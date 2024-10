Tenisové změny: Davis Cup a BJK Cup se příští rok budou hrát v novém formátu

Davis Cup a Pohár Billie Jean Kingové se v příštím roce uskuteční v upraveném formátu. Finálový turnaj BJK Cupu odehraje pouze osm místo současných 12 týmů, změny nastanou také v kvalifikaci. V Davisově poháru nahradí původní zářijovou skupinovou fázi další kvalifikační kolo s domácími či venkovními zápasy. O změnách informovala Mezinárodní federace ITF.

"Dnešní zpráva je pro Pohár Billie Jean Kingové i Davis Cup pozitivním krokem vpřed. Jsem z budoucnosti obou soutěží nadšený," řekl prezident ITF David Haggerty. "Změny formátu mají za cíl stavět na úspěchu, který jsme na obou akcích v posledních letech zaznamenali a pomoci k ještě větší synchronizaci pod hlavičkou tenisového Světového poháru," dodal.

Finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové se díky změnám přiblíží rozhodující fázi Davis Cupu. Letos ve finálové fázi Poháru BJK hraje 12 týmů, před čtvrtfinále jsou na programu ještě čtyři zápasy předkola.

Změn doznala také kvalifikace, která se uskuteční v dubnu formou sedmi tříčlenných skupin, v nichž bude hrát každý s každým. Do rozhodující fáze postoupí jen vítěz, osmé místo zaplní hostitelská země rozhodujícího turnaje. Formát domácích či venkovních zápasů by se měl do kvalifikace vrátit v roce 2026.

V Davis Cupu se změní formát zářijových základních skupin. Místo nich se uskuteční sedm zápasů doma či venku hraných ve dvou dnech. Vítězové postoupí do finálového turnaje, osmé místo opět zabere hostitel.

Letošní finálový turnaj Billie Jean King Cupu, kam se probojovaly i české tenistky, se bude konat od 12. do 20. listopadu. Finálový turnaj Davis Cupu bez české účasti se bude hrát 19. až 24. listopadu rovněž ve španělské Málaze.