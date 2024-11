České tenistky jsou v Málaze kompletní. Klobouk dolů, jak je to tu připravené, ocenil Pála

České tenistky jsou před finálovým turnajem o Pohár Billie Jean Kingové v plné sestavě, po středečních deštích absolvovaly ve čtvrtek v Málaze první tréninky. Kapitán Petr Pála v nahrávce pro média řekl, že se počasí ve španělském městě zlepšilo a hala je připravená. Může počítat také s deblovou světovou jedničkou Kateřinou Siniakovou, která se k týmu připojila ve středu večer.

"Jsem rád, že ty včerejší deště přešly. Městu se ulevilo. Ty záběry nebyly úplně nejlepší," řekl Pála k videím na internetu, na nichž byly vidět zaplavené ulice. "Okolo tréninkových kurtů byly popadané nějaké věci, ale tréninková hala s pěti kurty je super. Maruška (Bouzková) se Sárou (Bejlek) měly první trénink, Linda byla v poledne. Dnes svítí sluníčko, je hezky a vypadá to moc pěkně," uvedl Pála.

Kvůli středečnímu nepříznivému počasí a silným dešťům vyhlásily úřady zákaz vycházení do ulic. Zahajovací utkání mezi Polskem a Španělskem bylo odloženo na pátek. Vítězky tohoto duelu se střetnou o den později ve čtvrtfinále s českými tenistkami.

"Klobouk dolů, jak je to tu připravené. Těším se, až přijdou zápasy a doufám, že bude dobrá atmosféra. Dnes je vše v pohodě," řekl Pála.

S týmem už je i Siniaková

První trénink v Málaze absolvovala také osmnáctiletá Bejlek, která rovněž ocenila práci organizátorů a odklízecích čet. "Teď druhý den není moc vidět, že by se stalo to, co jsme všichni viděli na videích z centra. V hale byly sice v osm ráno ještě trochu louže, ale jinak by to člověk vůbec nepoznal," podotkla Bejlek.

S týmem už je také Siniaková, která po deblovém finále na Turnaji mistryň dorazila ve středu po vlastní ose. "Letiště fungovalo super, přiletěla skoro na čas. Jediná obava byla, že nebyl zajištěn oficiální transport, protože se stále nesmělo jezdit. Myslím, že přijeli taxíkem. Katka dnes bude trénovat," řekl Pála.

Komplikace před startem turnaje by neměly mít na výkony českých hráček vliv. Turnaj ve čtvrtek začal osmifinálovým zápasem Rumunska s Japonskem, po nich se utkají Slovenky s Američankami. "Hráčky jsou tady od toho, aby hrály a co nejlépe se připravily na sobotní utkání. Určitě jsou natěšené a v hlavě jsou nějaká očekávání. Zatím je vše v pohodě," prohlásil Pála.