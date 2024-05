Wozniacká se divoké karty nedočkala a bude na French Open chybět. Neberou nás vážně, říká otec

Caroline Wozniacká (33) si letos na Roland Garros nezahraje a neobdržení divoké karty vyvolalo v týmu nejúspěšnější dánské tenistky rozhořčení. Nejvíce z toho byl rozčarovaný otec a trenér Piotr Wozniacki (61).

French Open už klepe na dvěře, přičemž všechny významné tenistky se začnou 26. května hnát za možností vyhrát Roland Garros. Jedna hráčka však bude na nejprestižnějším antukovém turnaji chybět – Caroline Wozniacká. Bývalá dánská světová jednička se po svém loňském návratu zúčastnila několika turnajů a několikrát ukázala, že je stále schopna konkurovat světové špičce.

Dvojnásobná finalistka US Open nemá v žebříčku dostatečné postavení na to, aby se dostala do hlavní části grandslamů, a tak doufala, že jí bude udělena divoká karta. Organizátoři jí ovšem přímý vstup do turnaje neumožnili. Když se tak nestalo, bylo již pozdě na přihlášení se do kvalifikace a French Open se tak bude muset uskutečnit bez dánské tenisové královny.

Piotr Wozniacki, trenér a otec Wozniacké, v rozhovoru pro polské médium Sport.pl uvedl, že jeho svěřenkyně nebude na Roland Garros startovat, pokud divokou kartu nedostane. Zároveň polským médiím naznačil možný konec kariéry po letošní sezoně.

"Pokud by nedostala divokou kartu na French Open, nehrála by. Raději počkala, až se dozví, jestli divokou kartu dostane. Podporuji ji a mohu vám říct, že příští rok určitě hrát nebude. Už jsme se tak rozhodli," řekl rozhořčený Piotr Wozniacki v rozhovoru pro Sport.pl. Trenér dánské hvězdy zřejmě poukazuje na jasnou ignoraci bývalých světových hráčů, kteří museli svou kariéru přerušit kvůli mateřeské dovolené nebo zdravotním patáliím.

Pozice Wozniacké ve světovém žebříčku. Livesport

Wozniacká byla rovněž vynechána, když došlo na rozdávání divokých karet na právě odehraném turnaji masters v Římě. "Není třeba, abychom si něčím takovým procházeli. Neberou nás vážně, takže je to zbytečná námaha. Přežijeme zbytek sezony a to je všechno," uvedl otec tenistky.

Zatím není jisté, zda Wozniacká obdrží divokou kartu pro Wimbledon, ale Piotr Wozniacki polským médiím potvrdil, že pokud se tak nestane, přihlásí se dánská tenistka do kvalifikace.