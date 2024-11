Nevidí na jedno oko, přesto Šramková po skvělém podzimu píše historii slovenského tenisu

ANGEL MARTINEZ / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Ještě na jaře byla Rebecca Šramková (28) relativně neznámou hráčkou, která se nikdy nedostala do elitní stovky žebříčku. V posledních týdnech ale jméno slovenské hráčky zaregistroval snad každý. Na podzim totiž zaznamenala raketový vzestup, napsala historii slovenského tenisu a málem dotáhla naše sousedy k triumfu v Poháru Billie Jean Kingové.

"Nedokážu říct, jaké to je vidět jako zdravý člověk. Dříve jsem hrála s kontaktními čočkami, ale nebylo to ono," svěřila se Šramková na jaře se svým zdravotním handicapem. Od dětství totiž na jedno oko nevidí. Navíc měla v posledních letech komplikovaný vztah s otcem Jozefem, se kterým se pohádala natolik, že dlouho nebyli vůbec v kontaktu.

Přesto dokázala po letech marného úsilí prorazit mezi elitu, a to okolo 28. narozenin, které slavila v půlce října. Během zatím nejlepšího období kariéry navíc napsala historii slovenského tenisu, když se stala první slovenskou šampionkou na okruhu WTA po šesti letech a dotáhla Slovensko do teprve druhého finále v Billie Jean King Cupu.

Pojďme si ale její ohromný progres rozkrýt postupně...

Květnový průlom do elitní stovky

Čeští fanoušci nejspíše zaregistrovali Šramkovou už loni v létě. Na menší akci ve Varšavě totiž vyzvala Karolínu Muchovou, jež v souboji o čtvrtfinále zahodila luxusní náskok 5:1 v závěrečném setu a také čtyři mečboly.

Tenisový svět obecně ale asi více zpozorněl letos na jaře, když Šramková na květnové tisícovce v Římě prošla z kvalifikace až mezi nejlepší šestnáctku. Parádní tažení, které jí zajistilo premiérový posun do TOP 100 žebříčku, ukončila až grandslamová šampionka Jelena Ostapenková. A to po vydřeném vítězství v tie-breaku rozhodující sady.

Na další výraznější úspěch čekala slovenská hráčka několik měsíců. Než přišla fenomenální podzimní jízda...

Budíček v podobě nečekané porážky

Stále trvající životní období odstartovalo po US Open. Závěrečný grandslam sezony skončil pro Šramkovou obrovským zklamáním, jelikož dohrála už ve druhém kole kvalifikace. V něm byla proti tehdy až 834. hráčce světa Usue Maitane Arconadaové jasnou favoritkou.

Někteří slovenští tenisoví příznivci v tu chvíli rodačku z Bratislavy možná odepsali. Ale to se šeredně spletli. Šramková totiž v úvodní půlce září poprvé v kariéře překročila čtvrtfinále na hlavní tour a nakonec to v tuniském Monastiru dotáhla až do finále.

Ihned po finálové účasti se vydala do thajského Hua Hinu, kde se stala první slovenskou šampionkou na okruhu WTA od Anny Karolíny Schmiedlové v Bogotě 2018.

Pouhý den po životním triumfu vstoupila do kvalifikace čínské tisícovky v Pekingu a probila se až do třetího kola. V rozmezí 20 dnů tak odehrála 15 zápasů s bilancí 13:2, napříč třemi státy a dvěma kontinenty.

Následně si naprosto zaslouženě naordinovala měsíční pauzu. Po ní se vrátila porážkou v prvním kole, ovšem o týden později na další čínské akci zaznamenala své už třetí finále během necelých dvou měsíců.

K historickému triumfu chyběl kousek

Není překvapením, že Šramková byla v životní formě největší oporou slovenského týmu na právě skončeném finálovém turnaji Billie Jean King Cupu. Skalp grandslamové finalistky a světové jedenáctky Danielle Collinsové, demolice Ajly Tomljanovicové a vydřené vítězství nad Katie Boulterovou.

Tato cenná vítězství výrazně pomohla Slovensku až do historicky druhého finále v této prestižní týmové soutěži. Na triumf z roku 2002 se však Slovenkám navázat nepodařilo. Šramková tentokrát bod nezískala, když jasně prohrála se čtvrtou tenistkou pořadí Jasmine Paoliniovou.

Naši sousedé každopádně zanechali ve španělské Málaze úžasný dojem a postarali se o naprostou senzaci. Slovenky se totiž musely po cestě do finále vypořádat s Američankami, které jsou v historii BJK Cupu (dříve Fed Cup) nejúspěšnější, Australankami a Britkami.

Ještě nedávno možná nebyla Šramková na Slovensku hvězdou, ale teď asi tamní fanoušci s netrpělivostí vyhlíží, co předvede v další sezoně. Momentálně jí patří 43. místo v žebříčku WTA a je jedinou slovenskou zástupkyní v nejlepší padesátce.

Kompletní výsledky dvouhry BJK Cupu