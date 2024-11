Další oslabení českého výběru. Na BJKC do Španělska odletí i bez Muchové, nahradí ji Šalková

Česká tenisová reprezentace odletí v úterý na finálový turnaj Billie Jean King Cupu do španělské Malagy i bez své dvojky Karolíny Muchové (28), která se omluvila vinou přetrvávajícího zranění kyčle. Kapitán Petr Pála nominaci rozšířil o debutantku Dominiku Šalkovou (20), která se připojí ke kvartetu Linda Nosková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Sára Bejlek.

"Do poslední chvíle jsem věřila, že budu v pořádku, ale po víkendu je jasné, že bych ve Španělsku nemohla naplno hrát. Proto jsme se dnes s Petrem Pálou dohodli, že změní nominaci a já budu holkám držel palce na dálku,“ uvedla Karolína Muchová.

Osmadvacetiletá rodačka z Olomouce se v červnu vrátila po tři čtvrtě roku dlouhé pauze zaviněné operací zápěstí. Přestože od té doby odehrála jen osm turnajů, v žebříčku se během pěti měsíců vyšplhala na 22. místo. Zahrála si totiž finále v Palermu či na tisícovce v Pekingu a obhájila semifinále na US Open.

Naposledy se Muchová představila 19. října na pětistovce v čínském Ningbu, kde kvůli zranění kyčle vzdala zápas o postup do finále. A zcela uzdravit se stále nestihla, novou sezonu by měla odstartovat na konci prosince na United Cupu v Austrálii.

Premiéra pro Šalkovou

"S Kájou a jejím týmem jsme poslední dny aktivně komunikoval, několikrát jsme se sešli, nechtěli jsme udělat unáhlené rozhodnutí, ale dnes je bohužel jasné, že by v sobotu hrát nemohla. Proto jsem začal z připravených variant řešit, kdo s námi poletí jako pátá hráčka. Vybral jsem Dominiku Šalkovou, která se vrací po tříměsíčním zranění a na turnajích v Německu a Velké Británii hrála velmi slušně," oznámil Pála změnu v nominaci.

Dvacetiletá Šalková je nyní na turnaji na Madeiře, ze kterého se po souhlasu ITF odhlašuje a přesouvá se za týmem do Malagy. "Telefonát Petra Pály mě překvapil a samozřejmě velmi potěšil. Nejdříve jsem řešila, jak se odhlásit z turnaje a rychle přeletět do Španělka, nyní už se těším na svou první účast v dospělém reprezentačním týmu, když to vyšlo hned tak pěkně na finálový turnaj,“ uvedla Šalková.

Kromě Muchové se český výběr musí obejít také bez dalších tří členek aktuální TOP 50 Markéty Vondroušové a Karolíny Plíškové, které se zotavují po operaci, a jedničky Barbora Krejčíkové, jež se už dříve omluvila kvůli náročnému programu.

Jedničkou bude Nosková

Jedničkou českého výběru bude Linda Nosková (26. v WTA). O týmové dvojce by se mělo rozhodovat mezi Marií Bouzkovou a Kateřinou Siniakovou, která by jako nejlepší deblistka světa měla být základním kamenem pro čtyřhru. Cenné zkušenosti bude sbírat osmnáctiletá Sára Bejlek.

České tenistky jsou na finálovém turnaji BJK Cupu nasazené do čtvrtfinále, ve kterém se v sobotu utkají s domácími Španělkami, nebo Polkami v čele s Igou Šwiatekovou.