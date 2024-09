Mise pro Berdycha? Vyhrát trofej je daleko, bude řešit složení deblu, tuší tenisové ikony

Stačil jeden nepovedený turnaj, k tomu několik ne zrovna dobře zvolených vět a během jedné noci se udála revoluce: Jaroslav Navrátil (67) se z Valencie vracel bez statusu daviscupového kapitána. Tím novým se na dálku stal Tomáš Berdych (38). Éra nejdéle sloužícího šéfa české reprezentace skončila. Svůj pohled na aktuální situaci v českém tenisu poskytli Livesport Zprávám bývalí reprezentanti Jan Kodeš (78) a Jiří Novák (49).

Během 18 let u kormidla vyhrál Navrátil dvě daviscupové trofeje. Bylo to v letech 2012 a 2013 a pod vítězstvím v týmové soutěži byli podepsání zejména Radek Štěpánek a Tomáš Berdych. Právě ten se nyní, v podstatě přes noc, stal novým šéfem týmu.

"Jestli to bylo rychle, nebo ne, to netuším. Vlastně nevím, jestli to Jarda chtěl dělat dál. Ale bylo to po konci turnaje a příští rok už se jede nanovo. Takže pro mě to překvapení v zásadě není," říká trojnásobný český grandslamový vítěz Kodeš, který v daviscupovém týmu odehrál 94 utkání.

Berdychovo jmenování pak prý bylo relativně logickou volbou. "Myslím, že Tomáš momentálně ani není tolik vytížený, a pokud se rozhodl, že nabídku vezme, tak proč ne. Myslím, že to je dobře. Mohla by tam být nová a svěží komunikace. A pokud se měla udělat změna, tak je samozřejmě ten správný čas," dodává Novák, který v roce 2003 byl u Berdychova debutu v Davis Cupu.

Zatímco na přelomu tisíciletí se kapitáni u českého týmu střídali jako na běžícím páse, ten poslední vydržel téměř dvě dekády. "Byl jsem v týmu 11 let a zažil jsem šest kapitánů. Dnes mi to přijde skoro nesmyslné a neuvěřitelné, ale prostě tam každé dva roky seděl někdo jiný. Vedli mě Vladislav Šavrda, Tomáš Šmíd, Jiří Kukal, Cyril Suk a Robert Krechler. A na té mé poslední akci v Nizozemsku pak jednou i Jaroslav Navrátil," vypočítává Novák.

Kvalita na zisk trofeje chybí

Jaká má být role nového daviscupového kapitána? Dá se očekávat, že nová generace českých hráčů Tomáš Macháč, Jiří Lehečka a Jakub Menšík by se v nejbližších letech mohla usadit mezi světovou špičkou a i díky tomu by český tým mohl být konkurenceschopný i v soubojích s nejlepšími.

"Je otázkou, jak dlouhou u toho bude chtít Tomáš Berdych být. A také jak ti kluci budou zdraví a jestli ještě půjdou nahoru výkonnostně. Příslib tam samozřejmě je, všichni jsou ambiciozní a třeba Jakub Menšík stále může jít nahoru. To ale neznamená, že když budete pátí v ATP, tak vyhrajete Davis Cup," přemýšlí Kodeš.

V dalších myšlenkách je pak bývalý reprezentant velmi přísný. "Je potřeba si říct, že kvalita na to, abychom tu trofej vyhráli, ještě zdaleka není. Tým musí dozrát, v tenise je velkým faktorem zkušenost. To bylo vidět i teď, když hrál Lehečka se sedmatřicetiletým Bautistou… Loni se to možná sešlo a postoupilo se do play off mezi osm nejlepších. Ale bylo to pořád jen čtvrtfinále, i když se dnes už základním skupinám nesmyslně říká Davis Cup Final," kroutí hlavou.

Úkol jménem čtyřhra

Speciální úkol pro Berdycha má. Je prý velmi potřebné vyřešit otázku složení deblové dvojice. "Čtyřhra je pořád taková nejasná. I když je tam tradičně nominovaný Adam Pavlásek, který je nejstarší a nejzkušenější, je to vždycky takové slepované a nepříliš kvalitní. Bylo to vidět i v utkání s Austrálií. I kdyby to bylo 1:1, tak jsme čtyřhru vyhrát nemohli, protože soupeř měl daleko lepší dvojici," vidí Kodeš.

Berdychova role ale má být zároveň i mentorská a reprezentativní. "Nechci tu roli vůbec snižovat, kapitán je spíš čestná pozice, je to někdo, kdo vystupuje za tým. Hráč si pak na kurtu stejně jede to svoje, těžko během víkendu změní svou hru, mnohdy má s sebou svého osobního trenéra," mluví z vlastní zkušenosti Novák.

S mužem, který byl dvakrát trimufu v Davis Cupu by to ale podle něj mohlo fungovat dobře: "Trofeje nevyhrávají kapitáni, ale hráči. I v té slavné éře to vyhráli Berdych se Štěpánkem vlastně sami, protože hráli všechna důležitá utkání jen oni. Ale určitě to s Tomášem může fungovat, pokud navodí tu správnou atmosféru. Mám pocit, že kluci ho vnímají jako vynikajícího hráče a vítěze. Prostě teď budou mít v čele českou tenisovou ikonu."

Výsledky Davis Cupu