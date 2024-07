Pondělí na Livesport Prague Open: Matteková-Sandsová a Šafářová zase spolu, Češky jako nasazené

Na tenisovém turnaji Livesport Prague Open by měl být v pondělí perný den. Mělo by se dohrát kompletní první kolo a na programu jsou i tři zápasy čtyřher. Po šesti letech spolu nastoupí kdysi velmi úspěšná dvojice Lucie Šafářová (37), Bethanie Matteková-Sandsová (39). Ve dvouhře pak budou Kateřina Siniaková (28) i Linda Nosková (19) potvrzovat role nejvýše nasazených.

11:30, centrkurt

Siniakové nevyšel úvod roku, měla ale velmi dobrou travnatou sezonu, v níž v Berlíně a Bad Homburgu došla shodně do čtvrtfinále. Hlavně však sbírala deblové úspěchy – Američankám Coco Gauffové (na French Open) a poté i Taylor Townsendové (ve Wimbledonu) dělala společnost při zisku jejich prvních grandslamových trofejí ve čtyřhrách.

V Praze jí ve dvouhře na úvod čeká další hráčka z USA. Chiricová figurovala v roce 2017 i v první šedesátce rankingu, z ní ovšem vypadla a v současnosti se snaží vrátit alespoň do pořadí elitní dvoustovky. V Praze do hlavní soutěže prošla z kvalifikace. Právě v dobách, kdy se 28leté Američance dařilo, proběhl doposud jediný vzájemný zápas. V Tokiu v roce 2016 se protáhl na tři sety a tie-break dramatické bitvy pro sebe nakonec získala Siniaková.

15:00, centrkurt

Nosková se loni na Prague Open probojovala až do finále, v něm ale podlehla Nao Hibinové. Bylo to její doposud poslední (celkově druhé) finále na okruhu WTA. Letos připadla Noskové po odstoupení Barbory Krejčíkové ze singlu role nasazené jedničky a v prvním kole ji čeká Ukrajinka Katarina Zavatská, která se specializuje na antukové turnaje.

Mladá česká reprezentantka bude favoritkou, také ale ví, že jí daleko více svědčí hra na tvrdých površích. Zavatská bude rozehranější, musela projít do hlavní soutěže z kvalifikace. Také si ale trochu zkomplikovala práci, v nedělním utkání s Conny Perrinovou ze Švýcarska strávila v horkém dni při třísetové bitvě na kurtu skoro tři hodiny.

17:30, centrkurt

Dvakrát společně vyhrály Australian Open, dvakrát také trioumfovaly v Paříži a jednou na US Open. Americko-česká dvojice Matteková-Sandsová, Šafářová ovládla v mezidobí let 2016-2018 pět grandslamů a ve své sbírce nemá jen Wimbledon. Jejich poslední společné vystoupení se datuje k srpnu 2018 na US Open.

Při pražském znovushledání, které je naplánováno na pondělní večer, budou čelit dvojici Aojamaová, Šibaharaová. Japonky jsou deblovými specialistkami a dokázaly dojít loni v Austrálii až do finále, kde nakonec podlehly Krejčíkové se Sinaikovou při jejich posledním grandslamovém titulu. Mladší Šibaharaová má na svém kontě grandslam v mixu, před dvěma lety v Roland Garros triumfovala společně s nizozemcem Wesleyem Koolhofem.