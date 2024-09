Staněk byl na Diamantové lize v Curychu devátý, stejně dopadl dálkař Juška

Koulař Tomáš Staněk (33) i dálkař Radek Juška (31) obsadili na mítinku Diamantové ligy v Curychu devátou příčku. Pro oba české rekordmany skončila Weltklasse už po třech pokusech. Staňkův nejdelší pokus měřil 20,08 metru, Juška skočil 735 centimetrů.

Staněk v závěru sezony opakovaně nedokáže navázat na svůj nejlepší výkon tohoto atletického roku, který předvedl vrhem dlouhým 21,61 v olympijské kvalifikaci. Minulý týden byl při letošní premiéře v Diamantové lize sedmý v Římě, tentokrát si ještě o dvě příčky pohoršil. Vyhrál světový rekordman Ryan Crouser výkonem 22,66 metru.

Podprůměrný výkon předvedl také Juška, který jako jediný nepokračoval do finálové osmičky. Rovněž neudržel formu z olympijských her, kde postoupil výkonem 815 cm do finále a pak skončil desátý. Soutěž v Curychu vyhrál stříbrný olympijský medailista Wayne Pinnock z Jamajky, který skočil 818 cm. Od čtvrté série ale vynechal všechny pokusy, v sektoru se pohyboval v teplákové soupravě a viditelně kulhal.

Odveta za hry v Paříži se vydařila americké sprinterce Sha'Carri Richardsonové. Stovku vyhrála za 10,84 sekundy a o čtyři setiny porazila olympijskou vítězku Julien Alfredovou ze Svaté Lucie.

Do závodu na 400 metrů překážek kvůli drobnému zranění nenastoupil světový rekordman Nor Kartsen Warholm, který měl po středeční porážce v exhibičním duelu na 100 metrů s tyčkařem Armandem Duplantisem startovat ve švédském reprezentačním dresu. V průběhu závodu v chladném a deštivém Curychu pak odstoupil brazilský favorit Alison dos Santos. Pro vítězství si doběhl Jamajčan Roshawn Clarke (47,49).

Tyčkařský světový rekordman Duplantis poprvé v této venkovní sezoně ve finálové soutěži, tedy s výjimkou kvalifikací velkých akcí, nepřekonal šestimetrovou hranici. V nepříznivých podmínkách napoprvé skočil 562 i 582 cm a díky lepšímu zápisu zvítězil před Američanem Samem Kendricksem, jenž opravoval na 542. Oba se pokoušeli o 602 centimetrů. Když Kendricks potřetí shodil, Duplantis jako jistý vítěz ke třetímu pokusu po dvou nezdarech nenastoupil.

Soutěž oštěpařů při absenci evropského šampiona Jakuba Vadlejcha, který předčasně ukončil sezonu, vyhrál bronzový olympijský medailista Anderson Peters. Vrhač z Grenady hodil 85,72 metru a porazil o 39 cm Němce Juliana Webera. Peters vyhrál druhý diamantový mítink za sebou, triumfoval i 22. srpna v Lausanne.

Curych byl posledním mítinkem základní části letošního ročníku Diamantové ligy. Seriál vyvrcholí příští týden v pátek a sobotu finálovou akcí v Bruselu.