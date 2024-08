Dárek k 23. narozeninám. Sinner jako první Ital ovládl Cincinnati a má třetí titul z Masters

Jannik Sinner se stal tři dny po oslavě 23. narozenin prvním italským vítězem podniku ATP Masters 1000 v Cincinnati. Ve finále porazil 7:6, 6:2 domácího Francese Tiafoea (26) a poprvé v kariéře vyhrál pět turnajů během jedné sezony. Celkově získal 15. titul, z toho třetí z tisícovek, a po triumfu v generálce na US Open si upevnil post světové jedničky.

Sinner kvůli angíně přišel o olympijský turnaj a přípravu na US Open zahájil před 11 dny v Montrealu. Už ve čtvrtfinále ale prohrál s Andrejem Rubljovem a neobhájil triumf z loňského Toronta. Navíc se mu ozvaly bolesti kyčle, kvůli které na jaře odstoupil z turnaje Masters v Madridu a přišel o domácí tisícovku v Římě.

Už po čtyřech dnech se ale na kurty vrátil a byť po úvodní výhře nad Alexem Michelsenem nebyl stoprocentně fit, v Cincinnati nakonec nenašel přemožitele a naopak našel cestu k triumfu. V posledních třech dnech navíc zvládl tři těžké zápasy včetně dvou třísetových bitev se světovou šestkou Rubljovem, s nímž mohl prohrát podruhé během dvou týdnů, i čtyřkou Alexanderem Zverevem, se kterým předtím prohrál čtyřikrát po sobě.

Ve finále si Sinner poradil ve dvou setech a bez ztráty podání s domácím 26. hráčem světa Tiafoem. V úvodu zápasu sice musel častěji bojovat o svůj servis, ale všechny tři brejkboly odvrátil a v tie-breaku odpor o tři roky staršího Američana zlomil. Po využití až čtvrtého mečbolu zvítězil 7:6, 6:2.

Vítěz lednového Australian Open Sinner vylepšil svou skvělou bilanci ve finálových duelech na 15:4. Letos v něm uspěl i na pátý pokus a ziskem pátého titulu překonal svá maxima ze sezon 2021 a 2023. Turnaj Masters 1000 vyhrál potřetí po triumfech v Torontu 2023 a Miami 2024. Jako světová jednička se z triumfu raduje podruhé po červnovém vítězství na trávě v Halle.

"Chci poděkovat svému týmu, že mě podporoval v těžkých chvílích... V poslední době jsme jich měli docela dost. Ale děkuju také lidem, kteří jsou mi na blízku a každý den pro mě mají porozumění. Jsem šťastný, že jsem vyhrál tento turnaj," řekl první talský šampion, který v pátek oslavil 23. narozeniny.

"Je to pro mě výjimečný týden... Je to můj narozeninový týden. Obvykle narozeniny nemám moc rád, ale teď je to pro mě speciální pocit," přiznal Sinner, jenž je v roce 2024 prvním vícenásobným vítězem podniků Masters. V Cincinnati vyhrál jako nejmladší od roku 2008 (Andy Murray).

Sinner udělal další velký krok k premiérovému zakončení sezony v čele světového žebříčku. V hodnocení aktuálního roku má nově na 1. místě náskok 1440 bodů na druhého Španěla Carlose Alcaraze a 1685 bodů na třetího Němce Zvereva.

Nyní se italský tenista přesune do New Yorku na poslední grandslam sezony. Jeho maximem na US Open je čtvrtfinále z roku 2022, loni vypadl už v osmifinále se Zverevem.

Šestadvacetiletý Američan Tiafoe v Cincinnati na teprve pátém z 20 letošních turnajů porazil víc jak jednoho soupeře a v Ohiu poprvé od debutu v roce 2017 překonal druhé kolo. Vyřadil bronzového medailistu z olympiády Lorenza Musettiho, zvládl tříhodinovou bitvu s Jiřím Lehečkou a po odvrácení dvou mečbolů proti Holgeru Runemu si zahrál své největší finále. Až v něm našel přemožitele.

"V poslední době jsem se hodně trápil, ale makal jsem, abych mohl hrát tyhle velké zápasy. Dnes jsem prohrál, ale jsem na sebe pyšný, co jsem tento týden dokázal," řekl Tiafoe, jen žse vrátí do TOP 20.

