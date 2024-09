Kolaps Ostapenkové. V Mexiku neudržela vedení 4:0 a zahodila mečboly proti kanadské teenagerce

Nasazená jednička turnaje WTA 500 v mexické Guadalajaře Jelena Ostapenková (27) z Lotyšska se se soutěží loučí hned po svém úvodním vystoupení. Světová dvanáctka a čerstvá vítězka US Open ve čtyřhře žen nestačila na divokou kartu Marinu Stakusicovou (19), byť v rozhodující sadě vedla 4:0 a měla celkem čtyři mečboly. Kanaďanka nakonec zvítězila po velkém obratu a více než třech hodinách boje 6:3, 5:7, 7:6, připsala si první skalp hráčky TOP 40, poprvé na hlavním okruhu vyhrála dvakrát po sobě a postoupila do svého prvního čtvrtfinále. V něm se utká s Polkou Magdalenou Frechovou (26).

Vítězka Roland Garros 2017 Jelena Ostapenková minulý týden na US Open vyhrála čtyřhru žen po boku Ukrajinky Ljudmily Kičenokové a získala druhou grandslamovou trofej. Premiérovou z deblu, v němž se stala světovou šestkou a zajistila si start na Turnaji mistryň. Ve dvouhře ale od červencového postupu do čtvrtfinále Wimbledonu prohrála už šest ze sedmi zápasů.

Čtvrtou porážku v řadě utrpěla v Guadalajaře. Lotyška sice proti Marině Stakusicové otočila nepříznivý vývoj 3:6 a 3:5 a po zisku osmi gamů po sobě vedla v rozhodující sadě 4:0, jenže dokonat obrat proti kanadské outsiderce nedokázala. Za stavu 5:3 nevyužila první mečbol, další tři zahodila za stavu 6:5 při své podání a zmar dokonala v tie-breaku, v němž neuhrála ani jeden míček.

Stakusicová na sebe upozornila poprvé loni na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu, na kterém třemi skalpy hráček TOP 70 výrazně přispěla k historickému triumfu Kanady. Na okruhu WTA ale dosud vyhrála jen dva zápasy na domácí půdě v Torontu a s hráčkami TOP 50 měla bilanci 1:4.

V Mexiku však porazila Annu Karolínu Schmiedlovou i světovou dvanáctku Ostapenkovou, zaznamenala životní skalp, poprvé na hlavním okruhu vyhrála dva zápasy po sobě a poprvé postoupila do čtvrtfinále.

"Bylo to jak jízda na horské dráze. Ve druhém setu jsem mohla zápas ukončit, ale nepovedlo se to. Mám radost, že ve třetím jsem to zvládla," uvedla Stakusicová, která se v hlavní soutěži představila díky divoké kartě od pořadatelů.

O postup do semifinále se Stakusicová utká s Magdalenou Frechovou, kterou loni porazila na BJK Cupu. Pátá nasazená Polka v závěrečném nočním osmifinále zdolala 3:6, 6:3, 6:1 Američanku Ashlyn Kruegerovou.

Guadalajara letos viděla už několik velkých obratů. Camila Osoriová utekla Veronice Kuděrmetovové rozhodujícím dějství ze stavu 0:5, Kruegerová otočila stejně nepříznivý vývoj v prvním setu proti Tatjaně Mariaové a navíc odvrátila pět setbolů. Ena Šibaharová porazila Kimberley Birellovou, byť v rozhodující sadě prohrávala 1:5 a čelila mečbolu.

V soutěži pokračuje také jediná česká zástupkyně Marie Bouzková, jež v odpoledním programu smetla italskou kvalifikantku Lucreziu Stefaniniovou a v pátek ji čeká čtvrtfinále nasazených hráček proti Francouzce Caroline Garciaové.

V horní polovině pavouka už žádná nasazená tenistka nepokračuje. O místo v semifinále se utkají Olivia Gadecká s Martinou Trevisanovou a Camila Osoriová s Kamillou Rachimovovou.

Výsledky turnaje WTA 500 v Guadalajaře