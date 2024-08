Sabalenková zničila v Cincinnati rivalku Šwiatekovou, světové jedničce povolila šest gamů

Aryna Sabalenková (26) uspěla v semifinálové fázi Western & Southern Open až na čtvrtý pokus. Šampionka posledních dvou ročníků Australian Open v letošním semifinále přehrála jednoznačně 6:3, 6:3 rivalku a světovou jedničku Igu Šwiatekovou (23) a vzájemnou bilanci upravila na 4:8. O první titul po úspěšné lednové obhajobě v Melbourne Parku bude bojovat se svou nejlepší kamarádkou Paulou Badosaovou (26), nebo Jessicou Pegulaovou (30).

Aryna Sabalenková prohrála s Igou Šwiatekovou poslední tři souboje a pět ze šesti duelů na antukových dvorcích. Na rychlém betonu v Cincinnati však ukázala, že mimo nejpomalejší povrch se může se světovou jedničkou a jednou ze svých největších rivalek měřit. Poprvé ji porazila ve dvou setech a vzájemnou bilanci na tvrdých površích srovnala na 3:3, celkově to mají 8:4 pro Polku.

V tomto střetnutí byl největší rozdíl v bodech uhraných po druhém servisu soupeřky. Sabalenková v úvodním dějství získala všech sedm a celkově 24 ze 30, což je 80% úspěšnost. Sama naopak zvládla 16 ze 30 takových fiftýnů na vlastním podání.

Šwiateková sice v prvním setu stáhla manko 0:2, nicméně v dalším průběhu tahala za kratší konec. Ve druhé sadě prohrála pět her v řadě a ztrácela 1:5. Sabalenková měla na returnu celkem sedm mečbolů, tři v řadě, ale ani jeden neproměnila a vzápětí na servisu promarnila další dvě šance. Využít dokázala až v pořadí 10. mečbol a vyhnula se druhému pokusu o uzavření zápasu na podání.

Statistiky zápasu. Livesport

Sabalenková vstoupila do letošní sezony finálovou účastí v Brisbane a úspěšnou obhajobou titulu na Australian Open. Od té doby však na další trofej čeká, ačkoli už na osmém turnaji v řadě prošla do čtvrtfinále. Po triumfu na úvodním grandslamu roku prohrála v obou finále (na antuce v Madridu a Římě) právě se Šwiatekovou. V semifinále v Cincinnati uspěla až na čtvrtý pokus, v této fázi ztroskotala v minulosti v roce 2018 i v posledních dvou ročnících.

Ve finálových duelech má bývalá světová jednička, jež musela vynechat nedávný Wimbledon, poloviční úspěšnost 14:14. Na prestižních tisícovkách je však v pozitivních číslech (5:3). Ve finále se jí už nějakou dobu nedaří, z posledních osmi vyhrála jen dvě. Je však potřeba zmínit, že každou porážku zapsala proti svým rivalkám z TOP 4 žebříčku, tedy Šwiatekové, Coco Gauffové a Jeleně Rybakinové.

Ani jednu v pondělním finále v Cincinnati, do kterého postoupila bez ztráty setu, nepotká. Její soupeřkou bude buď nejlepší kamarádka Paula Badosaová, nebo v rámci probíhající US Open Series neporažená Jessica Pegulaová.

Šwiateková dokonala nedávno na French Open hattrick a letos vyhrála už čtyři podniky série WTA 1000. Po dalším triumfu na pařížské antuce však sbírá jedno zklamání za druhým. Ve Wimbledonu se loučila již ve třetím kole a na olympiádě v Paříži nepotvrdila roli největší favoritky a získala "jen" bronzovou medaili.

Bývalá vítězka US Open asi nebude hodnotit vstup do US Open Series nijak pozitivně, v Cincinnati měla zřejmě větší ambice než semifinálovou účast. Také loni v tomto dějišti vypadla v semifinále, a to s pozdější šampionkou Gauffovou. Před startem posledního grandslamu sezony už nikde přihlášená není a dá si tedy týdenní pauzu.

