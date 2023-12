Pro Pardubice chci to nejlepší, prohlásil Kováč. Pozici neřeší, ale kvůli tendru cítí tlak

Trenér Pardubic Radoslav Kováč (44) se nezabývá svou pozicí, uvědomuje si ale, že jeho týmu body chybí. Na tiskové konferenci po porážce se Spartou 1:2 v 17. ligovém kole nechtěl příliš komentovat slova sportovního ředitele klubu Víta Zavřela, který v týdnu v médiích prohlásil, že Kováč má zatím důvěru vedení. Podle bývalého českého reprezentanta se na Pardubice a jim podobné kluby zvýšil tlak i kvůli výsledkům tendru, který zvedl cenu televizních práv na téměř trojnásobek.

Pardubice čtyři kola po sobě prohrály a zvítězily v jediném z posledních 10 ligových utkání. V neúplné tabulce jim patří 14. místo, navíc mají s 13 góly spolu s Bohemians 1905 a Teplicemi nejhorší útok soutěže. "Body chybí, měli jsme jich mít víc. Bohužel jsme pořád nenašli góly, pracujeme na tom. Zlatan (Zlatohlávek), Patras (Patrák) se do toho dostávají. Jsou to kluci, kteří to hrajou poprvé," prohlásil Kováč.

Trenér se východočeského mužstva ujal vloni v září a v minulé sezoně s ním udržel příslušnost v nejvyšší soutěži díky úspěšné baráži s druholigovou Příbramí. "Co se týče mě nebo realizačního týmu, je to to poslední, co řeším. Snažíme se dělat svou práci každý den naplno tak, jak to cítíme. Samozřejmě nasloucháme. Jestli tady budu za kolo za dvě, mě vůbec nezajímá. Chci udělat co nejlepší práci pro Pardubice," uvedl Kováč.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Jestli si vedení myslí, že to má ještě smysl, tak tady budu. Pokud ne, tak tady nebudu. Pro mě to není vůbec směrodatné, toto mě vůbec nezajímá. Jsou to řeči. Mají na to právo, jsou to šéfové," podotkl někdejší hráč Olomouce, Sparty, Spartaku Moskva, West Hamu, Basileje a Liberce.

Domnívá se, že tlak na menší kluby se ještě zvýšil kvůli tendru na televizní práva. Ligové grémium Ligové fotbalové asociace v úterý schválilo výsledky výběrového řízení na audiovizuální práva pro první a druhou ligu na příštích pět sezon od nadcházejícího ročníku 2024/25. LFA za ně ročně získá více než 430 milionů korun, což je skoro trojnásobek oproti současnosti.

"Trochu do toho vlezl tendr. Televizní práva jsou třikrát dražší a ten tlak se celkově zvýšil pro týmy, jako jsme my. Protože peníze jsou neskutečně velké a pro kluby jako my jsou zásadní. Snažím se udržet klid a zachovat to, co je pro nás důležité. Což je náš tým a kluci a aby tady bylo zdravé prostředí. Pořád věřím, že tomu máme co dát, ale to už úplně nezáleží na mně," řekl Kováč.

Pardubice čekají do konce podzimní části dva zápasy. Nejprve na půdě nováčka z Karviné a poté s Libercem doma, kde Východočeši nevyhráli šest ligových duelů po sobě. "Naše domácí bilance je velmi slabá. Aspoň pro diváky musíme domácí zápas s Libercem zvládnout za každou cenu za tři body. Ještě nás čeká výjezd do Karviné. Tyto dva zápasy pro nás budou neskutečně důležité, to je podle tabulky jednoznačně vidět. Musíme se na to výborně připravit," prohlásil někdejší kouč Opavy a Táborska.

Tabulka FORTUNA:LIGY