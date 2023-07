Sport v TV: Wimbledon, Tour de France, Czech Bowl i fotbalové ME do 19 let

Sport v TV: Wimbledon, Tour de France, Czech Bowl i fotbalové ME do 19 let

Na co všechno se můžete v příštích dnech podívat v televizi?

Na co všechno se můžete v příštích dnech podívat v televizi? Tenisové publikum se těší na vyvrcholení nejslavnějšího grandslamu ve Wimbledonu. V plném proudu bude cyklistická Tour de France a fotbalové kluby čekají přípravná utkání před startem nové sezony. Bude se hrát i Czech Bowl, finále české ligy amerického fotbalu.

Všichni tenisoví fanoušci budou sledovat druhý týden Wimbledonu. Travnatou slavnost z londýnského All England Clubu vysílá Eurosport 2. Finále žen se hraje v sobotu od 14:30, v neděli ve stejný čas začnou své finále i muži.

Kromě pondělí, kdy mají cyklisté zasloužené volno, se každý den v týdnu pojede jedna etapa cyklistické Staré dámy. Zejména víkend bude velmi náročný. V pátek končí trasa na Grand Colombier (1501 m.n.m.), v sobotu peleton zdolá Col de Joux Plane (1691 m.n.m.) a horský profil má i nedělní trasa na Saint-Gervais Mont Blanc (1372 m.n.m.). Přenosy z Tour de France zprostředkovává ČT Sport i Eurosport 1.

Fotbalové fanoušky potěší přímé přenosy z příprav předních klubů. Slavia Praha v neděli hostí Dynamo Drážďany (O2 TV Fotbal), West Ham United se na svém australském turné střetne v sobotu s Perth Glory (Arena Sport 1). Vyvrcholí i mistrovství Evropy hráčů do 19 let, semifinále i finále vysílá ČT Sport. Přípravný zápas ženských reprezentací mezi Českem a Slovenskem také přenáší ČT Sport.

Šipkařská špička se představí na World Matchplay Darts v anglickém Blackpoolu (Nova Sport 2). Zápasy baseballové MLB vysílá O2 TV Sport, tentokrát bude bonusem v noci na úterý i Home Run Derby ze Seattle.

V neděli odehrají Prague Lions doma proti Berlin Thunder další zápas evropské ligy amerického fotbalu ELF, večer se pak Vysočina Gladiators a Ostrava Steelers střetnou v Czech Bowlu (oboje vysílá O2 TV Sport.

Pondělí 10. července

Tenis

12:00 Wimbledon (zápasy osmifinále), Eurosport 2

Úterý 11. července

Baseball, MLB

02:00 Home Run Derby, O2 TV Sport

Tenis

14:00 Wimbledon (zápasy čtvrtfinále), Eurosport 2

Cyklistika

12:45 Tour de France, 10. etapa, Eurosport 1

13:50 Tour de France, 10. etapa, ČT Sport

Středa 12. července

Tenis

14:00 Wimbledon (zápasy čtvrtfinále), Eurosport 2

Cyklistika

12:45 Tour de France, 11. etapa, Eurosport 1

13:50 Tour de France, 11. etapa, ČT Sport

Fotbal, kvalifikace Ligy mistrů - 1. zápas

19:30 Farul Constanta - Šerif Tiraspol, Arena Sport 1

Volejbal, čtvrtfinále Ligy národů žen

22:55 Polsko - Německo, Nova Sport 4

Čtvrtek 13. července

Volejbal, čtvrtfinále Ligy národů žen

02:25 USA - Japonsko, Nova Sport 4

17:25 Brazílie - Čína, Nova Sport 4

20:55 Turecko - Itálie, Nova Sport 4

Cyklistika

12:45 Tour de France, 12. etapa, Eurosport 1

13:50 Tour de France, 12. etapa, ČT Sport

Tenis, Wimbledon

14:00 semifinále žen, Eurosport 2

18:30 finále smíšené čtyřhry, Eurosport 2

Fotbal, semifinále ME do 19 let

18:05 Portugalsko - ???, ČT Sport

20:55 ??? - ???, ČT Sport

Pátek 14. července

Cyklistika

13:30 Tour de France, 13. etapa, Eurosport 1

13:50 Tour de France, 13. etapa, ČT Sport

Tenis, Wimbledon

14:00 semifinále mužů, Eurosport 2

18:30 finále smíšené čtyřhry, Eurosport 2

Jezdectví

17:30 Global Champions League (La Coruňa), Nova Sport 1

Fotbal, přípravný zápas žen

18:20 Česko - Slovensko, ČT Sport

Sobota 15. července

Baseball, MLB

00:05 Philadelphia Phillies - San Diego Padres, O2 TV Sport

21:00 Toronto Blue Jays - Arizona Diamondbacks, O2 TV Sport

Fotbal, přátelský zápas

12:00 Perth Glory - West Ham United, Arena Sport 1

Cyklistika

12:45 Tour de France, 14. etapa, Eurosport 1

13:50 Tour de France, 14. etapa, ČT Sport

Tenis, Wimbledon

14:30 finále žen, Eurosport 2

17:30 finále čtyřhry mužů, Eurosport 2

Jezdectví

18:00 Global Champions League (La Coruňa), Eurosport 1

Šipky

20:05 World Matchplay Darts, Nova Sport 2

Volejbal, semifinále Ligy národů žen

22:25 ??? - ???, Nova Sport 4

Neděle 16. července

Volejbal, Liga národů žen

02:25 ??? - ??? (semifinále), Nova Sport 4

20:55 ??? - ??? (zápas o 3. místo), Nova Sport 4

Bojové sporty, MMA

04:00 UFC Fight Night (Holly Holm vs. Mayra Bueno Silva), Premier Sport

Cyklistika

12:45 Tour de France, 15. etapa, Eurosport 1

13:50 Tour de France, 15. etapa, ČT Sport

Americký fotbal, ELF

12:55 Prague Lions - Berlin Thunder, O2 TV Sport

Fotbal, přátelský zápas

13:50 Slavia Praha - Dynamo Drážďany, O2 TV Fotbal

Šipky

14:05 World Matchplay Darts, Nova Sport 2

20:35 World Matchplay Darts, Nova Sport 2

Tenis, Wimbledon

14:30 finále mužů, Eurosport 2

18:30 finále čtyřhry žen, Eurosport 2

Americký fotbal, Czech Bowl

17:55 Vysočina Gladiators - Ostrava Steelers

Atletika

18:55 Diamantová liga (Chorzow), ČT Sport

Baseball, MLB

20:00 Boston Red Sox - Chicago Cubs, O2 TV Sport

Fotbal, finále ME do 19 let (Malta)

20:50 ??? - ???, ČT Sport

Pravidelná vysílání:

Tenis

Wimbledon, Eurosport 2

Motorismus

MS superbiků (Itálie), Nova Sport 1

NASCAR Cup Series (Atlanta, New Hampshire), Nova Sport 4

Padel

Italy Major (Řím), Arena Sport 2

Bojové sporty, MMA

ONE Championship (Bangkok), O2 TV Sport

Sportovní lezení

Světový pohár (Briancon), Eurosport 1

Golf

Barbasol Championship (PGA Tour), Eurosport 2

Aramco Team Series Ladies (LPGA Tour), O2 TV Sport