEKULACE – Crystal Palace nehodlá v zimním přestupovém období uvolnit Ismaïlu Sarra a intenzivně s ním vyjednává o prodloužení kontraktu. Uvádí to server Football Insider. O senegalského křídelníka sice nadále jeví interes zájemci z Turecka či Saúdské Arábie a v létě okolo něj kroužil i Liverpool s nabídkou ve výši 50 milionů liber, trenér Pierre Sage však s hráčem nadále počítá.
14:19 – SPEKULACE – Gustavo Varela prožívá v dresu Monzy snový úvod ročníku, když se sedmi góly po osmi kolech vládne střelecké tabulce Serie A. Svými výkony podle listu La Gazzetta dello Sport zaujal Neapol, o jednadvacetiletého portugalského útočníka se však intenzivně zajímá také Arsenal a jeho bývalý klub Benfica.
26. ŘÍJNA
18:04 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – AS Řím si zavázal italského obránce Emanueleho Lulliho, který se začíná výrazněji prosazovat. Talentovaný bek s mateřským klubem prodloužil kontrakt do roku 2031.
13:25 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Como si pojistilo služby útočníka Anastasiose Douvikase. Italský účastník Ligy mistrů prodloužil s řeckým reprezentantem smlouvu do roku 2031.
24. ŘÍJNA
14:25 – SPEKULACE – Atlético Madrid je nakloněno uplatnění nákupní opce ve výši 25 milionů eur na útočníka Jonathana Davida, který v hlavním městě Španělska hostuje z Juventusu. Šestadvacetiletý kanadský reprezentant se v týmu zabydlel a podle informací německého novináře Floriana Plettenberga z televizní stanice Sky Sport Deutschland je otevřený trvalému setrvání na Estadio Metropolitano. Vedení španělského klubu má v plánu brzká jednání s hráčem i turínským celkem. Finální rozhodnutí o případném přestupu by mělo padnout v nejbližších týdnech.
13:30 – SPEKULACE – Německý týdeník Sport Bild reaguje na spekulace anglických médií ohledně budoucnosti obránce Antonia Rüdigera v Realu Madrid. Třiatřicetiletý stoper je podle zpráv z Britských ostrovů v hledáčku londýnského Tottenhamu i klubů ze Saúdské Arábie. Zkušený německý reprezentant má však v královském velkoklubu jasnou prioritu a nad předčasným odchodem ze Španělska momentálně vůbec neuvažuje.
23. ŘÍJNA
21:42 – SPEKULACE – Český brankář Adam Stejskal má po vleklém zranění blízko k atraktivnímu angažmá. Podle informací webu inFotbal.cz se jako volný hráč přesune do rakouského celku Sturm Graz. Ve štýrském klubu má minimálně do konce kalendářního roku nahradit zraněnou brankářskou jedničku Daniila Chudjakova.
13:50 – SPEKULACE – Záložník Aston Villy Emiliano Buendía by měl podle Fabrizia Romana v nejbližších dnech prodloužit smlouvu. Argentinec se stal důležitou součástí sestavy Unaie Emeryho, kontrakt mu však končí na konci letošní sezony. Na stole by údajně mělo být prodloužení do léta 2029.
13:25 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Trenér argentinské reprezentace Lionel Scaloni bude ve své funkci pokračovat i nadále. Kouč, který dovedl Messiho a spol. v roce 2022 k titulu mistrů světa, prodloužil smlouvu do roku 2030. Argentinu by tak měl vést i na dalším světovém šampionátu.
21. ŘÍJNA
16:30 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Fotbalový klub z Hradce Králové prodloužil smlouvu s brankářem Adamem Zadražilem. Týmová jednička podepsala s východočeským celkem kontrakt do léta roku 2031. Votroci to uvedli na svém webu. Více informací najdete v článku.
20. ŘÍJNA
17:30 – PODPIS – Brankář Jasper Cillessen si po letním konci v Nijmegenu našel nové angažmá v Eredivisie. Bývalý nizozemský reprezentant posílí Go Ahead Eagles, kde se domluvil na smlouvě do konce sezony.
14:55 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Talentovaný záložník Kees Smit spojil i svoji další budoucnost s Alkmaarem. Nizozemský mládežnický reprezentant s mateřským klubem prodloužil smlouvu do roku 2030.
18. ŘÍJNA
13:08 – SPEKULACE – Španělský deník Sport přišel s informací, že vedení Realu Madrid plánuje na rok 2027 výrazné posílení záložní řady a na svůj seznam zařadilo nečekaná jména. Mezi hlavními přestupovými cíli se objevili Martín Zubimendi a Scott McTominay.
12:40 – SPEKULACE – Útočník Harry Kane se podle britských médií dohodl s Bayernem Mnichov na prodloužení smlouvy do léta 2029. Anglický kanonýr měl původně zájem o kontrakt o rok delší, nakonec ale přistoupil na návrh bavorského klubu. K podpisu však zatím nedošlo. Více informací najdete v článku.
11:23 – SPEKULACE – PSG sleduje německého útočníka Parise Brunnera, který působí v Monaku. Klub z hlavního města Francie monitoruje jeho vývoj, konkrétní nabídku zatím nechystá. O mladého forvarda, jehož smlouva platí do roku 2028, se zajímá také Borussia Dortmund.
10:46 – SPEKULACE – Liverpool zvažuje přivést záložníka Felixe Nmechu z Borussie Dortmund jako alternativu pro případ, že nezíská Alexe Scotta z Bournemouthu. Podle webu CaughtOffside by anglický klub mohl zahájit jednání nabídkou 90 milionů eur, Dortmund však veřejně trvá na tom, že německý reprezentant není na prodej.
08:38 – SPEKULACE – Chelsea se podle britských médií hodlá v roce 2027 znovu pokusit získat Julese Koundého z Barcelony. Francouzský obránce v této sezoně nastoupil pod trenérem Hansim Flickem pouze čtyřikrát v základní sestavě, přestože nedávno prodloužil smlouvu do roku 2030. Zájem mají údajně také Manchester United a Liverpool.
07:59 – SPEKULACE – Jadon Sancho, který je od letního konce v Manchesteru United bez angažmá, jedná o smlouvě s Getafe. Podle deníku AS však španělskému klubu konkurují dubajské celky Sokoor Al Arab a Arabian Falcons, které působí ve druhé lize Spojených arabských emirátů, avšak nabízejí anglickému křídelníkovi výrazně výhodnější finanční podmínky.
17. ŘÍJNA
14:38 – SPEKULACE – AC Milán chce prodloužit smlouvu s Adrienem Rabiotem do roku 2030. Podle Corriere dello Sport už vedení Rossoneri zahájilo jednání s matkou záložníka, která ho zastupuje, a připravuje pro něj také navýšení mzdy. Francouzský reprezentant v této sezoně zaznamenal ve všech soutěžích bilanci 3+3 v osmi zápasech.
09:47 – SPEKULACE – Atalanta je spokojená s výkony, které předvádí útočník Gianluca Scamacca. Se snajprem, který naposledy v Konferenční lize přispěl gólem k výhře 3:1 nad Pafosem, plánuje klub prodloužit smlouvu do léta 2030. Ta stávající mu vyprší o dva roky dříve. S informací přišel insider Nicoló Schira.
16. ŘÍJNA
21:43 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Freiburg si pojistil služby německého obránce Lukase Küblera. Bádenský celek jako obvykle délku nové smlouvy neupřesnil.
20:04 – SPEKULACE – Jude Bellingham by si mohl prodloužit angažmá v Realu Madrid. Podle španělského deníku Diario AS se anglický reprezentant s Bílým baletem předběžně dohodl na prodloužení smlouvy do roku 2031. Více informací najdete v článku.
19:18 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Jablonec si pojistil služby krajního záložníka Vachtanga Čanturišviliho. Severočeský celek se zkušeným Gruzíncem podepsal novou smlouvu s platností do roku 2029.
15:29 – SPEKULACE – Několik předních evropských celků pozorně sleduje výkony křídelníka Brentfordu Kevina Schadeho. Čtyřiadvacetiletý Němec má smlouvu platnou do léta 2028, Bees ji chtějí prodloužit. Pokud by forvard měl odejít již v zimě, anglický celek by podle zdrojů německé televizní stanice Sky Sports požadoval přes 70 milionů eur.
13:02 – SPEKULACE – Neděje se často, že by si teprve šestnáctiletý hráč nárokoval podmínky, které zarazí hvězdný klub velikosti Manchesteru United. Supertalent JJ Gabriel se ovšem těší pozornosti všech světových gigantů a plánuje opustit Old Trafford, z jehož akademie se zatím nedočkal šance v A-týmu. V závodě o podpis ofenzivně laděného záložníka má vést Real Madrid.
10:56 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Brankář Jiří Floder je už sedmým fotbalistou, který za poslední týden prodloužil smlouvu v Mladé Boleslavi. Devětadvacetiletá jednička týmu podepsala s prvoligovým klubem nový, blíže nespecifikovaný dlouhodobější kontrakt. Středočeši to oznámili v tiskové zprávě.
15. ŘÍJNA
14:12 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Ondřej Karafiát je již šestým fotbalistou, který za poslední týden prodloužil smlouvu v Mladé Boleslavi. Jednatřicetiletý stoper podepsal s prvoligovým klubem blíže nespecifikovaný nový dlouhodobější kontrakt. Středočeši to oznámili v tiskové zprávě. Více informací najdete v článku.
13:42 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Ruben Ferlay prodloužil smlouvu se Zbrojovkou Brno do léta 2029. Osmnáctiletý obránce s francouzskými kořeny, který může nastupovat také ve středu zálohy, aktuálně působí v jejím třetiligovém B-týmu.
14. ŘÍJNA
15:14 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Matěj Hybš je dalším fotbalistou, který v těchto dnech prodloužil smlouvu v Mladé Boleslavi. Třiatřicetiletý levý bek a bývalý mládežnický reprezentant podepsal s prvoligovým klubem nový, dlouhodobější kontrakt. V týmu působí od zimy poté, co mu vypršela smlouva v Bohemians 1905. Zkušený hráč, který vloni překonal rakovinu, se v novém působišti ihned probojoval do základní sestavy a aktuálně patří k oporám čtvrtého celku ligové tabulky.
11:55 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Michal Frydrych podepsal v Ostravě novou smlouvu. Šestatřicetiletý stoper se dohodl s klubem na podmínkách nového kontraktu do konce této sezony s opcí na příští ročník. Ostravský odchovanec v áčku Baníku působí už dvanáctou sezonu a brzy by mohl završit dvě stovky odehraných ligových zápasů. Na kontě jich má nyní v ostravském dresu 194.
13. ŘÍJNA
18:52 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Bývalý kapitán české reprezentace Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. Zkušený záložník se londýnskému klubu z druhé anglické ligy upsal do léta 2028, původní kontrakt by mu vypršel po této sezoně. Kladiváři to oznámili na svých internetových stránkách. Více informací najdete v článku.
14:06 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Mladá Boleslav si pojistila služby Denise Donáta. Střední záložník nebo obránce podepsal nový, dlouhodobý kontrakt. Donát patří Mladé Boleslavi od léta 2022 a přestupu z Hradce Králové, v klubu zatím odehrál 72 soutěžních zápasů.
12:09 – SPEKULACE – Borussia Dortmund zahájila podle informací televizní stanice Sky Sport Deutschland první jednání o prodloužení smlouvy s třicetiletým obráncem Waldemarem Antonem. Vedení německého klubu totiž považuje zkušeného stopera za klíčového šéfa defenzivy i lídra pro mladší spoluhráče do nadcházejících let. Kontrakty do roku 2028 mají kromě Antona také brankář Gregor Kobel a obránce Julian Ryerson, prioritou funkcionářů BVB je však aktuálně nový závazek pro německého obránce narozeného v Uzbekistánu.
11:52 – PODPIS SMLOUVY – Bývalý kapitán Realu Madrid Dani Carvajal bude ve fotbalové kariéře pokračovat ve španělské metropoli. Čtyřiatřicetiletý obránce podepsal roční smlouvu s Getafe, kde bude spoluhráčem českého brankáře Jiřího Letáčka. Čtrnáctý celek španělské ligy to oznámil na svém webu.
11. ŘÍJNA
20:54 – PŘESTUP – Americký klub Charlotte podepsal smlouvu s bývalým záložníkem Evertonu Abdoulayem Doucourém. Třiatřicetiletý rodák z Mali strávil většinu své kariéry v anglické Premier League, před Evertonem oblékal čtyři sezony dres Watfordu.
18:45 – SPEKULACE – Christian Kofane možná nezůstane v Bayeru Leverkusen. Klub chce s hráčem prodloužit smlouvu až do roku 2031, útočník ale není spokojený s rolí náhradníka za českého forvarda Patrika Schicka. Zájem by měly mít týmy z Premier League a sám kamerunský fotbalista má ambice hrát v Anglii.
16:30 – SPEKULACE – V hledáčku anglických velkoklubů se ocitl devatenáctiletý pravý obránce AS Řím Emanuele Lulli. Mladík zaujal svými výkony a rychle se prosadil do prvního týmu Říma – po přechodu k dospělému fotbalu nastoupil zatím ve čtyřech z úvodních pěti zápasů sezony. Zájem o Itala by měly mít Arsenal, Chelsea a Liverpool.
10. ŘÍJNA
15:15 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Nigerijský útočník Abdullahi Tanko bude i nadále působit v Pardubicích, kde prodloužil smlouvu do roku 2030.
12:15 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Anglický záložník Cole Palmer má o své budoucnosti jasno, jeden z klíčových hráčů Chelsea prodloužil na Stamford Bridge smlouvu do roku 2034. Více informací najdete v článku.
11:50 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – St. Gallen si předčasně pojistil služby záložníka Behara Neziriho. Švýcarský klub s třiadvacetiletým odchovancem Bayernu Mnichov prodloužil smlouvu do roku 2030.
09:30 – SPEKULACE – Bayern Mnichov si vytipoval belgického brankáře Koena Casteelse z Al Qadisiyah jako možného nástupce Manuela Neuera. Čtyřiatřicetiletý gólman má smlouvu do roku 2027, mezi další kandidáty bavorského klubu patří Rui Silva, Bernd Leno a Marvin Schwäbe.
08:45 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Dvacetiletý útočník Paco Esteban bude i nadále svůj talent rozvíjet v Lecce. Mladý Španěl, který má za sebou první starty v Serii A, prodloužil smlouvu do roku 2030.
9. ŘÍJNA
16:50 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Luca Ranieri podle očekávání spojil i svoji další budoucnost s Fiorentinou. Odchovanec toskánského klubu prodloužil smlouvu do roku 2029 s opcí.
13:05 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Nigerijský útočník Solomon John podepsal novou víceletou smlouvu v Mladé Boleslavi. Pětadvacetiletý hráč působí v týmu od roku 2023 a příchodu z druholigové Vlašimi. Tehdy uzavřel tříletý kontrakt a v průběhu angažmá už jej prodloužil. Od té doby John odehrál za Mladou Boleslav 99 soutěžních zápasů. V první lize má na kontě 86 startů a 12 gólů. V této sezoně se už třemi brankami a třemi asistencemi podílel na povedeném vstupu Středočechů do nejvyšší soutěže a aktuálním třetím místě.
09:40 – SPEKULACE – Bayern chce prodloužit smlouvu se sedmnáctiletým brankářem Leonardem Prescottem, jehož má v hledáčku Chelsea, Juventus i další kluby. Cestu do prvního týmu mu ale komplikuje Jonas Urbig, který má být nástupcem Manuela Neuera. O Prescotta se navíc zajímají i v USA, které v něm vidí budoucí jedničku pro MS 2030.
09:15 – SPEKULACE – Barcelona se zařadila na rozrůstající se seznam evropských velkoklubů, které pozorně sledují devatenáctiletého anglického záložníka Joshe Kinga z Fulhamu. Podle informací serveru TEAMtalk byli skauti katalánského giganta doslova oslněni výkony středopolaře během svých pozorovatelských misí v aktuální sezóně. Londýnský rodák má platný kontrakt s Cottagers do roku 2029.
8. ŘÍJNA
19:04 – SPEKULACE – Endrick dal zelenou případnému zimnímu přesunu do AC Milán, kde by mohl na hostování získat větší vytíženost. Podle deníku La Gazzetta dello Sport útočník Realu Madrid preferuje právě I Rossoneri, kteří o něj usilovali už v průběhu letního přestupového období.
15:51 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Mladá Boleslav si pojistil služby kapitána Martina Králika. Jednatřicetiletý slovenský obránce podepsal s aktuálně třetím celkem nejvyšší soutěže novou blíže nespecifikovanou dlouhodobou smlouvu, původní kontrakt by mu vypršel po sezoně. Středočeši to oznámili v tiskové zprávě.
14:38 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Kryštof Karban podepsal s Jabloncem nový kontrakt do konce roku 2028. V minulosti sbíral zkušenosti formou druholigových hostování ve Varnsdorfu či Příbrami a připsal si již také první start v Chance Lize za Severočecy. V současnosti se zotavuje ze zranění kolene.
12:42 – KONEC KARIÉRY – Bývalý italský reprezentant Fabio Borini v 35 letech ukončil profesionální kariéru, během níž prošel Chelsea, AS Řím, Liverpoolem či AC Milán. Ofenzivní univerzál naposledy oblékal dres Salfordu ve čtvrté anglické lize.
12:27 – SPEKULACE – Getafe minimálně prozatím neposílí obránce Dani Carvajal, který je bez angažmá po letním konci v Realu Madrid. LaLiga příchodu nedala zelenou, protože nabízený plat kolem 400 tisíc eur ročně podle jejího ekonomického posouzení neodpovídá hráčově tržní hodnotě; soutěž zároveň kontroluje, zda nejde o nestandardní způsob financování smlouvy.
11:14 – PODPIS SMLOUVY – Do Skotska se vrací ofenzivní univerzál Rabbi Matondo, který na konci srpna skončil v norském Brannu. Bývalý hráč Rangers FC se dohodl s Hibernian, kde podepsal smlouvu do konce sezony s opcí.
7. ŘÍJNA
22:46 – SPEKULACE – Obránce Luca Ranieri by měl podle italských médií prodloužit smlouvu ve Fiorentině. Obě strany se údajně dohodly na kontraktu do roku 2029 s opcí.
22:04 – SPEKULACE – Hned tři opory se mají do konce roku dočkat prodloužení smlouvy v Borussii Dortmund. Podle deníku Sport Bild si chce vestfálský celek pojistit brankáře Gregora Kobela, obránce Waldemara Antona a beka Juliana Ryersona. Všichni jmenovaní mají s BVB kontrakt do roku 2028.
17:51 – SPEKULACE – Talentovaný záložník Kees Smit je spojován s odchodem z Alkmaaru, ještě předtím by ale měl prodloužit smlouvu. Podle nizozemských médií je blízko dohoda o novém kontraktu do roku 2030.
16:50 – PODPIS SMLOUVY – Mistr světa a dvojnásobný evropský šampion David Silva se ve 40 letech vrací k fotbalu a bude hrát hongkongskou ligu. Bývalý záložník Manchesteru City, se kterým čtyřikrát vyhrál anglickou ligu, a také Valencie či Realu Sociedad, se tři roky po skončení kariéry stal hráčem nováčka nejvyšší soutěže Supreme Sha Tin. Klub oznámil, že španělský záložník se do přípravy zapojí v nejbližších dnech.
15:29 – SPEKULACE – Pravý obránce Daniel Carvajal má po konci v Realu Madrid namířeno do Getafe. Zkušený bek se podle španělských médií s klubem z madridského předměstí ústně dohodl a už absolvoval lékařskou prohlídku. K dokončení podpisu nyní zbývá pouze schválení ze strany LaLigy.
14:47 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Německý obránce Matthias Ginter prodloužil smlouvu s mateřským Freiburgem. Délku nového kontraktu bádenský klub neupřesnil.
3. ŘÍJNA
13:02 – SPEKULACE – Marc Pubill by měl prodloužit smlouvu s Atlétikem Madrid. Španělský klub pro třiadvacetiletého obránce chystá nový kontrakt, který chce uzavřít ještě před koncem roku. Pubill přišel do Madridu v létě 2025 z Almeríe za 16 milionů eur a trenér Diego Simeone ho postupně přesunul z pravého kraje obrany na stopera. V této sezoně nastoupil do devíti zápasů a vstřelil dva góly.
10:54 – SPEKULACE – Riyad Mahrez si po více než třech měsících bez angažmá našel nový klub. Pětatřicetiletý alžírský křídelník se podle Fabrizia Romana dohodl na podmínkách smlouvy s katarským Al Shamalem. Bývalý hráč Leicesteru či Manchesteru City naposledy působil v Al Ahli.
09:35 – SPEKULACE – Real Betis zvažuje angažování Bruna Onyemaechiho z Olympiakosu. Řecký klub je podle Ekrema Konura ochotný sedmadvacetiletého nigerijského obránce uvolnit přibližně za šest milionů eur.
07:48 – SPEKULACE – Inter chce jako první vyřešit budoucnost Carlose Augusta a Hakana Calhanoglua, kterým smlouvy vyprší v roce 2028. Podle Sky Sport hodlá oběma brzy předložit nabídky, přičemž tureckému záložníkovi má navrhnout nižší základní mzdu než nyní, ale doplněnou o vyšší výkonnostní bonusy.
2. ŘÍJNA
15:07 – ZAPOJENÍ DO PŘÍPRAVY – Zbrojovka Brno informovala, že se do její přípravy zapojil brankář Adam Stejskal, který v létě po osmi letech skončil v Rakousku. Odchovanec brněnského klubu byl po zranění připravený zasáhnout již do pátečního přípravného zápasu se Skalicí.
1. ŘÍJNA
20:12 – PODPIS – Poslední tým Chance ligy Zlín posílil v reprezentační pauze záložník Miloš Kratochvíl. Do klubu přišel po vypršení smlouvy ve Spartaku Trnava. Kratochvíl strávil v Trnavě dvě sezony. Předtím hrál v české lize za Jablonec a Zbrojovku. V nejvyšší domácí soutěži si připsal 161 startů a 19 gólů. Rodák z Karlových Varů prošel také Senicí či Viktorií Plzeň.
12:21 – SPEKULACE – Zdá se, že útočník Christophe Kabongo mohl v letním přestupovém období změnit angažmá. Podle fotbalového insidera Rudyho Galettiho podal na hráče Viktorie Plzeň oficiální nabídku klub ze Spojených arabských emirátů. U vedení Západočechů však nepochodil. Nejmenovaný klub z Emirátů byl údajně připravený za českého útočníka zaplatit částku sahající k šest milionům eur (téměř 150 milionů korun).
30. ZÁŘÍ
19:36 – PODPIS – FC Porto posílil stoper Chris Smalling, který byl bez angažmá po letním konci v saúdskoarabském Al Fayha. Zkušený obránce se Drakům upsal do konce sezony.
19:31 – SPEKULACE – Bayern Mnichov řeší budoucnost křídelníka Michaela Oliseho. Podle časopisu Sport Bild chce rekordní německý mistr zahájit jednání o prodloužení smlouvy s francouzským reprezentantem, jehož současný kontrakt platí do roku 2029. Mnichované by si rádi pojistili ofenzivní hvězdu až do roku 2032, Olise však zatím nenaznačil, zda chce v klubu pokračovat.
29. ZÁŘÍ
17:14 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Němec Thomas Müller stráví i příští sezonu v MLS v dresu Vancouveru Whitecaps. Sedmatřicetiletý útočník prodloužil smlouvu o další půlrok a po Novém roce absolvuje s kanadským týmem překlenovací zkrácený ročník. Loni jej dovedl do finále MLS a v aktuálním ročníku s ním vede Západní konferenci.
15:20 – KONEC SMLOUVY – Haitský reprezentant Dominique Simon přestoupil z Pardubic do Spojených arabských emirátů. Šestadvacetiletého účastníka letního mistrovství světa získal nováček nejvyšší soutěže Hatta. Východočeský klub o tom informoval na sociální síti X.
14:57 – SPEKULACE – Barcelona podle španělských médií sleduje devatenáctiletého stopera Athletika Paranaense Arthura Diase. Brazilský talent, jenž v dospělém fotbale působí druhou sezonu, mají mít v hledáčku také Tottenham, Benfica a Como.
14:11 – SPEKULACE – Kapitán Arsenalu Martin Ödegaard je podle insidera Nicola Schiry blízko podpisu nové smlouvy. Současný kontrakt norského záložníka, jehož londýnský klub považuje za neprodejného, platí do roku 2028.
12:44 – PODPIS SMLOUVY – Midtjylland kvůli zraněním několika stoperů podepsal krátkodobou smlouvu s Andreasem Maxsem. Dvaatřicetiletý bývalý kapitán Bröndby byl po letním konci v Ittihadu Kalba volným hráčem, kontrakt dostal do konce roku.
28. ZÁŘÍ
20:00 – PŘESTUP – Bývalý argentinský reprezentant Alejandro Gómez mění dres a definitivně opouští italskou Padovu. Vedení účastníka Serie B potvrdilo jeho přestup do celku Forte Virtus FC, který působí ve druhé nejvyšší soutěži Spojených arabských emirátů. Rodák z Avellanedy dosud mimo Evropu či Jižní Ameriku na profesionální úrovni nepůsobil.
18:29 – PODPIS SMLOUVY – Brankář Neto, který naposledy chytal za Botafogo, se vrací do Juventusu, kde již působil v letech 2015 až 2017. Zkušený brazilský gólman má v Turíně nahradit zraněného Kamila Grabaru. Obě strany podepsaly smlouvu do konce sezony.
16:53 – PODPIS SMLOUVY – Leicester City po sestupu do League One opustil také obránce Wout Faes, který se vydal do Spojených arabských emirátů. Zkušený stoper posílil Shabab Al Ahli.
15:12 – SPEKULACE – Mexický ofenzivní záložník Gilberto Mora z Tijuany je podle listu Diario AS v hledáčku Barcelony i Realu Madrid. Nový fenomén mexického fotbalu, který na sebe upozornil na mistrovství světa i nedávným gólem proti Kolumbii, v červnu podepsal s Los Xolos smlouvu do června 2029. Součástí kontraktu je klauzule, jež má talentovanému mladíkovi usnadnit očekávaný přesun do Evropy okamžitě po dosažení plnoletosti.
13:27 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Giorgio Scalvini bude i nadále hájit barvy Atalanty. Italský reprezentační obránce prodloužil v Bergamu smlouvu do roku 2031.
12:14 – PODPIS SMLOUVY – Do řeckého Levadiakosu vedou další kroky obránce Norberta Gyömbéra, který byl bez angažmá po konci v saúdskoarabském Al Kholoodu. Zkušený slovenský stoper v novém působišti uzavřel smlouvu do konce sezony.
11:28 – SPEKULACE – Alžírský ofenzivní záložník Ibrahim Maza z Leverkusenu se podle informací serveru TEAMtalk ocitl v hledáčku Arsenalu i Tottenhamu. Zájem o afrického středopolaře, který se vypracoval v jednoho z nejzajímavějších mladých hráčů Bundesligy, údajně mají i Chelsea, Manchester City a Aston Villa. Už dříve portál Bulinews uvedl, že Bayer chce Mazovi nabídnout nový kontrakt.
10:51 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Amir Rrahmani si protáhne působení v Neapoli. Kosovský reprezentační obránce se s Partenopei dohodl na prodloužení smlouvy do roku 2029.
27. ZÁŘÍ
16:00 – SPEKULACE – Bayern Mnichov se podle německého deníku Bild a novináře Christiana Falka zajímá o portugalského obránce Tomáse Araúja z Benfiky. Cena za stopera se pohybuje okolo 30 milionů eur, což je částka, kterou by si bavorský klub mohl bez problémů dovolit. Záležitost sice momentálně není v pokročilé fázi, nicméně Araújo zůstává na seznamu potenciálních posil defenzivy pro nadcházející přestupová období.
14:30 – SPEKULACE – AC Milán se připravuje na odchod anglického dua Fikayo Tomori a Ruben Loftus-Cheek, kterým v červnu příštího roku vyprší stávající kontrakty. Oběma hráčům podle zpráv italského deníku La Gazzetta dello Sport vedení I Rossoneri nové smlouvy nenabídne, čímž uleví klubovému rozpočtu o téměř 10 milionů eur na hrubých mzdách.
12:50 – SPEKULACE – Křídelník Kevin Schade si skvělými výkony řekl o návrat do německé reprezentace a brzy by se mohl dočkat odměny v Brentfordu. Bývalý hráč Freiburgu podle Sky Sports obdrží nabídku na prodloužení smlouvy.
09:25 – SPEKULACE – Obránce Patric zřejmě po 11 letech odejde z Lazia. Zkušený stoper má zamířit do Al Ittifaqu ve Spojených arabských emirátech.
25. ZÁŘÍ
13:57 – PŘESTUP – Posilu jako hrom hlásí v páté lize v hlavním městě Braník. Získal totiž do svých řad bývalého obránce národního týmu a pražské Slavie Ondřeje Kúdelu, jenž naposledy působil ve Viktorii Žižkov. V branickém dresu se tak sejde s další slávistickou legendou, kanonýrem Milanem Škodou, jenž už v klubu působí více než sezonu. Více informací naleznete v článku.
24. ZÁŘÍ
19:20 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Salcburk si pojistil útočníka Enriqueho Aguilara. Švýcarský mládežnický reprezentant podepsal v rakouském klubu novou smlouvu do roku 2028.
16:04 – SPEKULACE – Levý obránce Luke Shaw má na Old Trafford smlouvu do léta 2027. Na ostrovech se spekuluje, že zkušený anglický bek nedostane od Manchesteru United nabídku na její prodloužení, klub by se totiž měl vydat cestou kompletní obměny defenzivy.
14:09 – PODPIS SMLOUVY – Rakouský obránce David Alaba bude po odchodu z Realu Madrid pokračovat v ekariéře v Udinese. Poté, co v italském klubu prošel zdravotní prohlídkou, podepsal smlouvu na rok a byl oficiálně představen jako nová posila.
13:42 – SPEKULACE – Obránce Giorgio Scalvini spojí i svoji další budoucnost s Atalantou. Italský reprezentant podle novináře Nicola Schiry prodlouží smlouvu do roku 2031.
09:33 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Sunderland si pojistil jednu ze svých klíčových postav. Kontrakt do roku 2031 stvrdil podpisem Francouz Enzo Le Fée. Šestadvacetiletý záložník v této sezoně zatím zaznamenal napříč soutěžemi dvě branky a jednu asistenci v šesti zápasech.
08:25 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Ukrajinský záložník Ivan Varfolomejev podepsal s Lincolnem City nový vylepšený kontrakt do roku 2030, původní smlouva měla platit o rok méně. Bývalý hráč Liberce pomohl klubu v minulé sezoně k postupu do druhé anglické ligy, v níž v této sezoně zatím nastoupil sedmkrát.
23. ZÁŘÍ
19:12 – SPEKULACE – Brankář Neto se podle přestupového specialisty Fabrizia Romana vrátí do Juventusu, kde již působil mezi lety 2015 až 2017. Zkušený brazilský gólman je momentálně bez angažmá a ve Staré dámě má zastoupit vážně zraněného Kamila Grabaru.
15:49 – KONEC SMLOUVY – Christian Eriksen se dohodl s Wolfsburgem na předčasném ukončení smlouvy, která měla platit do června 2027. Dánský záložník uvedl, že nyní chce být blíže rodině, o případném konci kariéry se v prohlášení nezmínil.
11:06 – SPEKULACE – Zkušený obránce David Alaba by měl brzy ohlásit nové angažmá. Bývalý hráč Bayernu Mnichov a Realu Madrid se měl podle přestupového specialisty Fabrizia Romana ústně dohodnout s Udinese Calcio. Více informací najdete v článku.
09:54 – SPEKULACE – AS Řím má podle webu Tuttomercato zájem o angažování Raphaëla Guerreira, jenž může dorazit po konci přestupového období, jelikož je volným hráčem. Bývalý obránce Bayernu je údajně jednou z možností, kterou zvažuje trenér Gian Piero Gasperini. Dvaatřicetiletý levý bek je prý rovněž v hledáčku Olympiakosu.
22. ZÁŘÍ
14:55 – SPEKULACE – Tottenham plánuje podle zpráv serveru Football Insider předložit v lednu obří nabídku ve výši 125 milionů liber za záložníka Morgana Gibbse-Whitea z Nottinghamu. Anglický reprezentant a klíčová postava Forestu byl v hledáčku Londýňanů už během letního přestupového období v roce 2025. Kohouti se nyní hodlají k jednáním vrátit a uskutečnit jeden z nejdražších transferů Premier League.
09:45 – SPEKULACE – Arsenal podle zpráv serveru TEAMtalk pozorně sleduje třiadvacetiletého německého útočníka Maximiliana Beiera z Borussie Dortmund. Londýnský klub hledá posily do své ofenzívy a Beiera zařadil mezi hlavní přestupové cíle poté, co se zkomplikovala jednání o příchodu Juliána Álvareze z Atlétika Madrid. Získat argentinského kanonýra je pro Gunners složité i kvůli tomu, že sám hráč touží odejít v budoucnu výhradně do Barcelony.
08:20 – SPEKULACE – Čtyřiadvacetiletý venezuelský obránce Jon Aramburu z Realu Sociedad se stal novým přestupovým cílem pro přední kluby Premier League. Podle informací portálu TEAMtalk sledují pravého beka zejména skauti Manchesteru City a Liverpoolu. Jihoamerický reprezentant dosud nepůsobil nikde jinde než ve své rodné zemi a v LaLize.
07:45 – SPEKULACE – Manchester United podle informací portálu Football Insider pozorně sleduje výkony sedmadvacetiletého levého obránce Tyricka Mitchella z Crystal Palace. Rodák z Brentu se stal potencionálním cílem Rudých ďáblů pro lednové přestupové okno, během něhož hodlá nový hlavní trenér Michael Carrick posílit právě tuto deficitní pozici. Klub z Old Trafford totiž v létě nepřivedl žádnou alternativu k Lukeovi Shawovi a hodlá v tomto ohledu situaci napravit.
07:30 – SPEKULACE – Juventus zvažuje návrat brankáře Neta, který je momentálně bez angažmá. Zkušený Brazilec, jenž za Starou dámu chytal mezi lety 2015 až 2017, by kryl záda Guglielmovi Vicariovi. Turínský velikán hledá posilu po zranění Kamila Grabary, jenž si přetrhl přední zkřížený vaz v koleni.
19. ZÁŘÍ
16:24 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Lecce si pojistilo služby šestadvacetiletého obránce Antonina Galla. Jihoitalský celek s bekem podepsal novou smlouvu do roku 2029.
10:02 – SPEKULACE – Vyřeší Tottenham problém s produktivitou podpisem nového útočníka? Podle Cronache di Spogliatoio zvažují Spurs angažování zkušeného Maura Icardiho, který si stále nenašel klub po konci v Galatasarayi.
08:59 – PŘESTUP – Levý obránce Tyrell Malacia si po konci smlouvy v Manchesteru United našel nové angažmá v zámoří. Sedmadvacetiletý zadák podepsal jednoletou smlouvu s FC Cincinnati. Zahraje si tak po boku českého reprezentanta Pavla Buchy.
17. ZÁŘÍ
20:17 – PODPIS – Christian Frýdek už není volným hráčem. Českému záložníkovi sice koncem června skončila smlouva v Baníku Ostrava, nyní se ale vrací do indonéského celku Garudayaksa FC, ve kterém v jarní části sezony hostoval. V týmu se potká s brankářem Dominikem Holcem.
12:05 – PODPIS – Jean-David Beauguel se po čtyřech letech vrací do Plzně. Čtyřiatřicetiletý útočník podepsal se západočeským klubem smlouvu do konce sezony a připojí se k B týmu.
11:30 – KONEC KARIÉRY – Jedna z výrazných postav českého fotbalu posledních dvou dekád definitivně končí. Jakub Řezníček se ve 38 letech rozhodl uzavřít profesionální kariéru. Útočník, jenž je členem Klubu ligových kanonýrů, oznámil své rozhodnutí na sociálních sítích. Ve svém dlouhém vzkazu poděkoval lidem, kteří ho na cestě fotbalem provázeli. Do svého posledního trenéra si ale naopak rýpnul.
11:15 – SPEKULACE – Útočník Anastasios Douvikas spojí i svoji další budoucnost s Comem. Řecký reprezentant podle novináře Gianluca Di Marzia prodlouží smlouvu do roku 2030.
16. ZÁŘÍ
14:05 – PODPIS – Groningen potvrdil návrat obránce Hanse Hateboera, který byl bez angažmá po konci ve Stade Rennes. Bývalý dlouholetý hráč Atalanty Bergamo v mateřském působišti uzavřel roční smlouvu.
13:10 – PODPIS – Devětadvacetiletý portugalský křídelník s angolskými kořeny Xande Silva se stal novou posilou soluňského Iraklisu. Bývalý hráč West Hamu, Nottinghamu či zámořského St. Louis City přichází do nového působiště jako volný hráč po svém posledním angažmá v izraelském Hapoelu Tel Aviv.
12:25 – PODPIS – Ajax přivedl záložníka Yvese Bissoumu, který byl volným hráčem po konci v Tottenhamu. Malijský reprezentant se v Amsterdamu upsal do konce sezony.
15. ZÁŘÍ
22:34 – SPEKULACE – Křídelník Rio Ngumoha by mohl zamířit již do třetího velkoklubu v Anglii. Odchovanec Chelsea, jenž momentálně působí v Liverpoolu, se ocitl v hledáčku Arsenalu. Talentovaný Angličan má smlouvu do léta 2028, kterou chtějí Reds prodloužit. Momentálně podle Davida Ornsteina z The Athletic neexistuje náznak, že by Ngumoha byl na Anfieldu nešťastný.
15:31 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Slavia prodloužila smlouvu s nigerijským fotbalistou Mubarakem Suleimanem. Talentovaný ofenzivní záložník se úřadujícím ligovým šampionům upsal do léta 2031. Více informací v článku.
14:30 – PODPIS SMLOUVY – Do řecké nejvyšší soutěže se vrací portugalský křídelník Bruma. Ten jako volný hráč podepsal s Arisem Soluň smlouvu na jeden rok s opcí pro případné prodloužené o jednu další sezónu. Bývalý hráč Lipska či PSV, jenž naposledy hájil barvy lisabonské Benfiky, v minulosti v Řecku již působil během hostování v Olympiakosu.
14:00 – HOSTOVÁNÍ – OFK Bělehrad získal na roční hostování bez možnosti následného odkupu devatenáctiletého srbského pravého obránce Strahinju Stojkoviče ze St. Étienne. Mladý zadák se tak po ročním působení ve Francii v Ligue 2, kam zamířil z Crvené zvezdy, vrací zpět do vlasti sbírat zápasové vytížení.
13:00 – PODPIS SMLOUVY – Ofenzivní záložník Rémy Cabella podepsal jako volný hráč s řeckým Volosem. Bývalý francouzský reprezentant s 341 starty v Ligue 1 strávil uplynulé jaro na hostování v Nantes, kde odehrál 12 utkání a vstřelil dva góly. Ke svému novému zaměstnavateli se připojil ihned po úspěšném absolvování zdravotní prohlídky.
06:34 – PŘESTUP – Český brankář Jindřich Staněk v Al Hazemu, kde čerstvě figuruje formou hostování z pražské Slavie, již nepotká v kabině Youssoufu Oumaroua. Ten v saúdskoarabském klubu působil jen půl roku, než se přesunul na novou adresu. Příchod třiatřicetiletého defenzivního záložníka a stálého reprezentanta Nigeru oznámil v pondělí na sociální síti X klub Stade Tunisien, účastník tuniské Ligue 1. Oumarou se na sever Afriky přesunul jako volný hráč.
14. ZÁŘÍ
21:03 – PODPIS SMLOUVY – Vedení brazilského Santosu v pondělí potvrdilo příchod očekávané posily. Ofenzivní záložník Philippe Coutinho přichází do klubu jako volný hráč po únorovém konci ve Vasco da Gama. Smlouvu podepsal do konce roku 2026. Bývalý hráč Barcelony či Liverpoolu tak dostane v novém působišti možnost nastupovat v jednom dresu se svým dlouholetým přítelem Neymarem.
18:50 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Jablonec si pojistil služby záložníka Richarda Sedláčka. Severočeši s oporou prodloužili smlouvu do roku 2029. Sedláček přišel do Jablonce vloni v září z Teplic a postupně se zařadil mezi opory týmu trenéra Luboše Kozla. V nejvyšší soutěži má dosud na kontě 54 startů a jeden gól.
17:30 – HOSTOVÁNÍ – Olomouc opustil srbský záložník Dario Grgič. Třiadvacetiletý bývalý mládežnický reprezentant zamířil na hostování do konce sezony do Ružomberku, součástí dohody není opce na případný přestup. Oba prvoligové kluby o tom informovaly na svých webech.
13:59 – SPEKULACE – Angažmá Floriana Wirtze v Liverpoolu se nevyvíjí podle představ. To by mohlo otevřít dveře Bayernu Mnichov, aby obnovil zájem o ofenzivního záložníka, který před rokem nabídku bavorského giganta odmítl a upřednostnil přestup na Anfield. Nyní se spekuluje, že by úřadující německý mistr mohl po sezoně Wirtze znovu oslovit. Více informací najdete v článku.
13. ZÁŘÍ
15:15 – SPEKULACE – Barcelona by si mohla pojistit kapitána Raphinhu. Podle španělského deníku AS klub zvažuje, že s ofenzivním univerzálem prodlouží smlouvu do roku 2030.
09:50 – PODPIS – Bývalý brazilský reprezentant Philippe Coutinho, jenž hrával za Barcelonu, Liverpool či Bayern Mnichov, se vrací po vyhoření na trávník. Měl by se sejít s Neymarem v klubu Santos, což avizoval nejdražší fotbalista světa Neymar na sociálních sítích. Coutinho naposledy působil do února v jiném brazilském klubu Vasco da Gama. Pak oznámil, že se psychicky cítí vyčerpaný. Santos jeho příchod zatím oficiálně neoznámil. Zkušeného ofenzivního záložníka ještě čeká zdravotní prohlídka.
09:25 – PODPIS – Chorvatský záložník Marcelo Brozovič bude nově oblékat dres klubu Al Sadd, kde podepsal kontrakt do roku 2027 s opcí na další rok.
12. ZÁŘÍ
15:35 – HOSTOVÁNÍ – Gabriel Pereira odchází z FC Kodaň na hostování do Vasco da Gama, jehož součástí je povinná opce na přestup. Šestadvacetiletý brazilský stoper odehrál za dánský klub 98 zápasů a vstřelil devět gólů.
14:40 – PODPIS – Arsenal si zajistil první posilu pro léto 2027. Úřadující anglický mistr se dohodl na příchodu gruzínského talentu Andriu Bartišviliho, za kterého podle dostupných informací zaplatí 4,5 milionu eur. Ofenzivní záložník však do Premier League zamíří až po dovršení 18 let, které oslaví v březnu nadcházejícího roku. Londýnskému klubu se upíše na pět let.
11:15 – SPEKULACE – Vedení AC Milán je podle italského novináře Nicola Schiri připraveno zahájit jednání o prodloužení smlouvy s útočníkem Samuelem Chukwuezem.
11. ZÁŘÍ
18:13 – PODPIS SMLOUVY – Zkušený útočník Michail Antonio se stal posilou Watfordu, s nímž jako volný hráč podepsal roční smlouvu. Bývalý dlouholetý forvard West Hamu poslední měsíc s druholigovým anglickým klubem trénoval. Jamajský reprezentant naposledy působil v katarském celku Al Sailiya.
18:10 – SPEKULACE – Barcelona dál aktivně buduje budoucnost a pojistila si služby jednoho z největších talentů současnosti. Teprve osmnáctiletý egyptský útočník Hamza Abdelkarim příští týden oficiálně podepíše se španělským obrem novou smlouvu platnou do roku 2030.
17:00 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Chelsea oznámila podpis nové dlouhodobé smlouvy s klíčovým křídelníkem Pedrem Netem. Portugalský reprezentant se londýnskému klubu zavázal do roku 2032. Šestadvacetiletý hráč přišel na Stamford Bridge před dvěma lety a od té doby se vypracoval v tahouna, který svému celku pomohl k získání významných trofejí na mezinárodní scéně.
12:15 – PODPIS – Záložník James Rodríguez se po krátkém působení v MLS v dresu Minnesoty vrací domů do Kolumbie. Někdejší fotbalista Realu Madrid podepsal jako volný hráč smlouvu s Atléticem Nacional. Klub z Medellínu detaily kontraktu nezveřejnil. Podle médií se Rodríguez upsal Atlétiku do konce sezony a měl by si vydělat až 1,5 milionu dolarů ročně (asi 31 milionů korun). Rodríguez se do Kolumbie vrátil po téměř 19 letech. V Evropě mimo jiné získal dva tituly s Realem Madrid, se kterým dvakrát ovládl i Ligu mistrů. Tři tituly přidal s Portem a dva s Bayernem Mnichov.
10:10 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Zatímco řada hráčů se v létě rozhodla Newcastle opustit, dvaadvacetiletý obránce Lewis Hall naopak v St. James' Parku podepsal novou dlouhodobou smlouvu.
08:30 – PODPIS – Juan Cuadrado se po 17 letech vrací do ligy v rodné Kolumbii. Bývalý záložník Juventusu nebo Interu Milán podepíše smlouvu s klubem Millonarios, který to bez finančních podrobností oznámil ve čtvrtek. Osmatřicetiletý křídelník zahájil profesionální kariéru v Independiente Medellín, v roce 2009 přestoupil do Itálie. Hrál za Udine, Lecce a Fiorentinu, v roce 2015 pak získal s Chelsea titul v Premier League. Následně se stal klíčovou postavou Juventusu, s nímž pětkrát ovládl Serii A. V Itálii pak ještě nastupoval za Inter Milán, Atalantu Bergamo a Pisu. Kolumbii reprezentoval na mistrovství světa 2014 v Brazílii a 2018 v Rusku, na kontě má 116 mezistátních zápasů.
10. ZÁŘÍ
20:37 – PODPIS SMLOUVY – Marocký forvard Hakim Ziyech zamířil po konci smlouvy ve Wydadu do Botafoga. Brazilský klub informoval o podepsání ofenzivně laděného univerzála, jenž v Evropě udělal jméno během působení v Ajaxu, Chelsea i Galatasaryi, na svém webu.
16:54 – PODPIS SMLOUVY – Darmstadt podepsal smlouvu se záložníkem Marcem Richterem, který v klubu během minulé sezony hostoval. Ofenzivní univerzál přichází jako volný hráč po konci smlouvy v Mohuči.
14:22 – KONEC KARIÉRY – Konec aktivní kariéry oznámil krajní obránce Mauricio Isla, který naposledy oblékal dres Colo Colo. Bývalý dlouholetý chilský reprezentant nastupoval také za Udinese, Juventus, QPR, Olympique Marseille, Cagliari Calcio, Fenerbahce nebo Flamengo.
13:19 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Freiburg si pojistil služby německého záložníka Maximiliana Eggesteina. Bádenský celek délku nového kontraktu jako obvykle neupřesnil.
12:24 – PŘESTUP – Nigerijský křídelník David Akintola po pouhém roce opouští Hull City a vydává se na Kypr. Zkušený hráč přestoupil do Omonie Nikósie, kde se upsal do roku 2028.
10:04 – SPEKULACE – Chelsea by podle insidera Simona Phillipse mohla obnovit zájem o francouzského záložníka Manua Koného z AS Řím. Součástí případné dohody by mohl být i Jamie Gittens, který by se v rámci výměny stěhoval opačným směrem do Říma. Londýnskému klubu se Koného nepodařilo přivést během léta, uprostřed sezony by však mohl podniknout další pokus.
9. ZÁŘÍ
23:27 – HOSTOVÁNÍ – Boloňu opustil švédský křídelník Jesper Karlsson, který se vydal do Švýcarska. Ofenzivní hráč dohraje letošní sezonu na hostování v ženevském Servette.
19:48 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Bayern Mnichov si pojistil služby německého křídelníka Tima Bindera. Odchovanec bavorského velkoklubu podepsal novou smlouvu do roku 2030.
18:42 – HOSTOVÁNÍ – Auxerre uvolnilo obránce Francisca Sierraltu do Polska. Chilský zadák odešel na roční hostování s opcí do Piastu Gliwice.
17:20 – SPEKULACE – Club América políčil na hvězdnou posilu. Mexický celek potřebuje vyztužit střed obrany po odchodu Sebastiána Cácerese do Celty Vigo a podle novináře Mattea Moretta ze španělského deníku Marca zvažuje velmi zvučné jméno. Do Mexika by údajně mohl zamířit bývalý stoper Realu Madrid a Bayernu Mnichov David Alaba.
16:05 – PŘESTUP – Viktorii Žižkov před uzavřením přestupového okna posílil útočník David Huf, který naposledy oblékal dres Chrudimi. Bývalý střelec Pardubic může za druholigový pražský celek debutovat ve večerním zápase 3. kola MOL Cupu proti Spartě.
13:32 – PODPIS SMLOUVY – Modena podepsala smlouvu s útočníkem Andreou Belottim, který si po dlouhých 12 letech zahraje Serii B. Bývalý italský reprezentant, jenž naposledy půsoobil v Cagliari, se v novém působišti zavázal do konce sezony.
12:34 – HOSTOVÁNÍ – Do Liberce přišel zambijský reprezentant David Hamansenya. Devatenáctiletý obránce bude ve Slovanu hostovat z druholigového španělského CD Leganés. V Česku již působil, na jaře hostoval v tehdy druholigovém Artisu Brno. Za ten však nastoupil jen čtyřikrát, protože ho trápila mononukleóza.
10:53 – PŘESTUP – Teprve osmnáctiletý obránce Yacouba Oumar přestoupil z malijské akademie Beton Armé do pražské Slavie. Urostlý levonohý stoper zaujal skauty na turnaji v Maroku a v zimě následně uspěl na testech v klubové akademii. Nyní začne v týmu do 20 let.
10:11 – PODPIS SMLOUVY – Obránce Diogo Leite bude v kariéře pokračovat za Lazio. Portugalský stoper byl bez angažmá po konci v Unionu Berlín a v Římě podepsal dvouletou smlouvu se stejně dlouhou opcí.
07:32 – PŘESTUP – Vladimir Perišič přestoupil ze Slavie do Artisu Brno, kde podepsal dvouletou smlouvu. Černohorský útočník působil v Praze od září 2024 a nastupoval za rezervu, minulou sezonu pak hostoval v Košicích, za které ve slovenské nejvyšší soutěži odehrál 23 zápasů a vstřelil pět branek. Artis přitom dotáhl příchod útočníka těsně před uzávěrkou přestupů, smlouva byla podepsána ve 23:53. Více informací najdete v článku.
8. ZÁŘÍ
21:07 – PŘESTUP – Stanislav Petruta přestoupil ze Zlína do Baníku Ostrava. Dvacetiletý záložník s moldavskými kořeny ale probíhající sezonu ještě stráví v týmu "Ševců", i když si jej Slezané mohou v zimě v případě potřeby předčasně stáhnout. Oba prvoligové kluby o transferu informovaly na svých webech.
20:48 – HOSTOVÁNÍ – Zbrojovka Brno získala na hostování jednadvacetiletého Afolabiho Soliua ze Slovanu Liberec. Nigerijský hráč zamíří do Brna na hostování bez opce, po jehož skončení se vrátí pod Ještěd. V aktuální sezoně odehrál za Liberec čtyři ligové zápasy a jednou skóroval.
20:30 – PŘESTUP – Fotbalisty Liberce v závěru přestupového období posílil ofenzivní univerzál Matěj Mikulenka. Dvaadvacetiletý útočník či záložník zamířil do Slovanu z Olomouce a v novém působišti podepsal smlouvu do roku 2031.
20:17 – PODPIS – Baník Ostrava angažoval fotbalistu Jakuba Elbela, který si odpykává trest za účast v korupční kauze. Šestadvacetiletý obránce zamířil ke Slezanům jako volný hráč po předčasném konci v Olomouci.
19:16 – HOSTOVÁNÍ – Youssoupha Sanyang odešel ze Slavie na hostování do Artisu. Gambijský jednadvacetiletý talent umí nastoupit na křídle i na postu wingbeka, v sešívaném dresu si připsal mimo jiné šest startů v Lize mistrů. Brněnský klub informoval o čerstvé akvizici krátce před koncem přestupového okna na svém webu. Pro Artis jde již o třetího hráče zapůjčeného z Edenu, dříve v průběhu léta sem zamířili také Neil Glossoa a Emmanuel Fully.
17:46 – PŘESTUP – Teplice dokončily v závěru letního přestupního okna další posilu. Na Stínadla přichází gambijský útočník Abdourahman Badamosi z estonského Paide Linnameeskond. "Abdourahman je mladý útočník, kterého jsme delší dobu sledovali a který nás zaujal svými datovými parametry i potenciálem do budoucna," řekl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.
15:25 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Do kádru fotbalistů Ostravy přichází devatenáctiletý švýcarský obránce Rhodri Smith. Baník ho získal na hostování s opcí do konce sezony z Young Boys Bern. Klub o tom informoval na svém webu. Smith má ve švýcarské lize na kontě osmnáct startů za mateřské Young Boys Bern a na hostování ve Winterthuru.
15:25 – HOSTOVÁNÍ – Fotbalisty Slovácka posílil útočník Jan Fiala. Pětadvacetiletý ofenzivní univerzál zamířil v závěru přestupového období do celku z Uherského Hradiště na roční hostování z Olomouce, kde neměl herní vytížení. Fiala v nové sezoně zasáhl do hry jen na šest minut úvodního ligového kola v Jablonci, poté ho trápily zdravotní problémy. V lize má dosud na kontě 48 startů a dvě branky. Téměř dvoumetrový hráč je univerzál, může nastupovat na hrotu útoku i na pravém křídle.
14:05 – HOSTOVÁNÍ – Pětadvacetiletý Dennis Owusu z Baníku Ostrava míří na roční hostování do druholigové Opavy. Součástí dohody je i ujednání, že Baník si hráče může stáhnout v případě potřeby v zimní přestávce zpátky.
14:00 – SPEKULACE – Nečekaný směr by mohla brzy nabrat kariéra Jamese Rodriguéze, který má být blízko podpisu smlouvy s druholigovým italským klubem Avellino. V současné chvíli už se údajně dojednávají pouze finanční podmínky. Pokud by se jeho příchod potvrdil, hrál by v týmu, který vede legendární Alessandro Nesta a jeho součástí je i český útočník Daniel Fila.
13:20 – PŘESTUP – Do Sigmy Olomouc přišel v závěru přestupového období polský záložník Igor Brzyski z Pogonu Štětín. Devatenáctiletý mládežnický reprezentant v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Brzyski je primárně defenzivním záložníkem, zastat ale dokáže i ofenzivnější pozice. V mládežnických reprezentacích Polska od 15 do 19 let nasbíral 43 startů a vstřelil tři góly. V minulosti prošel akademií FC Turín.
12:15 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Jednadvacetiletý útočník Francesco Pio Esposito prodloužil smlouvu s Interem až do konce června 2032. Klub tak využil nedávné změny italských pravidel, která umožňují smlouvy až na šest sezon namísto dosavadních pěti. Jejich odchovanec (v akademii od roku 2014) se po dvouletém hostování v druholigové Spezii vrátil do Milána v roce 2025 a pod trenérem Chivuem se stal důležitou součástí týmu, který loni vyhrál double.
10:10 – SPEKULACE – České přestupové okno se uzavírá o úterní půlnoci a kluby tak mají posledních pár hodin na změny ve svých týmech. Živo je především v Sigmě Olomouc. Z Hané se totiž po rozvázání kontraktu stěhuje Jakub Elbel. Na odchodu do Slovanu Liberec je pak Matěj Mikulenka a útočník John Paul Dembe by měl hledat větší herní vytížení na hostování v Artisu Brno.
07:20 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Šestadvacetiletý venezuelský záložník Cristian Cásseres podepsal s Toulouse novou smlouvu do roku 2028. Jihoamerický středopolař, který do Okcitánie přišel v létě roku 2023 z New York Red Bulls, měl původní kontrakt platný do roku 2027. Rodák z Caracasu odehrál v dresu TFC dohromady 113 soutěžních utkání, v minulém ročníku patřil k nejvytíženějším hráčům kádru.
7. ZÁŘÍ
19:37 – ROZVÁZÁNÍ SMLOUVY – Na rozvázání kontraktu platného původně až do roku 2028 se podle oficiálního vyjádření klubu dohodla Olomouc s obráncem Jakubem Elbelem. Šestadvacetiletý levý zadák odchází z moravského celku s bilancí 24 ligových duelů a 2 branek za áčko Sigmy. V této sezoně do hry nezasáhl.
19:05 – SPEKULACE – Podle webu TEAMtalk se Newcastle v závěru přestupového okna intenzivně zajímal o čtyřiadvacetiletého alžírského křídelníka z Feyenoordu. Anís Hádž Músá, který má na svém kontě 18 startů za národní tým, zaznamenal v minulém ročníku 14 gólů a 7 asistencí. Anglický klub však nakonec oficiální nabídku nepodal.
18:08 – PŘESTUP – K Vlkům do Wolverhamptonu přichází křídelník Bertrand Traoré ze Sunderlandu, jednatřicetiletý reprezentant Burkiny Faso podepsal roční smlouvu. V minulé sezoně pomohl Sunderlandu k postupu do Premier League i k probojování se do evropských pohárů, v kariéře prošel i Chelsea, Ajaxem, Lyonem, Aston Villou, Istanbulem Basaksehir a Villarrealem.
16:36 – SPEKULACE – Wydad Casablanca opustil ofenzivní univerzál Hakim Ziyech, jehož další kroky by mohly vést do Brazílie. Bývalý hráč Ajaxu nebo Chelsea má podle deníku L'Équipe namířeno do brazilského Botafoga.
12:38 – KONEC KARIÉRY – Konec kariéry oznámil křídelník Cristian Tello, který naposledy oblékal dres Palm City ve Spojených arabských emirátech. Někdejší talent Barcelony prošel také Portem, Fiorentinou, Realem Betis, Los Angeles FC, nebo saúdskoarabskými kluby Al Fatehem a Al Orobahem.
12:05 – PODPIS – Záložník Georginio Wijnaldum zůstává v Saúdské Arábii. Bývalý nizozemský reprezentant se po odchodu z Al Ettifaqu dohodl na roční smlouvě s Al Ittihadem. Zkušený středopolař byl v uplynulých týdnech spojován s návratem do Evropy, zájem měla mít Chelsea.
07:10 – SPEKULACE – Brazilský klub Botafogo se podle tamních médií blíží k senzačnímu angažování Hakima Ziyeche. Třiatřicetiletý marocký záložník v neděli rozvázal dohodou smlouvu s Wydadem Casablanca (platnou původně do června 2027) a je tak volný k podpisu. Jednání přitom v uplynulých dnech dramaticky zkolabovala – Ziyech měl už natočený prezentační materiál i koupenou letenku do Rio de Janeira, nakonec ale couvl kvůli obavám z kvality trávníků v brazilské lize. Klub jednání znovu obnovil a nabídku hráči prezentoval podruhé, což už pravděpodobně zabralo.
6. ZÁŘÍ
20:27 – SPEKULACE – Odchod Jindřicha Staňka ze Slavie je na spadnutí. Spekulace o zájemci ze Saúdské Arábie se potvrdily, o třicetiletého gólmana by měl mít zájem Al Hazem. Jednat by se mělo o hostování a podle reportéra Bena Jacobse už je dohoda uzavřená.
19:40 – SPEKULACE – V jednání o budoucnosti Alexe Scotta je ve vedoucí pozici Chelsea. Blues jsou připraveni jednat s Bournemouthem o dohodě, na jejímž základě by třiadvacetiletý záložník dohrál sezonu na Vitality Stadium, než by se příští léto přesunul na Stamford Bridge. Pro Chelsea je Scott prioritou do zálohy a prý by dokonale zapadl do plánu Xabiho Alonsa.
18:06 – SPEKULACE – Barcelona podle informací zpravodajského portálu ElDesmarque zvažuje navýšení výstupní klauzule devatenáctiletého Xaviho Esparta, která aktuálně činí 20 milionů eur. Klub si tak chce pojistit budoucnost dalšího klenotu z akademie La Masia. Podle všeho jde o snahu vyhnout se scénáři, jaký na začátku roku katalánský klub zaskočil u Dra Fernándeze – tehdy kvůli nízko nastavené klauzuli (6 milionů eur) nedokázal zabránit odchodu jednoho z největších talentů akademie do PSG.
16:45 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Jednadvacetiletý útočník Francesco Pio Esposito prodloužil smlouvu s Interem až do konce června 2032. Klub tak využil nedávné změny italských pravidel, která umožňují smlouvy až na šest sezon namísto dosavadních pěti. Jejich odchovanec (v akademii od roku 2014) se po dvouletém hostování v druholigové Spezii vrátil do Milána v roce 2025 a pod trenérem Chivuem se stal důležitou součástí týmu, který loni vyhrál double.
16:02 – PŘESTUP – Burnley posílil Jamie Vardy, který podepsal smlouvu do konce sezony. Devětatřicetiletý útočník naposledy působil v italském týmu Cremonese, do Anglie se tak vrací po angažmá v Serii A. Trenér Nicky Hayen ocenil jeho zkušenosti a lídrovské kvality, sám hráč zdůraznil, že ho k příchodu přesvědčila fotbalová historie klubu i vášnivá základna fanoušků. Více informací najdete v článku.
12:37 – SPEKULACE – Karim Benzema byl připraven odehrát aktuální sezonu zcela zadarmo za Lyon. Francouzský klub o jeho návratu skutečně uvažoval, přestupu však zabránil ambasadorský kontrakt vítěze Zlatého míče v Saudské Arábii, který je platný až do června 2030.
10:35 – PŘESTUP – Olomouc posílil brazilský obránce Léo Borges. Pětadvacetiletý hráč dosud nastupoval v polské lize za Pogoň Štětín. "Obránce na levou stranu byla jedna z pozic, kterou jsme chtěli posílit už od začátku přestupového období. Jsme moc rádi, že se nakonec podařilo příchod dotáhnout," řekl generální sportovní manažer Sigmy Pavel Hapal. "Je to fotbalista, který zapadá do našich představ o týmu. Je silný, rychlý a umí podpořit ofenzivu. Je také dobře prověřený polskou ligou. Věříme, že nám pomůže a budeme společně úspěšní," dodal.
09:25 – PŘESTUP – Už po dvou měsících opustil záložník Sebastian Boháč Viktorii Plzeň a přestoupil do Artisu Brno. S nováčkem první fotbalové ligy podepsal smlouvu na tři roky. Oba kluby o transferu informovaly na svých webech.
07:45 – SPEKULACE – Bayern plánuje nabídnout Michaelu Olisemu vylepšenou smlouvu kvůli zájmu Realu Madrid a dalších evropských velkoklubů. Přestože má 24letý hráč platný kontrakt až do roku 2029, Bavoři si chtějí pojistit jeho dlouhodobou budoucnost a do nového kontraktu by mohli zahrnout výstupní klauzuli ve výši kolem 200 milionů eur.
07:23 – SPEKULACE – Liverpool zvažuje, že v lednu obnoví svůj zájem o křídelníka Ismaïlu Sarra z Crystal Palace. Samotný hráč má o přesun na Anfield stále zájem poté, co Eagles v létě nabídku Reds odmítli. Londýnský klub však za svou oporu požaduje více než 50 milionů liber a tato částka by mohla do zimy ještě vzrůst.
5. ZÁŘÍ
22:15 – SPEKULACE – Barcelona a Atlético Madrid podle Football Insider sledují čtrnáctiletého křídelníka arsenalské akademie Bubacarra Jallowa. Přestože je stále v juniorském věku, Jallow už přeskočil několik věkových kategorií – nastupoval za U16 a nedávno trénoval i s U18 a U21. Díky jeho technice a sebevědomí v soubojích jeden na jednoho je srovnáván s mladým Neymarem.
20:57 – SPEKULACE – Tottenham i Brighton usilují o Leonela Florese. Oba kluby již předložily nabídky a jsou připraveny v lednu aktivovat výstupní klauzuli útočníka Boca Juniors ve výši 13 milionů eur. Spurs tomuto devatenáctiletému hráči nabízí od příští sezony pravidelné místo v prvním týmu, konečné rozhodnutí je však na mladém Argentinci.
20:00 – SPEKULACE – Sigma Olomouc jedná o příchodu pětadvacetiletého obránce Léa Borgese z polského Pogoně Štětín, informoval polský novinář Daniel Trzepacz. Přestup dává smysl i kvůli zranění Jana Krále, který bude mimo hru delší dobu po operaci ramene. Brazilec nastupuje převážně na levém obránci, díky univerzálnosti ale zvládne i stopera, a jeho kontrakt v Polsku vyprší už na konci sezony.
19:32 – SPEKULACE – Podle Football Insider by měl Tottenham během lednového přestupového okna usilovat o útočníka Crystal Palace Jeana-Philippa Matetu, o kterého má zájem i Aston Villa. Osmadvacetiletý Francouz se v létě kvůli zranění hamstringu nestěhoval, přestup navíc zjednodušuje fakt, že mu příští léto vyprší smlouva. Spurs v létě utratili přes 300 milionů liber za deset posil, sezonu ale zahájili dvěma prohrami v Premier League.
18:40 – PŘESTUP – Karviná posílila zálohu devatenáctiletým Sidasem Praleikou z Bangy, jde o jeho první zahraniční angažmá. Litevský mládežnický reprezentant může nastoupit na pozici defenzivního záložníka i stopera, za áčko týmu TOPLYGY odehrál i přes nízký věk 40 soutěžních zápasů s bilancí 2 góly a 3 asistence.
17:14 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Záložník Joao Neves bude v PSG působit dalších pět let, klub s ním prodloužil smlouvu do roku 2031. V Ligue 1 nastupuje jednadvacetiletý Portugalec od sezony 2024/2025, zatím si připsal shodně osm gólů a osm asistencí.
16:57 – HOSTOVÁNÍ – Crystal Palace posílá dva hráče na hostování. Jesuran Rak-Sakyi bude působit v Turecku v dresu týmu Kasimpasa, Matheus Franca posílí portugalský celek Alverca. Obě hostování by měla trvat do konce sezony.
16:36 – SPEKULACE – AS Řím podle La Gazzetta dello Sport zvažuje angažování bývalého křídelníka Manchesteru United Wilfrieda Zahy, volného po vypršení smluv s Galatasarayem i hostování v Charlotte FC. Třiatřicetiletý Ivorijec byl posledním podpisem Alexe Fergusona v roce 2013, v United ale odehrál jen čtyři zápasy, než se v roce 2015 natrvalo vrátil do Crystal Palace, kde nastřílel 90 gólů v 458 zápasech.
15:42 – PODPIS SMLOUVY – Jiří Skalák bude působit ve čtvrté nejvyšší soutěži. Bývalý český reprezentant se po konci v Dynamu České Budějovice dohodl na angažmá v Hluboké nad Vltavou, která ho představila jako svou novou posilu. Na jihu Čech by měl debutovat už v pátek proti Soběslavi.
15:33 – SPEKULACE – Lazio se blíží k podpisu obránce Dioga Leiteho, jenž je po vypršení smlouvy s Unionem Berlín volným hráčem. Portugalský stoper má v neděli absolvovat zdravotní prohlídku a následně podepsat tříletou smlouvu. Římský celek tím reaguje na odchod Alessia Romagnoliho do katarského Al Saddu.
14:51 – PŘESTUP – Abakar Sylla opustil Štrasburk a nově bude nastupovat v Turecku za Gaziantep. Třiadvacetiletý obránce přišel do francouzského klubu v roce 2023 z Brugg za 20 milionů eur, výrazněji se však neprosadil a druhou polovinu minulé sezony strávil na hostování v Nantes. Výše odstupného za reprezentanta Pobřeží slonoviny nebyla zveřejněna.
12:56 – PŘESTUP – Mohamed Bayo se po třech letech rozloučil s Lille a přestoupil do Samsunsporu. Osmadvacetiletý útočník se tak vrací do Turecka, kde v minulé sezoně během hostování v Gaziantepu nastřílel 15 gólů ve 32 zápasech. Přestupová částka nebyla zveřejněna, podle médií činí 1,5 milionu eur.
11:06 – SPEKULACE – Al Ittihad podle několika zdrojů, včetně nizozemské stanice ESPN, zvýšil nabídku za Anise Hadj Moussu na 37,5 milionu eur, čímž by padl rekordní prodej Feyenoordu. Čtyřiadvacetiletý Alžířan dostal lukrativní nabídku pětileté smlouvy a má o přesun zájem, rotterdamský klub ho však po uzavření nizozemského přestupového okna nechce uvolnit.
10:35 – SPEKULACE – Richarlison nebyl zařazen na soupisku Tottenhamu pro Premier League a jeho odchod je stále pravděpodobnější. Po uzavření tureckého přestupového okna připadá v úvahu zejména Saúdská Arábie, Spurs by se však nejprve zřejmě museli dohodnout s Brazilcem na vyplacení ze smlouvy. Do jejího konce by si měl přijít ještě na 3,5 milionu liber (98,5 milionu korun).
08:47 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – José Sá podepsal novou smlouvu s Wolverhamptonem. Třiatřicetiletý portugalský brankář, jemuž měl původní kontrakt vypršet po této sezoně, se klubu zavázal do roku 2028.
07:57 – SPEKULACE – Wolverhampton podle novináře Nathana Judaha odmítl nabídku PSV Eindhoven na Ladislava Krejčího. Nizozemský klub nabízel hostování s povinným odkupem za 18 milionů liber, Wolves však českého obránce uvolnit neplánují.
4. ZÁŘÍ
23:45 – PŘESTUP – Útočník Radek Šiler se po úspěšném angažmá na Slovensku stěhuje do Portugalska. Z Podbrezové přestupuje do tamního prvoligového klubu Rio Ave, se kterým podepsal pětiletý kontrakt. V novém působišti se navíc potká se zkušeným obráncem Jakubem Brabcem. Více informací najdete v článku.
22:35 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Paris Saint-Germain oznámilo zásadní novinku těsně před pátečním ligovým utkáním proti Monaku. Úspěšný trenér Luis Enrique podepsal s francouzským gigantem novou dlouhodobou smlouvu, která ho v klubu udrží do roku 2030. PSG si zároveň pojistilo dalších pět hráčů. Více informací najdete v článku.
21:42 – KONEC SMLOUVY – Caglar Söyüncü po vzájemné dohodě rozvázal smlouvu s Fenerbahce. Turecký obránce působil v istanbulském klubu od zimy 2024, kdy dorazil z Atlétika Madrid. Předtím nastupoval za Leicester.
20:55 – HOSTOVÁNÍ – Nigerijský útočník Victor Olatunji zamířil do belgického klubu SK Beveren. Šestadvacetiletý urostlý hráč přichází na roční hostování z Realu Salt Lake, působícího v Major League Soccer. Tuzemští fanoušci si vytáhlého forvarda mohou pamatovat z nedávného působení na českých trávnících, kde zanechal výraznou stopu v dresu Slovanu Liberec i pražské Sparty.
20:27 – PŘESTUP – Slovenský obránce Dávid Krčík mění dres v rámci první fotbalové ligy. Bývalý stoper Karviné po konci trenéra Martina Hyského, na jehož přání původně posílil Viktorii Plzeň, přestoupil do Pardubic. S východočeským klubem podepsal čtyřletý kontrakt. Více informací najdete v článku.
19:29 – PŘESTUP – Antonín Barák po devíti letech opustil Itálii a stal se posilou kyperského APOELu. Jednatřicetiletý český záložník naposledy patřil Fiorentině, odkud v minulé sezoně hostoval v Sampdorii Janov. Více informací najdete v článku.
19:15 – SPEKULACE – Útočník Anthony Martial je momentálně volným hráčem a získat by ho mohl Everton. Klub hledá posilu do útoku a sám Francouz zvažuje návrat do Premier League poté, co opustil Monterrey. Klub z Liverpoolu má na hrotu útoku k dispozici pouze Thierna Barryho, dřívější jednání o příchodu Folarina Baloguna ztroskotala.
18:03 – HOSTOVÁNÍ – Pardubice po půlroce opouští ukrajinský obránce Bohdan Sljubyk. Dvaadvacetiletý střední obránce se na východě Čech neprosadil a zamířil na hostování do konce sezony s opcí do týmu LNZ Čerkasy.
17:18 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Žilina posílila své řady o 21letého švédského křídelníka Kenana Bilaloviče, který dorazil ze skotského Aberdeenu. Hráč s bosenskými kořeny bude v žluto-zeleném dresu působit na hostování do konce sezony, přičemž MŠK má k dispozici i opci na jeho trvalý přestup.
16:32 – PŘESTUP – Sedmnáctiletý stoper Sebastian Pech opouští rezervní tým Sparty. Po pěti letech v rudém dresu bude nově oblékat barvy Teplic. Oba kluby jsou zároveň domluveny na případném budoucím návratu Pecha na Letnou – součástí transferu je totiž i předkupní právo pro pražský klub v případě dalšího transferu.
16:23 – PŘESTUP – Coventry se domluvilo na trvalém přestupu Yanna Gbohoa z Toulouse. Pětadvacetiletý útočník během svého dvouapůlletého působení ve francouzském klubu vstřelil 19 gólů a připsal si 12 asistencí. Talentovaný křídelní hráč, který je bratrancem hráče PSG Désiréa Douého, má na kontě také starty za francouzské reprezentace do 16, 17 a 18 let.
16:07 – HOSTOVÁNÍ – Jablonec opustil křídelník Matej Malenšek. Člen širšího kádru slovinské reprezentace do 21 let se na severu Čech zatím neprosadil a za větším herním vytížením zamířil na roční hostování do NK Bravo. Jablonecký prvoligový klub o tom informoval na svém webu.
16:00 – SPEKULACE – Feyenoord údajně dostal vylepšenou nabídku na Anise Hadje Moussu, která by mohla překonat klubový přestupový rekord. Čtyřiadvacetiletý alžírský útočník je od středečního dne uzávěrky nizozemských přestupů předmětem přestupové ságy, do které je zapojen saúdskoarabský klub Al Ittihad. Ten údajně teď vylepšil původní nabídku ve výši 30 milionů eur na 37,5 milionu eur.
15:44 – PŘESTUP – Lukáš Ambros bude mít nového spoluhráče. Anderlecht hlásí příchod Iliase Koutsoupiase, který doposud oblékal dres italského týmu Frosinone. V minulé sezoně odehrál řecký střední záložník v Serii B celkem 34 zápasů s bilancí osmi gólů a čtyř asistencí, dokonce s klubem postoupil do nejvyšší soutěže. Zatím působil pouze v Itálii, angažmá v belgickém celku tak pro něj bude premiéra mimo Apeninský poloostrov.
14:52 – SPEKULACE – Sebastian Boháč se po pouhých dvou měsících v Plzni přesune do Artisu Brno. Bývalý záložník Baníku Ostrava či Karviné už podle informací serveru infotbal.cz podepsal s nováčkem Chance Ligy smlouvu a jeho příchod by měl klub oficiálně oznámit v nejbližší době.
14:18 – HOSTOVÁNÍ – Ze Slavie přichází na hostování do Pardubic obránce Denis Halinský. Po přestupu do pražského celku zatím strávil na hostování každou sezonu, zahrál si za Vlašim, Liberec a Teplice a na východ Čech také nezavítá poprvé – strávil zde ročník 2023/2024, během kterého odehrál 27 zápasů. Více informací najdete v článku.
13:24 – PODPIS SMLOUVY – Pražská Sparta si pojistila služby mladých hráčů. Své první profesionální kontrakty podepsali fotbalisté kategorií U17 a U19 Štěpán Dyntar, Martin Hlinka, Lukáš Forejt, Albert Klečar a Jakub Vosička, k pokračování v ACS se zavázal také záložník B-týmu Chinguun Bolorbold.
12:39 – SPEKULACE – Turecký celek Corum se podle informací novináře Yagiza Sabuncuoglua domluvil na příchodu obránce Caglara Soyuncua. Ten v posledních třech sezonách oblékal dres Fenerbahce, pět let své kariéry strávil také v Premier League, kde působil v Leicesteru. Zavítal i do Bundesligy nebo nejvyšší španělské soutěže, tentokrát však zůstává v Turecku.
11:43 – SPEKULACE – Třicetiletý útočník Anthony Martial je momentálně volným hráčem a získat by ho mohl Everton. Klub hledá posilu do útoku a sám Francouz zvažuje návrat do Premier League poté, co opustil Monterrey. Klub z Liverpoolu má na hrotu útoku k dispozici pouze Thierna Barryho, dřívější jednání o příchodu Folarina Baloguna ztroskotala.
11:00 – PŘESTUP – Italský útočník Mattia Turella posílil mládežnický tým Coma 1907. Devatenáctiletý hráč přichází z Cittadelly, kde v soutěži Primavera 2 odehrál 29 zápasů a zapsal 13 gólů. Dříve prošel i akademií Benátek, teď by mohl sbírat další zkušenosti v celku z Lombardie.
10:42 – PŘESTUP – Glasgow Rangers získali venezuelského útočníka Kevina Kelsyho z Portlandu Timbers, klub z MLS si ponechal budoucí podíl z dalšího prodeje. Dvaadvacetiletý forvard přišel do Portlandu v lednu 2025 z ukrajinského Šachtaru Doněck a za necelé dva roky si připsal 16 gólů a 6 asistencí v 53 zápasech. Letošní sezonu zakončil jako nejlepší střelec týmu s 9 brankami.
10:35 – PŘESTUP – Bývalý hráč Middlesbrough Alex Gilbert posílí celek Leyton Orient. Irský záložník podepsal tříletou smlouvu jako volný hráč. Za Boro odehrál v Championship 40 zápasů, k postupu z League One v roce 2025 pomohl na hostování v Charltonu, který se ve finále play off utkal paradoxně právě s Orientem. Čtyřiadvacetiletý mládežnický reprezentant přitom letos v létě zvažoval i jiné nabídky, nakonec však míří do východního Londýna.
10:22 – PŘESTUP – Liverpool se dohodl na přestupu osmnáctiletého francouzského útočníka Djyliana N'Guessana ze Saint-Étienne, do klubu ale oficiálně přijde až v lednu. Do konce sezony 2026/27 zůstane na hostování v Ligue 1 u Stade Brestois. Odchovanec Saint-Étienne odehrál za áčko 13 zápasů s jedním gólem, na loňském MS do 20 let pomohl Francii ke čtvrtému místu a v létě byl zařazen mezi nejlepší hráče na ME do 17 let, kde vstřelil čtyři góly.
09:57 – SPEKULACE – Brankář Jindřich Staněk je podle informací serveru infotbal.cz na odchodu ze Slavie a zvažuje několik destinací, včetně Saúdské Arábie. Odchod přichází krátce po jeho vynechání ze soupisky pro Ligu mistrů – naposledy chytal v polovině května, jeho místo mezitím převzal odchovanec Jakub Markovič. Bývalý gólman Plzně odehrál za Slavii přes dva a půl roku, 52 soutěžních zápasů s 23 čistými konty a získal dva mistrovské tituly.
09:18 – SPEKULACE – Dávid Krčík by měl po necelém roce opustit Viktorii Plzeň. Slovenský obránce se nevešel na soupisku pro Evropskou ligu a podle informací serveru infotbal.cz s ním nový trenér Radoslav Kováč nepočítá. Největší zájem údajně projevily Pardubice.
09:02 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Bývalý útočník Slovanu Liberec Luka Kulenovič míří na hostování s opcí do maďarského Györu. Opouští tak nizozemský Heracles Almelo, kam přestoupil v roce 2024 za 900 tisíc eur. Šestadvacetiletý Kanaďan se v Eredivisie i přes sestup týmu prosadil – v premiérové sezoně dal 10 gólů a vysloužil si první pozvánky do reprezentace. Přes spekulace o návratu do Česka (zájem měl mít Jablonec i Hradec Králové) nakonec zamířil do Maďarska.
08:57 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Spekulace potvrzeny, útočník Badredine Bouanani míří k Rangers. Stuttgart, za který jednadvacetiletý Alžírec v loňské sezoně nastoupil do 14 zápasů, uvolnil hráče na roční hostování s opcí na odkup.
3. ZÁŘÍ
19:09 – PŘESTUP – Křídelník Gabriel Martinelli přestoupil z Arsenalu do saúdskoarabského Al Hilalu, který zaplatil 70 milionů eur. Brazilský reprezentant se tím stal nejdražším prodejem v historii londýnského klubu. V novém působišti podepsal smlouvu do roku 2030.
17:20 – SPEKULACE – Besiktas na přestupovém trhu nelení a další možnou posilu si vyhlédl v Itálii. Istanbulský celek má zájem o záložníka Maxence Caquereta z Coma. Neočekává se však, že by odešel, přestože chybí na soupisce pro Ligu mistrů.
16:10 – PŘESTUP – Útočník Stephan El Shaarawy bude po konci v AS Řím pokračovat na Apeninském poloostrově. Bývalý italský reprezentant podepsal roční smlouvu s opcí v mateřském Janově. S Římem ho pojí dlouholetá historie, za AS odehrál rekordních deset sezon, které přerušilo pouze dvouleté angažmá v Číně. V Serii A nyní zůstává, po zkušenostech v Miláně se vrací tam, kde fotbalově vyrůstal.
15:08 – HOSTOVÁNÍ – Arthur Vermeeren bude v nadcházející sezoně z Lipska hostovat v Antverpách. Pro bývalého hráče Atlétika Madrid by se mělo jednat o roční hostování bez opce. Dohoda by měla být podle insidera Fabrizia Romana už uzavřená.
14:44 – PŘESTUP – Dukla Praha získala osmnáctiletého kanadského záložníka Leandra Stalteriho z Woodbridge Strikers. Zpočátku bude nastupovat za U19 nebo B-tým klubu, později by se mohl propracovat i do prvního mužstva.
14:32 – SPEKULACE – Jednadvacetiletý alžírský útočník Badredine Bouanani je velmi blízko přestupu k Rangers. Podle informací novináře Floriana Plettenberga už došlo k dohodě mezi Glasgow a Stuttgartem, za který Bouanani v loňské sezoně nastoupil do 14 zápasů. Mělo by se jednat o roční hostování s opcí na odkup. Křídelník by měl být momentálně na lékařské prohlídce.
14:10 – PŘESTUP – Viktoria Žižkov po více než deseti letech ohlásila návrat krajního obránce Petra Mareše, který nedávno skončil ve Zbrojovce Brno. Trojnásobný český reprezentant za tradiční pražský klub již nastupoval mezi lety 2012 až 2014.
14:05 – HOSTOVÁNÍ – Saúdský klub Al Ittihad přivítá Kolumbijce Richarda Ríose. Ten přichází na roční hostování z Benfiky, kam přestoupil po angažmá v brazilském Palmeirasu za 27 milionů eur.
13:54 – PŘESTUP – Rayo Vallecano posiluje i po uzavření přestupového okna – klub podepsal pětiletou smlouvu s jednadvacetiletým záložníkem Rayanem Belaidem. Odchovanec Atlétika Madrid debutoval v LaLize v dubnu 2026, minulou sezonu odehrál v Primera Federación 31 zápasů za Atlético Madrileño. S mládežnickou reprezentací Španělska získal titul mistra Evropy do 19 let a zahrál si i na MS do 20 let.
13:32 – HOSTOVÁNÍ – Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Čvančara se po třech letech vrací do Chance Ligy. Zkušený útočník dnes prošel zdravotní prohlídkou a bude v rámci ročního hostování oblékat barvy Hradce Králové. Více informací najdete v článku.
13:25 – PŘESTUP – Z Jong PSV míří do Celtiku mladý záložník Joël van den Berg, který se skotským týmem podepsal čtyřletý kontrakt. Devatenáctiletý Nizozemec nejvíce nastupoval v druhé nejvyšší domácí soutěži Eerste Divisii, v nejvyšší Eredivisii debutoval loni a zasáhl do pěti utkání.
12:32 – HOSTOVÁNÍ – Nathanael Mbuku odchází na další hostování, nadcházející sezonu stráví v Sint-Truidenu. Do Belgie míří z německého Augsburgu, ze kterého už v minulosti hostoval v Montpellieru nebo St Etienne. Čtyřiadvacetiletý útočník letos na světovém šampionátu reprezentoval DR Kongo, ve třech zápasech však nebodoval.
12:24 – PŘESTUP – Čtyřletou smlouvu podepsal s Panathinaikosem marocký záložník Azzedine Ounahi. Ten v uplynulé sezoně působil v Gironě, za kterou odehrál 24 zápasů a vstřelil pět gólů. S řeckým klubem už má zkušenosti, v Super League strávil sezonu 2024/2025, kdy v Panathinaikosu hostoval z Marseille.
12:18 – PŘESTUP – Lyon získal japonského reprezentanta Keita Nakamuru, který doposud působil v klubu Stade Reims. Přestupová částka činí 1 milion eur plus 19 milionů ve formě bonusů, součástí by měla být i doložka o podílu z budoucího prodeje ve výši 12,5 %.
10:34 – PŘESTUP – Ghislain Konan a Sean Neave posílili Wolverhampton. Zkušený třicetiletý levý obránce podepsal roční smlouvu a znovu se tak potká s trenérem Cesarem Peixotem. Devatenáctiletý talentovaný útočník Neave přichází na hostování z Newcastlu, kde si v mládežnických kategoriích U18 a U21 připsal dohromady už 33 gólů a 11 asistencí.
09:00 – PŘESTUP – Těsně před deadlinem přestupového okna se Stoke City podařilo získat poslední posilu, z Crystal Palace přišel záložník Justin Devenny. Dvaadvacetiletý rodák ze Severního Irska podepsal smlouvu na čtyři roky, která ještě podléhá schválení ze strany EFL a Premier League.
08:52 – PŘESTUP – Do tureckého Trabzonsporu se přesouvá dvaadvacetiletý útočník Franculino Djú. Doposud strávil tři plné sezony v dánské lize, kde nastupuje v dresu Midtjyllandu. Zatím odehrál v Superlize 80 utkání, vstřelil 40 gólů a přidal devět asistencí.
08:20 – PŘESTUP – Velmi zvučnou posilu získal řecký Olympiakos, který z Aston Villy přivedl Leona Baileyho. Jamajský reprezentant podepsal v Aténách smlouvu do června 2029.
08:15 – HOSTOVÁNÍ – Crystal Palace před uzávěrkou přestupů opustil krajní obránce Borna Sosa, který se vrací do Německa. Bývalý hráč Stuttgartu zamířil na roční hostování bez opce do Kolína nad Rýnem.
07:55 – SPEKULACE – Jednání mezi Olomoucí a Libercem o přestupu Matěje Mikulenky nabírají dle portálu inFotbal.cz na obrátkách. Dvaadvacetiletý ofenzivní univerzál prý oficiálně požádal vedení Hanáků o uvolnění pod Ještěd. Důvodem je frustrace z minimálního zápasového vytížení, které brzdí jeho růst. Hráč trvá na trvalém přestupu a jeho preferovanou destinací je Liberec. Slovan měl podat nabídku 850 tisíc eur plus 650 tisíc v případných bonusech.
07:30 – PŘESTUP – Portugalec Fabio Vieira se vrací do Hamburku, který šestadvacetiletého záložníka získal natrvalo z Arsenalu. HSV za něj zaplatí zhruba 8,5 milionu liber. Vieira podepsal dlouhodobou smlouvu, která by měla být nejméně do roku 2030.