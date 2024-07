Čtvrtek na Livesport Prague Open: Česko-polská semifinále i další vystoupení teamu Bucie

Na Livesport Prague Open jsou ve čtvrtek na programu semifinálové zápasy dvouhry i čtyřhry. Dojde ke dvěma česko-polským soubojům a i k dalšímu představení populární dvojice Lucie Šafářová – Bethanie Matteková-Sandsová.

11:00, centrkurt

Laura Samson prožívá v domácím prostředí snový debut. Ve svých 16 letech při premiéře na ženském okruhu WTA už dokázala vyřadit tři papírově silnější soupeřky včetně krajanky Kateřiny Siniakové. A poté, co po sedmi mečbolech otočila zápas s Oksanou Selechmetěvovou, na ni čeká Magdalena Frechová.

Polka, která figuruje na 57. místě světového žebříčku, musela v Praze třikrát do třísetové bitvy, všechny ale zvládla a ve Stromovce po téměř půl roce zaznamenala sérii tří vítězných zápasů. Frechové je 26 let, hraje pravou rukou a má radši tvrdý povrch. Letos jí vyšlo Australian Open, kde došla až do osmifinále a i díky úspěchu v Melbourne si vysloužila místenku na olympijský turnaj, kam po pražském klání vyrazí.

13:00, centrkurt

V Praze zatím obě rivalky velmi jistě plní role nasazených hráček. Magda Linetteová ztratila cestou do semifinále jen jeden set, když otáčela čtvrtfinálový duel s Viktorií Tomovovou. Linda Nosková prochází turnajem ještě suverénněji. Rozhodně neztrácí čas, na kurtu strávila zatím jen 184 minut a nejvíce gamů (pět) proti ní uhrála v prvním kole Katarina Zavatská.

Nosková se s Linetteovou potkala na okruhu WTA zatím jen jedinkrát a vítězně z duelu vyšla česká tenistka, která po vyhraném tiebreaku první sady pak tu druhou pro sebe získala hladce 6:1. Hrálo se loni v březnu v Římě na antuce a klíčovým faktorem bylo podání české hráčky, která při prvním servisu uhrála 81 % výměn. Podobně spolehlivě funguje servis Noskové i v Praze a i proto bude v souboji dvou olympioniček favoritkou.

15:00, centrkurt

Shledání Bethanie Mattekové-Sandsové a Lucie Šafářové po dlouhých šesti letech dopadlo na kurtu výtečně. Vítězství hned v prvním duelu nad japonskou dvojicí Šibaharová–Aojamaová naznačilo, že se s pětinásobnými grandslamovými vítězkami musí stále počítat. Americko-česká dvojice měla navíc solidní čas na regeneraci a po dvou dnech pauzy zabojuje o účast ve finále, kde už čekají české hvězdy Krejčíková a Siniaková.

Soupeřkami "Bucie" teamu budou Italka Camilla Rosatellová a Kimberley Zimmermannová z Belgie, které spojily své síly teprve nedávno a po Wimbledonu, ale stihly už tři zastávky v Contrexville, Římě a nyní v Praze. Ve Stromovce plní roli nasazených čtyřek a předpoklady zatím naplňují.