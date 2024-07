Roste Česku nová hvězda? Jílek vybojoval čtyři zlata a stříbro na juniorském ME v inline bruslení

Matoděj Jílek během juniorského ME v inline bruslení.

Český rychlobruslař Metoděj Jílek (18) vybojoval čtyři zlaté a jednu stříbrnou medaili na juniorském mistrovství Evropy v inline bruslení, které se do čtvrtka konalo v belgickém Ostende. Talent, jenž by se měl v nadcházející sezoně zapojit po boku rychlobruslařské hvězdy Martiny Sáblíkové do Světového poháru, si všechny triumfy připsal v individuálních kategoriích. Na zisku stříbra se podílel jako člen štafety.

"Mistrovství tak samozřejmě hodnotím pozitivně, protože se mi poprvé podařilo čtyřikrát vyhrát na individuálních distancích," řekl Jílek v nahrávce pro média.

V belgickém lázeňském městě si dvě zlata připsal na dráze a dvě mimo ovál. V prvním případě vyhrál eliminační závod na 10 km a bodovací na 5 km, ve druhém poté eliminační na 15 km a bodovací na 10 km. Stříbro získal ve štafetě společně s Markem Procházkou, Jakubem Kovaříkem a Adrianem Vajanským.

"V sezoně jsem jezdil mezi seniory, takže jsem neměl porovnání s konkurenty, které jsem potkal na mistrovství Evropy. Doufal jsem a tušil, že s ohledem na výkony, které jsem zajížděl, bych jim ale mohl konkurovat," uvedl Jílek, jenž si ještě připsal osmé místo na kilometru a kolize po hromadném pádu jej předčasně vyřadila z maratonu.

Jílka ještě v září čeká juniorské mistrovství světa v inline bruslení, vedle toho se ale už chystá i na rychlobruslařskou sezonu. "Uvědomuji, že už za chvilku mě čekají seniorské Světové poháry na ledě, a myslím si, že jsem připravený. Skloubit oba sporty není náročné, jeden je v létě a druhý v zimě. Navíc technika je dost podobná. Navíc většina nejlepších kolečkových bruslařů teď přechází na led a jsou tam úspěšní," podotkl Jílek.

S ohledem na blížící se olympijské hry v Turíně v roce 2026, kam by se rád kvalifikoval, ale Jílek počítá s tím, že v příštím roce vrcholné závody v inline bruslení vynechá a soustředí se jen na rychlobruslení.