Sinner stylově podtrhl post světové jedničky, v Halle si došel pro první titul na trávě

Janniku Sinnerovi (22) se na prvním turnaji v roli světové jedničky kolena nerozklepala. Italský tenista v německém Halle porazil všech pět soupeřů a došel si již pro čtvrtý letošní triumf. Premiérově se raduje na trávě, na které si zahrál vůbec poprvé ve finále a ve dvou tie-breacích v něm zdolal předloňského šampiona Huberta Hurkacze (27) z Polska.

Jannik Sinner v téměř dvouhodinovém finále bez jediného brejku zdolal Huberta Hurkacze 7:6, 7:6. Zatímco v úvodní zkrácené hře polskému šampionovi z roku 2022 utekl ze setbolu a vyhrál až po boji 10:8, v druhém tie-breaku ztratil už jen dva míčky.

"Hubi je těžký soupeř. Věděl jsem, že musím velmi dobře podávat a v každém setu odehrajeme jen pár opravdu důležitých výměn. Takže v těchto okamžicích jsem se snažil hrát co nejlépe," komentoval Sinner, který vylepšil skvělou letošní bilanci na 38:3, přičemž ve všech 41 zápasech získal minimálně jeden set.

Sestřih zápasu

Jannik Sinner získal první titul na trávě Livesport

Sinner na lednovém Australian Open slavil první grandslamový titul a postup do semifinále nedávného French Open ho jako prvního Itala v dějinách posunul do čela žebříčku ATP.

A jako osmý tenista v historii si hned premiéru v roli světové jedničky osladil triumfem. Navíc prvním na trávě. Přestože úvodní tři soupeře na podniku ATP 500 v německém Halle zdolal až ve třech setech a sedmkrát musel do tie-breaku, v němž navíc třikrát po sobě neuspěl, nakonec pokaždé našel cestu k vítězství.

"Jsem opravdu šťastný, vyhrát poprvé turnaj na trávě je bezva pocit," usmíval se dvaadvacetiletý rodák z Innichenu, jehož ruská přítelkyně Anna Kalinská o pár desítek minut dříve neproměnila pět mečbolů ve finále turnaje WTA 500 v Berlíně.

Rozhovor s Jannikem Sinnerem

Rozhovor s Jannikem Sinnerem Livesport

Sinner vyladil svou skvělou finálovou bilanci na 14:3 a už potřetí získal čtyři trofeje během jednoho roku. Letos již během pouhých šesti měsíců vyrovnal sezony 2021 a 2023, když navázal na triumfy z Melbourne, Rotterdamu a Miami.

Jannik Sinner vyhrál už čtvrtý letošní turnaj Profimedia

Sedmadvacetiletý Hurkacz ve svém 11. finále teprve potřetí prohrál. V Halle nezopakoval předloňský triumf, který zůstává jeho jediným na zeleném pažitu. V žebříčku se i přes finálovou porážku posune poprvé na 7. místo.

Oba finalisté se nyní přesunou do Londýna, kde budou ladit formu na Wimbledon. "Moc se tam těším. Loni jsem se dostal do semifinále a hrál jsem dobrý tenis. Tak uvidíme, co se stane letos. Ale určitě mám více sebevědomí. Ve Wimbledonu je trochu jiná tráva, ale mám týden na to, abych se dobře připravil," dodal Sinner.

