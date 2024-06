Siniaková na německé trávě vyhrála podeváté v řadě, vyřadila světovou osmičku Qinwen Zheng

Kateřina Siniaková (28) po deblovém triumfu na Roland Garros bravurně zvládá přechod na trávu. V Berlíně na ní porazila i čtvrtou soupeřku a po výhře 6:4, 6:4 nad světovou osmičkou a finalistkou letošního Australian Open Qinwen Zheng (21) postoupila z kvalifikace do čtvrtfinále. Šampionka z loňského Bad Homburgu protáhla svou neporazitelnost na německé trávě již na devět utkání. O místo mezi osmičkou nejlepších zabojuje ještě Linda Nosková (19), jež vyzve finalistku posledních dvou ročníků Wimbledonu a světovou desítku Ons Jabeurovou (29).

Kateřina Siniaková na trávě v Berlíně v předchozích dvou letech skončila hned v prvním kole, letos ale týden po deblovém triumfu na antukovém Roland Garros bez problémů prošla kvalifikací a nyní v německé metropoli vyhrála už čtyři zápasy 2:0 na sety. V hlavní soutěži si po v životní formě hrající světové sedmnáctce Emmě Navarrové z USA poradila i se světovou osmičkou Qinwen Zheng z Číny.

Osmadvacetiletá Češka rozehrála duel s o sedm let mladší Asiatkou, která v prvním kole vyřadila Naomi Ósakaovou, už ve středu vpodvečer, za stavu 5:3 byl ale kvůli kluzkému povrchu přerušen a dohrával se ve čtvrtek po obědě.

A Siniaková si dobře rozehraný souboj s finalistkou lednového Australian Open přiliš nekomplikovala. Byť hned v první hře nevyužila dva setboly, vzápětí úvodní sadu uzavřela při svém podání. Ve druhém dějství nejprve otočila z 0:2 na 4:2, aby náskok ztratila, nicméně poslední dva gamy strhla a svou stranu a zvítězila 6:4, 6:4.

Siniaková v zápase vsadila na trpělivost. Zatímco sama udělala jen devět nevynucených chyb, jednadvacetiletá Qinwen Zheng, které tráva zatím příliš 'nechutná', jí darovala 31 fiftýnů po vlastní chybě. Česká tenistka vyhrála druhý ze tří vzájemných duelů, poprvé se radovala rovněž na trávě loni ve Wimbledonu.

Statistiky zápasu Kateřina Siniaková – Qinwen Zheng Livesport

"Ona je skvělá hráčka a bylo to těžké utkání. Jsem šťastná, že jsem vyhrála, postoupila do čtvrtfinále a zahraju si další zápas. Jsem spokojená s tím, jak tady hraju, jen si to užívám," řekla v pozápasovém rozhovoru na kurtu Siniaková, jež na trávě vyhrála 10 z 11 posledních zápasů. Příští týden by měla v německém Bad Homburgu obhajovat svůj jediný triumf na zeleném pažitu.

Siniaková aktuálně figuruje ve světovém žebříčku na 30. místě a nyní by měla mít jistotu, že své maximum minimálně o jednu příčku vylepší. V pátečním čtvrtfinále vyzve Američanku Jessicu Pegulaovou, nebo chorvatskou milovnici travnatých dvorců Donnu Vekičovou.

Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně