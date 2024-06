Myslela jsem, že už nebudu moci držet raketu, říká Muchová. Původně chtěla hrát až na betonech

Muchová se vrátila na okruh poprvé od loňského US Open.

Bývalá osmá hráčka světa a finalistka loňského Roland Garros Karolína Muchová (27) se vrací na kurty. Po téměř desetiměsíční pauze zaviněné zraněním zápěstí ji čeká velký test v Eastbourne. V plánu má česká tenistka také účast na Wimbledonu a olympiádě v Paříži.

Aktuálně 35. hráčka žebříčku Muchová v nejnovější epizodě podcastu WTA Insider prozradila, jak se po operaci připravovala na návrat na kurty. Také připomněla, že je znovu odhodlaná bojovat proti hráčkám z nejvyšších příček rankingu.

"Jsem velmi nadšená a šťastná, že můžu být znovu na tour. Měla jsem se původně vracet až v srpnu na tvrdé povrchy, ale povedlo se mi urychlit přípravy a mohu startovat už tady v Eastbourne. Je za tím hodně tvrdé práce a zároveň je to trochu zázrak," vyprávěla česká tenistka. "S týmem jsme si ten proces užili, bylo to pro nás něco nového. Teď se vracím zpátky ke svým rutinám a normálnímu životu," dodala.

Muchová se po ukončení své dosud nejúspěšnější sezony 2023, ve které si zahrála finále French Open a dostala se do TOP 10 v žebříčku WTA, nejdříve chtěla operaci vyhnout a vyřešit zranění odpočinkem. Původně měla v plánu už lednové Australian Open, ale ukázalo se, že léčba jejího zranění si vyžádá více času.

Rozhodnutí o zákroku pak přišlo v únoru při přípravách na turnaj v Dubaji: "S týmem jsme odletěli do Dubaje a vypadalo to opravdu dobře, ale během tréninku jsem kvůli větru špatně trefila forhend a nastala velká bolest. Tam mi došlo, že musím na operaci."

Dlouhotrvající problémy se zápěstím vyřešila operace v Česku, po které se zotavovala několik měsíců. "Šest týdnů jsem měla obvázanou celou ruku až po rameno a další čtyři týdny po loket. Poté, co mi sundali obvazy, jsem s tím stále nemohla moc hýbat. Vlastně jsem si chvíli i myslela, že už nikdy nebudu moct držet raketu v ruce. Nejdříve jsem se zaměřila na rehabilitaci a posilování a byla jsem ráda, že s rukou mohu znovu hýbat bez bolesti. Každý den se to zlepšovalo, měla jsem z toho dobrý pocit," vzpomínala na těžké období.

Ač dříve laborovala se zraněním břišních svalů, podstoupila svou vůbec první operaci. A jelikož podle všech indicií dopadla zdárně, nemůže se už dočkat návratu k soutěžním utkáním: "Posledních šest až sedm týdnů už jsem trénovala na kurtu a všechno šlo dobře. I proto jsem se rozhodla zkusit turnaje co nejdříve. Chci hrát hlavně zápasy a jsem vděčná, že to vyšlo podle mých představ."

Ruku prověří tráva

V aktuálním týdnu je Muchová přihlášena na turnaj WTA 500 v Eastbourne, který si také zvolila jako generálku pro slavný Wimbledon. Za měsíc by se měla objevit i na olympiádě v Paříži, která se bude hrát na antukových kurtech Stadionu Rolanda Garrose.

"Wimbledon a olympiádu mám jako velkou motivaci. Je moc fajn, že tam budu moci být," přiznala Muchová. Zatímco na londýnském travnatém grandslamu bude hrát popáté, z čehož dvakrát došla do čtvrtfinále, na turnaji pod pěti kruhy zažije premiéru. O tokijskou olympiádu v roce 2021 přišla nešťastně, a to když její krajanka a kamrádka Markéta Vondroušová využila chráněného žebříčku. Muchové tak nesatčilo ani umístění mezi 30 nejlepšími hráčkami světového rankingu.

Rodačka z Olomouce vnímá, že její pauza byla dlouhá, a tak na sebe nechce brát velká očekávání a sama sebe vystavovat tlaku. "Vím, že je těžké znovu naskočit zpět. Nemohu očekávat, že budu ihned na stejné úrovni jako loni před zraněním. Přála bych si, aby to tak bylo, ale myslím si, že budu potřebovat pár zápasů a nějaký čas, abych se do toho zase dostala. Teď jsem ale pár dní trénovala s ostatními hráčkami a nebylo to tak špatné, jak jsem si myslela," dodala s úsměvem.

Dlouhodobý cíl je ale jasný: "Chtěla bych zase dělat problémy i těm nejlepším, chtěla bych se dostat zpátky na vrchol." Prvním testem měl být pro Muchovou úterní zápas s Elinou Avanesjanovou na trávě v Eastbourne, zápas ale trval jen čtyři gamy a po nich Ruska odstoupila. Ve středu čeká českou tenistku Magda Linetteová z Polska.