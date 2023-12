Ronaldinho věří teqballu. Sport, který před 12 lety vynalezli Maďaři, už hraje milion lidí

Je to velmi mladé a rychle se rozšiřující sportovní odvětví, které má za sebou jeden z prvních velkých milníků. Disciplína, která kombinuje fotbalové dovednosti s pravidly, stolem (vypouklým) a taktikou ping-pongu, se v minulých dnech představila v Thajsku. Právě tam se konalo vůbec první mistrovství světa mimo Evropu a čestným hostem akce byl i slavný Brazilec Ronaldinho (43).

Na první pohled je to jednoduchý sport. Kolem stolu s prohnutou deskou proti sobě stojí dva hráči nebo dvě dvojice a až na fotbalový míč, se kterým se hraje, tušíte, že je to hra, která byla inspirovaná stolním tenisem.

Podobně jako ve fotbalu je zakázáno hrát rukama. "Ještě když jsem byl aktivní fotbalista, něco podobného jsme hrávali. Jen ten stůl byl trochu jiný, prostě takový, který byl zrovna k mání," vzpomínal Ronaldinho, fotbalový mistr světa z roku 2002, který se stal ambasadorem teqballu.

Legendární Brazilec nezapřel, že si s míčem rozumí a teqballové hnutí věří, že třeba právě on osloví mladou generaci. Popularitě navíc pomáhají zdařilé kousky "teqerů", kteří s nohama nad hlavou podávají i smečují a celkově předvádějí za stolem pozoruhodnou obratnost i míčovou ekvilibristiku.

Maďarský patent

Možná překvapí, že teqball vznikl v Maďarsku. Psal se rok 2012 a dnes se přitažlivé odvětví podle slov svých vynálezců může pochlubit více než milionem aktivních hráčů. Asi tisícovka z nich objíždí mezinárodní soutěže. "Je to vlastně příběh tří Maďarů, kteří chtěli dál hrát fotbal, ale nechtěli už tolik běhat a riskovat zranění," vysvětluje Viktor Huszár, jeden ze spolutvůrců nového odvětví, 38letý byznysmen, jenž je mimo jiné i filmovým producentem.

První nápad vzešel od Gábora Borsányiho, který to na fotbalovém trávníku dotáhl nejdál do druhé maďarské ligy. Vrátil se do klukovských let, kdy s kamarády na sídlišti v Újpesti pilovali techniku právě na pingpongovém stole. Také ale přemýšlel, jak hru zpříjemnit, aby míč neodskakoval přirozeně a zlepšila se dynamika hry.

Vznikla myšlenka vyrobit zaoblenou desku. Po několika letech společného vývoje právě s programátorem a investorem Huszárem byl v roce 2014 na světě první stůl na teqball. Nápad podpořil podnikatel György Gattyán a maďarská skupinka si dokonce nechala design zakřiveného stolu patentovat. A tak vznikla i jasná vize – prorazit s právě vymyšleným sportem do světa.

U jedné z prvních prezentací byl právě Ronaldinho, a to díky konexím na nizozemského trenéra Henka ten Cateho. Ten dřív koučoval MTK Budapešť, s brazilskou hvězdou ho pojilo přátelství ze společného působení v Barceloně.

Následně si teqball získal řadu dalších fotbalových hvězd. Své umění u speciálního stolu ukázali na sociálních sítích i Lionel Messi nebo Brazilec Neymar, neboť stůl sebou bere na své srazy i brazilská reprezentace.

První profesionálové

Propagátoři nového odvětví připomínají, že hraní teqballu je skvělý způsob, jak zdokonalit kopací techniku. Maďarům se podařilo přesvědčit k zapojení do kampaně i profesionální kluby v evropských zemích. "V teqballu musíte střídat doteky. Fotbalisté to nemají moc rádi, nechtějí hrát levou nohou, když jsou praváci. Anebo hrát různými jinými částmi těla, to doslova nesnášejí," směje se Hugo Rabeux, který propaguje teqball ve Francii a navštívil při svých seminářích i kluby jako Racing Štrasburk nebo FC Mety z elitní Ligue 1.

Už 34letý Rabeux je jedním z mála teqerů, kteří si svým sportem dokáží díky desítkám sponzorů a peněžním odměnám z turnajů dobře vydělat. "Ale pokud nemáte výsledky, nemůžete se tím živit. Musíte se o sebe postarat sami," říká bývalý defenzivní záložník, který hrál nejvýš v páté lize ve Francii. Ze zmíněného mistrovství světa v Bangkoku si odvezl bronzovou medaili z dvouhry.

První šampionát mimo Evropu zaujalo v thajském hlavním městě mimo jiné i dokonalou světelnou show a precizním zpracováním doprovodného programu. Organizátoři si jednoduše dali záležet na tom, aby byli vidět.

Současně dbali i na to, aby do Thajska přijeli teqeři z celého světa, nakonec napočítali zástupce 61 různých zemí. Mistrem světa se stal Polák Adrian Duszak, mezi ženami vyhrála Rafaela Fontesová Gimenezová z Brazílie. Čtyřhru mužů opanovalo Maďarsko, deblový turnaj žen a mix pro sebe získaly páry z Thajska.

Potenciál vidí i Afrika, kde může být teqball alternativou pro ženy. Marie Letitia Togodne Yaoussouová, 23letá reprezentantka Kamerunu, nikdy dřív fotbal nehrála a pracuje v auditorské firmě v Douale. Ve velkém přístavním městě prý zatím musí trénovat sama, protože nezná žádné jiné další hráče. "Ale až se sport rozvine, bude lidí chodit určitě dost," věří.

Zastoupení na mistrovství světa mělo i Česko. Nejblíž medaili byli ve smíšené čtyřhře Lukáš Flaks a Gabriela Zachová, kteří vypadli ve čtvrfinále. Osmifinále bylo konečnou pro nejlepšího domácího singlistu a velký talent Matěje Kubového. Teprve 18letému choceňskému teqerovi patří ve světovém žebříčku 16. místo.