Sinner prošel do osmifinále French Open bez ztráty setu, Alcaraz zvládl šlágr s Kordou

Jannik Sinner (22) nepřipustil ztrátu setu ani ve třetím zápase na letošním French Open, kde útočí na post světové jedničky a také druhý grandslamový titul. Nejlepší hráč dosavadního průběhu sezony si poradil třikrát 6:4 s Pavlem Kotovem (25). Postup do druhého týdne si zajistil i další z největších favoritů Carlos Alcaraz (21), který ve večerním šlágru porazil ve třech setech Sebastiana Kordu (23).

Jannik Sinner dorazil do Paříže po téměř měsíční zdravotní pauze zaviněné zraněním kyčle a ještě před týdnem nebylo jisté, zda se druhého grandslamového podniku roku zúčastní. V areálu Rolanda Garrose se ovšem od prvního míče prezentuje solidní formou a po cestě do osmifinále neztratil jediný set.

V úvodních dvou kolech přehrál trápícího se Christophera Eubankse a domácího veterána Richarda Gasqueta a více než čtyři gamy v jedné sadě nepovolil ani Pavlovi Kotovovi, jenž se probojoval do třetího kola majorů poprvé v kariéře.

Italský favorit si suverénně hájil vlastní servis a ruskému soupeři nabídl pouze jednu brejkbolovou šanci, kterou odvrátil. Sám si vypracoval 13 příležitostí a v každém setu získal jeden brejk. Na postup potřeboval dvě hodiny a půl.

Statistiky zápasu. Livesport

Sinner se může příští neděli stát prvním mužem v open éře, který dokáže po premiérovém grandslamovém triumfu ihned ovládnout následující podnik velké čtyřky. Na pařížské antuce je jeho maximem čtvrtfinále, na nějž dosáhl při debutu v roce 2020. V následujících dvou ročnících vypadl v osmifinále a loni senzačně prohrál pětisetovou bitvu ve druhém kole s Danielem Altmaierem.

Pokud by se probojoval do nedělního finále, sesadí z tenisového trůnu obhájce titulu Novaka Djokoviče a stane se zbrusu novou světovou jedničkou. Vzhledem k příznivému losu by měl narazit na první výraznější hrozbu až v semifinále, kde může čekat Carlos Alcaraz, nebo Stefanos Tsitsipas.

O vyrovnání svého nejlepšího výsledku bude Sinner, který letos disponuje famózní bilancí 31:2, usilovat proti domácímu Corentinovi Moutetovi.

Francouz na French Open vyrovnal své grandslamové maximum (US Open 2022), když přehrál 3:6, 6:4, 6:4, 6:1 loňského osmifinalistu Sebastiana Ofnera. V neděli si zahraje o své největší čtvrtfinále v kariéře.

Turnajem zatím bez výraznějších problémů prochází i další z největších favoritů na zisk titulu Carlos Alcaraz. Loňský semifinalista sice na rozdíl od rivala Sinnera ztratil set, nicméně ve večerním šlágru třetího kola se Sebastianem Kordou mu stačily tři sady.

Ačkoli aktéři divákům nabídly jen tři sety, hrálo se bezmála tři hodiny. Alcaraz si v utkání vypracoval daleko více šancí na brejk (12) než Korda (3) a pouze dvakrát zaváhal na servisu. Američana s českými kořeny ani jednou nepustil do vedení, porazil ho už potřetí v řadě a vzájemnou bilanci upravil včetně souboje na Turnaji mistrů pro mladíky na 4:1.

V posledních letech je Alcaraz jedním z nejlepších hráčů na antuce. Na nejpomalejším povrchu už porazil Rafaela Nadala i Novaka Djokoviče a očekávalo se, že právě na French Open získá svůj první grandslamový titul.

Dvojnásobný grandslamový šampion a bývalý lídr žebříčku však nebyl na pařížské antuce ještě ani ve finále. V hlavní soutěži startuje počtvrté a jeho maximem je loňské semifinále.

Jméno dalšího soupeře se dozví až v sobotu. Kvůli deštivému počasí se totiž nestihl dohrát souboj mezi Benem Sheltonem a Félixem Augerem-Aliassimem.

Výsledky dvouhry mužů na French Open