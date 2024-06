Nosková v Německu nepotvrdila roli favoritky a dál čeká na první čtvrtfinále mimo betony

Linda Nosková (19) nevyužila velmi příznivého losu na probíhající travnaté pětistovce v německém Bad Homburgu. Ve druhém kole prohrála 4:6, 2:6 s outsiderkou a 58. hráčkou žebříčku Viktorijí Tomovovou (29) a dál čeká na svou první čtvrtfinálovou účast na nejvyšším okruhu mimo oblíbené tvrdé povrchy. Ve hře je ještě Kateřina Siniaková (28), která bude pokračovat v obhajobě loňského triumfu proti nasazené dvojce Ljudmile Samsonovové (25).

Linda Nosková na začátku letošní sezony zářila, když postoupila do semifinále silně obsazené generálky v Brisbane a na Australian Open si po cestě do čtvrtfinále vyšlápla na světovou jedničku Igu Šwiatekovou. Od půlky února se však trápí a stále čeká na první vítěznou sérii od postupu do osmifinále v Dauhá, přestože od té doby odehrála osm turnajů.

Prvního čtvrtfinále od lednového Australian Open se nedočkala ani v Bad Homburgu, přestože měla jedinečnou šanci. V úvodním kole totiž narazila na lucky losera Taylor Townsendovou a v tom následujícím potkala až 58. hráčku světového pořadí Viktoriji Tomovovou.

Proti bulharské outsiderce se však trápila a kupila nevynucené chyby. V utkání neproměnila ani jednu že čtyř brejkbolových příležitostí a třikrát přišla o vlastní servis. Zápas trval jen hodinu a 10 minut.

Statistiky zápasu. Livesport

Nosková má na kontě sedm čtvrtfinálových účastí na nejvyšším okruhu, všechny posbírala na oblíbených tvrdých površích. Bývalá juniorská šampionka French Open se zatím výrazněji neprosadila na antukových ani travnatých dvorcích. Na pažitech mezi dospělými debutovala loni a má celkově bilanci 3:5.

O 10 let starší Tomovová vylepšila svou mizernou bilanci s hráčkami TOP 50 světového hodnocení na 8:32 a zahraje si své teprve šesté kariérní čtvrtfinále na hlavní tour. Její soupeřkou bude Anna Blinkovová, či nasazená čtyřka Beatriz Haddadová Maiaová.

Výsledky turnaje WTA 500 v Bad Homburgu