Perušič a Schweiner odejdou z Ostravy s prázdnou, v boji o bronz padli s Američany

ČTK

Ondřej Perušič (28) s Davidem Schweinerem (29) medaile na turnaji Pro Tour Elite 16 v Ostravě nezískali. Nejdříve v semifinále s nejlepším párem světa a pozdějšími vítězi turnaje Nory Andersem Molem (25) a Christianem Sörumem (27) padli 19:21, 21:17 a 15:8. V utkání o bronz pak nestačili ani na Američany Milese Partaina a Andrewa Beneshe 14:21 a 17:21.

Čechům vstup do zápasu nevyšel a už za stavu 1:5 si vzali oddechový čas. I po něm domácí pár hodně kazil a první set prohrál o sedm bodů. Ani ve druhé sadě se Perušič se Schweinerem přes velkou podporu domácího publika dlouho nemohli dostat do tempa a téměř bezchybní Američané si vypracovali až pětibodový náskok. České jedničky už jej smazat nedokázaly.

"Věřil jsem, že pokud navážeme na výkony z předchozích dnů, budeme mít velkou šanci medaili získat. To se nám bohužel nepovedlo, naopak Američané oproti zápasu v základní fázi předvedli mnohem lepší výkon, byli na nás dobře připravení a jednoznačně si zasloužili vyhrát," řekl Perušič.

"Měli jsme o hodně horší ztrátu i příjem, což plynulo z jejich zlepšeného servisu. Nemyslím, že by měli jinou taktiku, spíš to byl hůř odehraný zápas z naší strany. Ono to pak jde ruku v ruce s tím, jak si soupeř věří. Pak se to nabaluje jako sněhová koule a je hrozně těžké to zastavit," doplnil Schweiner.

V utkání nejdříve odskočili strojově hrající Norové, Češi srovnali po výborných zákrocích Perušiče v poli. Na Molův blok odpověděl o chvíli později stejným způsobem Schweiner. Po další dlouhé výměně se českýpár poprvé ujal vedení 18:17, vypracoval si setbol a hned ten první proměnil.

Strhující bitva o každý míč před vyprodaným hledištěm pokračovala i ve druhé sadě. Za stavu 14:13 získaly světové jedničky brejk, vedení ještě navýšily a set ukončil Molův blok. Těch předvedl pětadvacetiletý Nor několik také v tie-breaku a i díky tomu jej "Vikingové" dovedli k jasnému vítězství.

Norové Perušičovi se Schweinerem oplatili finálovou porážku z předchozího elitního turnaje v Uberlandii, kde Češi vyhráli po osmi vzájemných prohrách v řadě. České jedničky v pátém letošním utkání v Ostravě poprvé neuspěly, všechny předchozí duely zvládly bez ztráty setu.