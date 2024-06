První triumf od MS. Perušič se Schweinerem ovládli turnaj ve Starých Jablonkách

Ondřej Perušič a David Schweiner ovládli po výhře 21:17, 17:21, 15:11 nad Kubánci Jorgem Alayem a Noslenem Díazem turnaj Pro Tour Challenge ve Starých Jablonkách. V prvním finále od říjnového triumfu na mistrovství světa v Mexiku vybojovali na polském písku celkově pátý titul na světovém okruhu a naladili se na elitní turnaj v Ostravě, který začne ve středu.

"Jsme moc rádi, že se nám od mistrovství světa znovu podařilo dostat na pódium. Kromě výsledku máme ještě větší radost z toho, že jsme napříč celým turnajem předváděli opravdu dobré výkony. A to i ve srovnání s týmy z nejlepší světové patnáctky, jako jsou třeba Kubánci nebo oba nizozemské týmy, se kterými jsme se střetli," řekl Perušič. "Jenom doufám, že si tuhle formu přivezeme s sebou i do Ostravy."

Klíčem k zisku úvodní sady byla čtyřbodová šňůra české dvojice za stavu 8:9. Ve druhém setu naopak brzy odskočili Kubánci a díky téměř bezchybné hře na ztrátě náskok udrželi a vyrovnali.

V tie-breaku utekli pražští beachvolejbalisté za vyrovnaného stavu na 8:4. Turnajové trojky se dokázaly přiblížit na 9:11, ale závěr znovu patřil Čechům. Ti si ve třetím vzájemném utkání připsali první vítězství.

"Klíčovým faktorem bylo podání. Zejména u mne to dlouho bylo o hledání rozumného rizika, které by Kubánce dostalo do problémů, ale současně by jim nedarovalo příliš mnoho bodů v podobě nevynucených chyb. To se naštěstí v tie-breaku povedlo. David stejně jako v semifinále velmi dobře blokoval a jeho bloky byly mnohdy rozdílové," uvedl Perušič.

Sedmí nasazení Perušič se Schweinerem dosud kromě elitních turnajů v Dauhá, Uberlandii a Paříži opanovali i podnik nižší kategorie v Praze. Letos byli zatím nejlépe pátí hned na úvod sezony v Dauhá, potom se jim i kvůli zdravotním potížím příliš nedařilo.

Výsledky turnaje Pro Tour Challenge ve Starých Jablonkách