Paříž je o morálu a ten v sobě Kája má, říká Kodeš o Muchové. Dnes už jí prý radit nemusí

Tomáš Rambousek

Karolína Muchová (26) se probojovala na Roland Garros do semifinále ženské dvouhry a ve čtvrtek bude mít na tribuně o jednoho vzácného fanouška víc. Do města nad Seinou míří Jan Kodeš (77), dvojnásobný vítěz antukového grandslamu. Právě na jeho domovské Štvanici se česká tenistka na letošní Paříž připravovala.

Jana Kodeše můžete často potkat v areálu tenisového klubu ČLTK na Štvanici. Stále je rád v centru dění, o tenisu má velký přehled a letos pravidelně zapínal televizi, aby sledoval počínání Karolíny Muchové. Před šesti lety se olomoucká rodačka vypravila právě k němu, aby jí pomohl mentorskými radami. Občas spolu poobědvali a vítěz Roland Garros z let 1970 a 1971 posílal povzbudivé zprávy.

Jak jste se cítil při sledování Karolíny na cestě do semifinále?

"Samozřejmě mám radost. Dostala se mezi nejlepší čtyři, což je vynikající výsledek. Proti Pavljučenkovové hrála velmi dobře, zápas byl docela hladký, a to je také před semifinále dost důležité."

Jak na vás působí v průběhu celého turnaje?

"Dokázala chytit šanci za pačesy. Poté, co porazila Sakkariovou, měla příznivý los, hrála s přijatelnými soupeřkami. To však někdy bývá hodně zrádné, když člověk vidí, že má šanci na postup, tak se to kolikrát nepodaří naplnit. Ale Kája roli favoritky potvrdila a všechny ty holky porazila."

Je pro vás přesto překvapením, že se po dvou letech plných zdravotních problémů znovu probojovala do semifinále grandslamu?

"Určitě jsem věřil tomu, že porazí hráčky, které měla porazit. Byly to hratelné soupeřky a nebylo pro mě žádným překvapením, že to zvládla. Určitě jí trochu pomohlo, že nasazená Belinda Benčičová překvapivě prohrála s mladou Ruskou Avanesjanovou, trochu se to tam pak uvolnilo. Ale pozor, porazit jakoukoliv hráčku na grandslamu na antuce, je vždycky velká práce. Takže to vůbec nesnižuje její úspěch. Jsem moc rád, že výsledkově prodala, co umí. Protože ona tenis opravdu umí, jen ji stále zastavovala zranění. Věřím, že teď udělala průlom, získá pořádné body a poskočí v žebříčku."

S Karolínou se vídáte na Štvanici, kde před odletem do Paříže trénovala. Dával jste jí i letos nějaké rady?

"Dřív jsme se vídali častěji, teď už jen občas, jak je zase rozlítaná po turnajích. A na ty já už nejezdím (směje se). Ale ona už všechno ví, všechno zná. Kája už nepotřebuje radit. Pro ni je teď důležité, je jen aby hrála dobře.”

Jak vidítě její šance v semifinále proti Aryně Sabalenkové?

"Bude to otevřený zápas. Sabalenková je samozřejmě sebevědomá, protože v poslední době všechno vyhrává. Bude favoritkou, ale zároveň bude v těžké roli, protože Kája hraje opravdu dobře. Myslím si, že Karolína má herně na to, aby to Sabalenkové hodně zkomplikovala.”

Na Roland Garros jste dvakrát vyhrál. Je to jiný turnaj oproti ostatním grandslamům?

"Ve Francii je vždycky vynikající atmosféra a nejtěžší je hrát s domácími hráči. Ti totiž většinou na antuce umí a navíc mají v zádech diváky. Ale jinak je to velmi těžký turnaj, psychicky i fyzicky je velice náročný. Proto ho nikdy nevyhrála některá světová esa, ať už to byli Connors, McEnroe, Sampras nebo Edberg. Na Roland Garros je potřeba enormní vůle, fyzická kondice, nasazení i trpělivost. Paříž je hlavně o morálních vlastnostech."

Myslíte, že právě tyto vlastnosti Karolína má?

"Myslím, že ano. Ale také si myslím, že má pořád ještě rezervy, třeba v podání. Ale vždyť je pořád mladá a určitě ještě může jít nahoru!”

Ve středu vyrážíte do Paříže. Jel byste se podívat, i kdyby se Karolína neprobojovala tak daleko?

"Jel bych tam, i kdyby Kája prohrála, protože tam jezdím každý rok. Je to už tradice, jsou tam všichni bývalí vítězové grandslamů. Do Austrálie se mi moc nechce, ta už je pro mě daleko, ale i na US Open jsem byl několikrát. Paříž ani Wimbledon si nenechám ujít a celkem si to užívám."