Valentová na French Open vyhrála obě soutěže juniorek, v českém finále porazila Samson

Tereza Valentová (17) na dívčím French Open vyhrála dvouhru i čtyřhru a slaví své první grandslamové tituly mezi juniorkami. Singlové finále proti krajance Lauře Samson (16) vyhrála 6:3, 7:6 a soutěží prošla bez ztráty setu. Vítěznou pařížskou jízdu pak tenistka pražské Sparty korunovala deblovým triumfem se Slovenkou Renátou Jamrichovou.

Valentová měla na kurtu Simone Mathieuové vynikající vstup do zápasu, vybojovala si vedení 3:0, a i když Laura Samson následně srovnala stav na 3:3, poslední tři gamy opět patřily aktivněji hrající Valentové.

I ve druhém setu ztratila jako první svůj servis Samson a situace z prvního dějství se opakovala. Mladší z Češek opět srovnala stav a při svém servisu šla i do vedení. Valentová si pak přes shodu pohlídala své podání a následně měla příležitost tří brejkbolů. Ani jeden z nich ale nevyužila a tak set gradoval později.

Za stavu 5:5 stačil Valentové jeden brejkbol, Samson jí ale usnadnila jeho proměnění nepřesným forhendem. Příležitost dopodávat však Valentová nevyužila a tak o osudu setu i zápasu nakonec rozhodl tiebreak. V něm Samson neuhrála jedinou výměnu a musela pogratulovat své soupeřce.

"Takový zápas (proti krajance) je těžký pro hlavu. Jsme ze stejného klubu, trénujeme spolu, ale myslím, že jsem si s tím poradila dobře. S Laurou jsme hrály několikrát, věděla jsem, co od ní čekat a co proti ní hrát. Byl to výborný zápas, byly to nervy. Atmosféra byla neskutečná, na to nezapomenu," řekla Valentová v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

"Pocity jsou neskutečné. To je sen každého vyhrát grandslam, ať už juniorský nebo normální. Tohle je další krok ke zlepšení," podotkla Valentová, která letos vyhrála na turnajích ITF mezi ženami 25 z 27 zápasů. Čtyři z pěti akcí zakončila finálovým duelem a tři z nich přetavila v triumf.

Sen se stal skutečností

"Dojmy jsou neskutečné. Cítím se hrozně dobře. Když jsem proměnila mečbol, začala jsem brečet. Nevím vlastně proč, asi proto, že to ze mě celé spadlo. Sen se stal trochu skutečností," radovala se tenistka TK Sparta Praha.

V noci před zápasem se jí o utkání skutečně zdálo. "Měla jsem přesně tu lavičku, kterou jsem měla. V tom snu bylo, že to byl těžký zápas, nakonec jsem vyhrála a lehla si na antuku. Pak jsem si na ni lehla. Sen se stal opravdu skutečností," uvedla Valentová.

Valentová byla blízko grandslamového titulu už loni na US Open, kde se probojovala do finále, rozhodující zápas ale prohrála.

Český tenis v dívčí dvouhře v Paříži třetí vítězku za poslední čtyři roky. V roce 2021 triumfovala na Roland Garros Linda Nosková a rok později Lucie Havlíčková. V minulosti se mezi vítězky dívčí dvouhry na French Open zapsaly také Renata Tomanová (1972), Regina Maršíková (1975) a Hana Mandlíková (1978).

Triumf i ve čtyřhře

Valentová vyšperkovala úspěšný den triumfem v odpolední čtyřhře a vyrovnala předloňský double Havlíčkové. Se Slovenkou Jamrichovou ve finále zdolaly v roli nasazených trojek čtvrtý nasazený americký pár Tara Grantová a Iva Jovicová za 64 minut 6:4, 6:4.

Česko-slovenská dvojice sice ztratila v prvním setu dvakrát náskok brejku, v deváté hře ale prolomila servis soupeřek ještě jednou a ujala se vedení. Druhá sada byla podobná. Také v ní získaly Valentová s Jamrichovou klíčový brejk v deváté hře a zápas zakončily využitým třetím mečbolem.