Třináctý den na Roland Garros: Další krok Siniakové s Gauffovou i bitva Alcaraze se Sinnerem

V Paříži se v pátek budou hrát semifinálové zápasy mužů, do závěrečných bojů ale spějí i soutěže juniorů, juniorek i turnaje čtyřher. Livesport Zprávy představují tři utkání, které byste si neměli nechat ujít.

14:30, kurt Philippe Chatriera

Jannik Sinner bude po French Open světovou jedničkou a i to může být motivace pro Carlose Alcaraze, který se každým rokem v Paříži zlepšuje. Už loni toužil na Roland Garros po zisku grandslamu. Tehdy se mu ale do cesty postavil v semifinále Novak Djokovič.

Alcaraz i Sinner se velmi respektují a mimo kurty mají přátelský vztah. Na tenisovém okruhu však tvoří jednu z nejlepších rivalit posledních let a minimálně částečně nahrazují parádní bitvy mezi Big Three, které jsme sledovali skoro dvě dekády.

Ač jsou velmi mladí, potkali se na okruhu už devětkrát a na vzájemné zápasy vede Alcaraz 5:4. Na grandslamech je bilance srovnaná a oba zápasy proběhly v roce 2022. Sinner tehdy vyhrál osmifinále Wimbledonu (3:1), Alcaraz pro sebe pak získal čtvrtfinále US Open. Na antuce je také srovnáno 1:1 na zápasy, na French Open se ale ještě nikdy nepotkali.

17:00, kurt Simonne Mathieuové

Nově vytvořený americko-český pár hraje v Paříži jako z partesu. Kateřina Sinaiková našla v Coco Gauffové ideální partnerku, její kreativní hra je doplňována razancí a přesností úderů světové singlové trojky. Ve čtyřech zápasech neztratily Gauffová se Siniakovou ani jediný set a navíc rozdaly dva kanáry.

Desirae Krawczyková je sice čtřynásobnou grandslamovou vítězkou v mixu a Caroline Dolehideová je na turnajích velké čtyřky už popáté v ženském deblu v semifinále, na kvalitu americko-české dvojice by to ale stačit nemělo. Navíc i Gauffová má vítěznou mentalitu, loni vyhrála US Open a s podporou české sedminásobné grandslamové vítězky ve čtyřhře by v Paříži mohla dojít i k deblovému triumfu.

18:30, kurt Philippe Chatriera

Casper Ruud byl v posledních dvou pařížských finále a celkově na grandslamech ve třech. Ani jednou neuspěl, nyní na French Open mu ale usnadnilo cestu do semifinále odstoupení Novaka Djokoviče. Pětadvacetiletý Nor byl loni i světovou dvojkou, pak na chvíli vypadl z TOP10, ale s příchodem antukové sezony zase ožil. Objížděl co se dalo a má velmi hezkou bilanci 21 vítězství proti čtyřem prohrám a hlavně triumfy v Barceloně a Ženevě.

Alexander Zverev musel v Paříži dvakrát do pětisetové bitvy (s Griekspoorem a Runem) a na úvod Roland Garros vyprovodil Rafaela Nadala v jeho zřejmě posledním utkání na French Open. Zverev by měl těžit ze své výšky a výborného pohybu, když se lámaly klíčové zápasy, hrál spíše obranný tenis namísto snahy o winnery.

Ze čtyř vzájemných zápasů vyhrál každý z rivalů dva, na antuce vede ale Ruud 1:0 díky loňskému semifinálovému utkání. Tehdy norský tenista dominoval a dokonce Zverevovi nadělil kanára. Je ale potřeba zmínit, že Zverevova hra je dnes mnohem lepší než před rokem, kdy po zdravotní pauze stále postrádal svou nejlepší formu i nejvyšší sebevědomí.