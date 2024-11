Češky dvakrát nenašly recept na Šwiatekovou, v BJKC končí už ve čtvrtfinále po prohře s Polskem

ANGEL MARTINEZ / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

České tenistky nezvládly na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu ve španělské Málaze hned první zápas. Čtvrtfinále s Polskem sice úspěšně rozehrála Marie Bouzková (26) po vydřené výhře nad Magdalenou Frechovou, jenže pak dvakrát zaúřadovala Iga Šwiateková (23). Singlová světová dvojka nejprve urvala bitvu s Lindou Noskovou (19) a následně v rozhodující čtyřhře po boku Katarzyny Kawaové přehrála 6:2, 6:4 Kateřinu Siniakovou (28) a Bouzkovou.

Nehrající kapitán Petr Pála pro úvodní dvouhru vsadil na Marii Bouzkovou a opět se ukázalo, že má při výběru často šťastnou ruku.

Šestadvacetiletá Češka hrála s Magdalenou Frechovou letos už potřetí, opět získala první set a také tentokrát musel o vítězce rozhodnout třetí set. Podruhé v něm uspěla Bouzková a navázala na lednový úspěch z Aucklandu.

Úvod zápasu patřil Bouzkové, která díky dvěma brejkům utekla do vedení 4:0. A když za stavu 6:1 a 1:0 měla další dva brejkboly, vypadalo to na rychlý konec. Jenže česká tenistka je nevyužila a Frechová se dostala do hry. Navíc v devátém gamu využila hned svou první šanci na brejk, vzápětí ho potvrdila a vynutila si třetí sadu.

Tu začala znovu lépe Bouzková, ovšem brejk na 2:0 na potvrdila a duel rozhodla napínavá koncovka. V ní Češka udržela servis na 5:4 a Frechová poté těžkou situaci neustála. Servis ztratila čistou hrou a Bouzková po prvním využitém mečbolu padla radostí na zem.

Statistiky zápasu Magdalena Frechová – Marie Bouzková Livesport / Enetpulse

"Když to šlo, tak jsem se snažila být agresivní, hlavně po jejím druhém servisu. Nejde to na lajny trefovat celý zápas, ale jsem ráda, že na konci jsem tu hru zase našla," řekla Bouzková v pozápasovém rozhovoru na kurtu pro Českou televizi.

Bouzková nastoupila v Billie Jean King Cupu teprve podruhé a udržela neporazitelnost. Loni přispěla důležitým bodem k výhře nad Švýcarkami, když porazila Viktoriji Golubicovou.

"Moc mě to baví hrát za Česko. Jsem strašně pyšná, že jsem to zase zvládla, zapsala další krásnou kapitolu a přinesla Česku bod," usmívala se Bouzková.

O zisku druhého postupového bodu bojovala Linda Nosková. Pár hodin před svými 20. narozeniny nastoupila k prvnímu zápasu od konce srpna, kdy tři dny po zisku premiérového titulu na okruhu WTA prohrála první kolo na US Open. Téměř čtvrt roku dlouhá pauza z důvodu odpočinku se na české teenagerce neprojevila, navzdory velmi dobrému výkonu ale světovou dvojku Igu Šwiatekovou přetlačit nedokázala.

Nosková prohrála s o tři roky starší Polkou po dvou hodinách a 41 minutách. Nepomohlo jí ani 10 es a 39 vítězných úderů, zároveň totiž udělala také 40 nevynucených chyb.

V prvním setu česká tenistka dvakrát smazala manko brejku. Nejprve vyrovnala z nepříznivého stavu 2:4 a poté nedovolila Światekové dopodávat za stavu 5-6. O sadu ale nakonec přišla v tie-breaku, kde přišla o tři míčky na servisu a prohrála 4:7.

Ve druhé sadě si obě hráčky držely podání až do devátého gamu. V něm Nosková proměnila jediný brejkbol v setu a poté vyrovnala. Také ve třetím setu stáhla česká hráčka manko brejku a srovnala ze stavu 1:4 na 4:4. Ve 12. gamu si ale Šwiateková vypracovala při jejím servisu dva mečboly a při odvracení toho druhého poslala Nosková míček do autu.

Statistiky zápasu Iga Šwiateková – Linda Nosková Livesport / Enetpulse

Nosková hrála se Šwiatekovou popáté v kariéře a počtvrté prohrála. Letos na hvězdnou Polku narazila už počtvrté a potřetí ji dostala do rozhodujícího setu, vyhrát ale dokázala 'jen' ve třetím kole Australian Open.

Před rozhodující čtyřhrou, která začala až okolo půlnoci, sáhl po změně v nominaci pouze Dawid Celt. Místo Magdaleny Frechové poslal na kurt Igu Šwiatekovou. Marie Bouzková a Kateřina Siniaková přesto byly favoritkami, jelikož Bouzková v této disciplíně pětkrát triumfovala na nejvyšší tour, Siniaková je deblovou světovou jedničkou, Šwiateková odehrála čtyřhru poprvé od roku 2021 a Katarzyně Kawaové patří v deblovém žebříčku až 93. místo.

Kawaová měla být nejslabším článkem, ovšem v úvodu zápasu držela polský tým nad vodou, než se rozjela i Šwiateková. Od stavu 2:2 se hra českého týmu úplně rozpadla a špatná rozhodnutí střídaly laciné chyby. Obě Polky naopak excelovaly, získaly osm her v řadě a vypracovaly si luxusní náskok 6:2, 4:0.

Bouzkové a Siniakové, které spolu hrály poprvé, se pak podařilo sérii prohraných gamů utnout brejkem. A dokonce manko kompletně zlikvidovaly a srovnaly na 4:4. Momentum však české dvojici dlouho nevydrželo. Polky uhájily podání a v 10. gamu se díky Kawaové dostaly do vedení 30:0. Bouzková poté vyrobila dvě chyby a Češky utkání definitivně ztratily.

České tenistky týmovou soutěž, dříve známou jako Fed Cup, vyhrály od roku 1993 celkem šestkrát během let 2011 až 2018. Od posledního triumfu se nedostaly do finále, v posledních dvou ročnících vypadly před jeho branami a v tom probíhajícím se loučí již ve čtvrtfinále.

Na Polsko čekají v semifinále loňské finalistky z Itálie, které v čele se světovou čtyřkou a finalistkou dvou letošních grandslamů Jasmine Paoliniovou postoupily přes Japonky. Další čtvrtfinále jsou na programu v neděli, úřadující šampionky Kanaďanky budou čelit Velké Británii a Slovenky vyzvou Austrálii.

