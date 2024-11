Bouzková přiblížila Češkám semifinále BJKC. O postupový bod hraje Nosková proti Šwiatekové

FRAN SANTIAGO / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

České tenistky vstoupily do letošního Billie Jean King Cupu prvním dílčím úspěchem. Marie Bouzková (26) v úvodní dvouhře čtvrtfinále proti Polkám zdolala ve španělské Málaze světovou pětadvacítku Magdalenu Frechovou (26) a po výhře 6:1, 4:6, 6:4 poslala svůj tým do vedení 1:0. Místo v semifinále může výběru kapitána Petra Pály zajistit už Linda Nosková (19), pokud najde recept na světovou dvojku a pětinásobnou grandslamovou šampionku Igu Šwiatekovou (23).

Nehrající kapitán Petr Pála pro úvodní dvouhru vsadil na Marii Bouzkovou a opět se ukázalo, že má při výběru šťastnou ruku.

Šestadvacetiletá Češka hrála s Magdalenou Frechovou letos už potřetí, opět získala první set a také tentokrát musel o vítězce rozhodnout třetí set. Podruhé v něm uspěla Bouzková a navázala na lednový úspěch z Aucklandu.

Úvod zápasu patřil Bouzkové, která díky dvěma brejkům utekla do vedení 4:0. A když za stavu 6:1 a 1:0 měla další dva brejkboly, vypadalo to na rychlý konec. Jenže česká tenistka je nevyužila a Frechová se dostala do hry. Navíc v devátém gamu využila hned svou první šanci na brejk, vzápětí ho potvrdila a vynutila si třetí sadu.

Tu začala znovu lépe Bouzková, ovšem brejk na 2:0 na potvrdila a duel rozhodla napínavá koncovka. V ní Češka udržela servis na 5:4 a Frechová poté těžkou situaci neustála. Servis ztratila čistou hrou a Bouzková po prvním využitém mečbolu padla radostí na zem.

Statistiky zápasu Magdalena Frechová – Marie Bouzková Livesport / Enetpulse

"Když to šlo, tak jsem se snažila být agresivní, hlavně po jejím druhém servisu. Nejde to na lajny trefovat celý zápas, ale jsem ráda, že na konci jsem tu hru zase našla," řekla Bouzková v pozápasovém rozhovoru na kurtu pro Českou televizi.

Bouzková nastoupila v Billie Jean King Cupu teprve podruhé a udržela neporazitelnost. Loni přispěla důležitým bodem k výhře nad Švýcarkami, když porazila Viktoriji Golubicovou.

"Moc mě to baví hrát za Česko. Jsem strašně pyšná, že jsem to zase zvládla, zapsala další krásnou kapitolu a přinesla Česku bod," usmívala se Bouzková.

20:40 | Šwiateková – Nosková

O zisk druhého postupového bodu usiluje Linda Nosková, která v neděli oslaví 20. narozeniny. V prvním zápase od porážky v prvním kole US Open, po kterém odpočívala, čelí popáté v kariéře světové dvojce Ize Šwiatekové a zatím s ní má bilanci 1:3. Letos ji porazila ve třetím kole Australian Open, poté s ní prohrála v Indian Wells a Miami.

České tenistky týmovou soutěž, dříve známou jako Fed Cup, vyhrály od roku 1993 celkem šestkrát během let 2011 až 2018. Od posledního triumfu se nedostaly do finále, v posledních dvou ročnících vypadly před jeho branami.

Na vítězky česko-polského souboje už v semifinále čekají loňské finalistky Italky, které v čele se světovou čtyřkou a finalistkou dvou letošních grandslamů Jasmine Paoliniovou postoupily přes Japonky.

22:30 | Frechová/Kawaová – Bouzková/Siniaková

Výsledky Billie Jean King Cupu