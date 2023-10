Perušič se Schweinerem si na MS zahrají o medaile, ve čtvrtfinále vyřadili světové jedničky

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič (29) a David Schweiner (29) se poprvé probojovali do semifinále mistrovství světa. Na šampionátu v Mexiku čeští reprezentanti porazili obhájce titulu a světové jedničky Anderse Mola a Christiana Söruma 2:1 na sety a zahrají si o medaile. O postup do finále budou bojovat v noci na neděli s americkou dvojicí Trevor Crabb a Theodore Brunner.

Proti Molovi se Sörumem uspěli Perušič a Schweiner teprve potřetí z 12 utkání, která s úřadujícími olympijskými vítězi z Tokia sehráli. Ve čtvrtfinále v Tlaxcale získali čeští volejbalisté první set jednoznačně 21:14, druhou sadu stejným poměrem ztratili. V tie-breaku prokázali pevnější nervy a zvítězili 15:12.

"Povedlo se nám něco, čemu jsme ani nevěřili, že jsme toho schopni. Porazit Nory na jednom z nejdůležitějších turnajů," uvedl Perušič na webu šampionátu. "Je to zdaleka nejlepší tým na světě. Věděli jsme, že musíme hrát dobře a mít trochu štěstí, jako se nám to přihodilo hlavně na začátku tie-breaku, abychom je porazili," prohlásil.

"Je to pro nás velké vítězství," řekl Schweiner. "Mol a Sörum jsou samozřejmě neskuteční, ale zahráli jsme výborně a měli jsme i trochu štěstí. Ve skupině se nám nedařilo, ale v play off jsme se každým zápasem zlepšovali. Vypadáme jako úplně jiný tým. Snad to bude v semifinále ještě lepší a dostaneme se do finále," přál si Schweiner.

Zlom přišel proti Španělům

Česká dvojice na začátku října ovládla turnaj Pro Tour Elite v Paříži, ale na mistrovství světa zpočátku tápala. Ve skupině vyhrála jen jeden ze tří zápasů a musela se strachovat o postup. Do play off vstoupili Perušič a Schweiner výhrou nad španělskými mistry Evropy z roku 2013 Pablem Herrerou a Adriánem Gavirou, která je nakopla.

"Zápas proti Herrerovi a Gavirovi byl zlomový. Konečně jsme podali výkon podle svých představ a to nám dodalo sebevědomí, abychom takhle pokračovali," uvedl Perušič.

Se Schweinerem útočí na nejlepší český výsledek na MS, kterým je bronz Evy Celbové a Soni Dosoudilové z roku 2001. Mužským maximem dosud bylo 17. místo.

Crabb s Brunnerem, kteří jsou až 21. nasazeným párem, vyřadili ve čtvrtfinále Brazilce Pedra Solberga a Guta ve dvou setech.