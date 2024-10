Česká šipkařská pohádka pokračuje. Drtil senzačně skolil dalšího favorita a je v osmifinále

Senzační jízda Pavla Drtila (51) pokračuje. Český amatérský šipkař na turnaji PDC European Tour v Praze šokoval po Joeu Cullenovi (35) také Joshe Rocka (23) a vyšlápl si tak ve dvou dnech na druhého hráče elitní dvacítky. Tentokrát prostovlasý rodák z Trutnova, na jehož tričku se vyjímá nápis “Čerti na Ještědu”, vstupoval do zápasu servisem, který si udržel až do samého závěru a po vítězství 6:5 na legy postoupil do osmifinále turnaje v Letňanech.

“Bude to strašně těžký. Udělám pro to ale všechno,” tvrdil úřadující mistr republiky poté, co se dozvěděl, že ve druhém kole narazí na 15. hráče žebříčku Rocka.

Jenže stejně jako proti Cullenovi Drtil předvedl parádní hru, kterou opět rozjásal celé Letňany. Zatímco v průměru na tři šipky měl drtivou převahu Rock (91,72 proti 83,35), Drtil drtivě ovládl zavíraní – na doublech minul pouze jednou ze sedmi pokusů a s 85,71% úspěšností nedal soupeři (33,33%) šanci.

V osmifinále pražského turnaje narazí český šipkař na úspěšnějšího z dvojice Kim Huybrechts/Luke Woodhouse. A záleží jen na něm, jak tahle šipkařská pohádka dopadne.