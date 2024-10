Nadal nechce mít na Davis Cupu přednost před ostatními. Je to hlavně reprezentace země, hlásí

Rafael Nadal (37) tento měsíc oznámil, že Davis Cup bude jeho posledním turnajem v profesionální tenisové kariéře. Legendární Španěl však nechce upozaďovat týmovou soutěž před svojí rozlučkou a podle vlastních slov je pro něj důstojná reprezentace země důležitější než odchod ze světa tenisu.

Nadal si v tomto týdnu zahrál štědře dotovanou exhibici v Rijádu po boku nejlepších hráčů světa, aby otestoval svou formu před svým posledním turnajem kariéry. Španěl naposledy nastoupí k profesionálnímu zápasu v rámci Davisova poháru na konci listopadu na domácí půdě v Malaze.

"Jsem součástí týmu, protože to navrhl kapitán. Já se pokusím připravit co nejlépe, abych mohl hrát. Budu soutěžit pouze, když kapitán usoudí, že mám více šancí na výhru než ostatní hráči. Ne protože končím kariéru," řekl Nadal ohledně své pozice v týmu Španělska, kam ho nominoval jeho bývalý kolega a aktuální kapitán David Ferrer.

"Psychicky budu určitě připravený. Mám ještě měsíc na to se fyzicky a tenisově zlepšit. Dvouhru budu hrát, jen když budu lépe připravený než moji kolegové. Mojí povinností bude reprezentovat Španělsko. Není to především moje rozlučka, prioritou je Davis Cup. Pokud nebudu připravený vyhrát zápas, raději nechám prostor ostatním," vyjádřil se vítěz 22 grandslamů.

Nad tím, co bude v budoucnu dělat, se ještě nezamýšlel, ale určitě bude trávit mnoho času se svojí rodinou, především svým dvouletým synem. "Ještě nevím, co bude až skončí Davis Cup. Potřebuju delší čas na to, abych se rozhodl, co budu dělat dál. Bude to velká změna v mém životě. Chci si užít poslední zápasy a připravit se co nejlépe," dodal.

V Malaze se od 19. do 24. listopadu představí výběry Itálie, Argentiny, USA, Austrálie, Německa, Kanady, Nizozemska a domácího Španělska.