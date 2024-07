Tennis Tracker: Livesport Prague Open zná los, Viďmanová v Srbsku vyhrála 17 zápasů v řadě

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 20. července?

Hlavní události

18:32 – Alexander Zverev na antukovém turnaji ATP 500 v rodném Hamburku porazil i čtvrtého soupeře, přestože do soutěže vstupoval s bolestmi kolena. Španěla Pedra Martíneze přehrál 6:2, 6:4 a v generálce na olympiádu postoupil do finále. V něm na nejvýše nasazeného německého obhájce titulu čeká v repríze loňského semifinále francouzský mladík Arthur Fils (H2H 2:0).

15:49 – Darja Viďmanová minulý týden na podniku ITF W15 v srbské Kursumlijské Banje vyhrála dvouhru i čtyřhru a nyní na stejném místě útočí na zopakování doublu. Pár hodin po postupu do singlového finále už vyhrála s Lotyškou Kamillou Bartoneovou znovu bez ztráty setu soutěž deblistek, když ve finále zdolaly dvakrát 6:3 nizozemsko-srbské duo Madelief Hagemanová a Draginja Vukovičová. Jednadvacetiletá Češka za poslední dva týdny vyhrála 17 ze 17 zápasů.

15:22 – Rafael Nadal na antuce ve švédském Bastadu necelý den po čtyřhodinovém maratonu otočil další třísetový duel a po výhře 4:6, 6:3, 6:4 nad chorvatským kvalifikantem ze druhé světové stovky Dujem Ajdukovičem postoupil poprvé od triumfu na French Open 2022 do finále. O titul z generálky na olympiádu v Paříži si španělský šampion z roku 2005 zahraje s Portugalcem Nunem Borgesem, nebo Argentincem Thiagem Agustinem Tirantem.

Sestřih zápasu

Rafael Nadal otočil duel s Dujem Ajdukovičem Livesport

15:22 – Matteo Berrettini ve švýcarském Gstaadu zdolal bez ztráty podání 7:6, 7:5 nejvýše nasazeného Řeka Matteo BerrettiniMatteo BerrettiniStefanose Tsitsipase, s nímž si poradil až v pátém soutěžním střetnutí, a také svůj třetí start ve třítisícovém městečku v nadmořské výšce 1050 metrů proměnil v postup do finále. V něm se italský šampion z roku 2018 utká s Francouzem Quentinem Halysem (H2H 0:1).

12:38 – V Praze již byla rozlosována také hlavní soutěž turnaje kategorie WTA 250 ve dvouhře, do které na antuce ve Stromovce zasáhne minimálně šest domácích nadějí. Nasazenou jedničkou je loňská finalistka Linda Nosková, jež čeká podobně jako turnajová dvojka Kateřina Siniaková, Barbora Palicová a Laura Samson na soupeřku z kvalifikace. Sára Bejlek v 1. kole vyzve třetí nasazenou Ukrajinku Anhelinu Kalininovou, Dominika Šalková se utká se Zeynep Sönmezovou z Turecka.

| kompletní los dvouhry | kompletní los čtyřhry |

12:14 – Darja Viďmanová si týden po premiérovém triumfu zahraje na antukovém turnaji ITF W15 v srbské Kursumlijské Banje znovu ve finále. V boji o něj jednadvacetiletá Češka zdolala po více než dvou a půl hodinách hry 6:0, 6:7, 6:0 Lotyšku Kamillu Bartoneovou, s níž dnes může získat znovu po sedmi dnech i titul ve čtyřhře.

10:30 – Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, nasazené jedničky deblu na turnaji Livesport Prague Open, se v prvním kole střetnou s mladou československou dvojicí Laura Samson a Renáta Jamrichová. Své soupeřky ve čtyřhře znají i Lucie Šafářová s Bethanie Mattekovou-Sandsovou – na úvod si to rozdají s japonským duem Aojamaová a Šibaharová, které jsou v Praze druhým nejvýše nasazeným párem.

Další zprávy

17:54 – Gabriela Knutsonová v Portugalsku našla po sérii osmi výher přemožitelku. V semifinále turnaje ITF W75 v Portu nestačila překvapivě na 599. hráčku světa Tessah Andrianjafitrimovou z Francie, které podlehla hladce 1:6, 4:6.

17:41 – Diana Šnajderová v Budapešti porazila 6:3, 6:3 Němku Evu Lysovou a vyhrála 11. z posledních 12 zápasů. Ve čtvrtém finále na okruhu WTA a prvním na antuce si dvacetiletá Ruska zahraje o třetí letošní i kariérní titul s Běloruskou Aliaksandrou Sasnovičovou, v případě úspěchu by již zkompletovala trofeje ze všech povrchů.

17:02 – Nuno Borges na antuce v Bastadu porazil v souboji debutantů v semifinále turnaje ATP 6:3, 6:4 Argentince Thiaga Agustina Tiranteho a postoupil do finále. V něm sedmadvacetiletý Borges vyzve hvězdného Španěla Rafaela Nadala (H2H 0:0).

16:50 – Arthur Fils na antuce v Hamburku smetl dvakrát 6:2 Argentince Sebastiána Báeze a poprvé postoupil do finále turnaje ATP 500. O druhý a dosud nejcennější titul, který by ho posunul poprvé do TOP 20, si dvacetiletý Francouz zahraje s Alexanderem Zverevem, nebo Pedrem Martínezem.

16:33 – Z šesti českých nadějí prošla prvním kolem kvalifikace turnaje WTA 250 v Praze jen Jesika Malečková, jež do hry zasáhla až jako náhradnice a poradila si 7:5, 6:2 s Italkou Dalilou Spiteriovou. O start v hlavní soutěži si zahraje s Ukrajinkou Anastasijou Sobolevovou.

16:23 – Amelie Šmejkalová si v Praze zahrála podruhé v kvalifikaci turnaje WTA, znovu však neuhrála ani set. Letos devatenáctiletá Češka nestačila na Ukrajinku Katarinu Zavackou a prohrála 1:6, 4:6. Češky letos ve Stromovce stále nevyhrály a mají bilanci 0:5.

16:00 – Aliaksandra Sasnovičová v Budapešti zdolala 6:3, 3:6, 7:5 Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou, přestože ve třetí sadě prohrávala 2:5 a čelila mečbolu, a poprvé na okruhu WTA postoupila do antukového finále. Ve svém celkově pátém finále bude třicetiletá Běloruska usilovat o premiérový titul proti Rusce Dianě Šnajderové, nebo Němce Evě Lysové.

15:57 – 38letý Španěl Rafael Nadal na antukovém turnaji ATP 250 v Bastadu krátce po postupu do finále dvouhry, které si zahraje poprvé po více než dvou letech, odstoupil zřejmě kvůli velkému vytížení ze soutěže deblistů. V té měl dnes s Norem Casperem Ruudem bojovat rovněž o finále, bez boje do něj postoupili Brazilci Orlando Luz a Rafael Matos.

15:06 – Vít Kopřiva na úvod kvalifikace antukového turnaje ATP 250 v rakouském Kitzbühelu porazil 6:1, 6:7, 6:1 peruánského mladíka Ignacia Buseho a oplatil mu dva týdny starou porážku z challengeru v Salzburku. O postup do hlavní soutěže se 27letý Čech utká se Švýcarem Alexanderem Ritschardem, nebo Brazilcem Gustavem Heidem.

14:51 – Českým tenistkám se v kvalifikaci turnaje WTA 250 v Praze nedaří. Po Šafářové, Kovačkové a Ticháčkové skončila hned v 1. kole i finalistka z roku 2021 Tereza Martincová, jež prohrála 0:6, 5:7 se švýcarskou náhradnicí Conny Perrinovou.

14:42 – Eliška Ticháčková na antuce v pražské Stromovce při premiéře v kvalifikaci turnaje WTA svedla velkou bitvu s Kathinkou Von Deichmannovou, cestu k vítězství ale nenašla. Nezkušená sedmnáctiletá Češka podlehla o 13 let starší soupeřce z Lichtenštejnska i vinou deseti prohraných servisů 7:6, 2:6, 6:7.

13:15 – Bývalá světová pětka Lucie Šafářová při krátkodobém návratu do soutěžního tenisu prohrála i čtvrtý zápas. Ve dvouhře i podruhé padla ve třech setech, v prvním kole kvalifikace domácího antukového turnaje WTA 250 v Praze sedmatřicetiletá Češka podlehla 6:4, 4:6, 3:6 ukrajinské tenistce ze třetí světové stovky Anastasiji Sobolevové. Ve Stromovce ji čeká ještě debl s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

12:29 – Přestože byl 192. hráč světa Quentin Halys už v prvním kole kvalifikace šestkrát dva míčky od vyřazení, prožívá na antuce ve švýcarském Gstaadu životní turnaj. Ve svém teprve druhém semifinále sedmadvacetiletý Francouz porazil 6:3, 7:6 Němce Jana-Lennarda Struffa a poprvé na okruhu ATP postoupil do finále. V něm bude outsiderem proti vítězi duelu mezi Stefanosem Tsitsipasem a Matteem Berrettinim.

11:59 – Alena Kovačková na domácí antuce v pražské Stromovce při premiéře v kvalifikaci turnaje WTA nepřekvapila. Šestnáctiletá česká juniorka nestačila na šampionku z roku 2017 Monu Barthelovou z Německa, bývalé 23. hráčce světa podlehla hladce 3:6, 0:6.

11:00 – Kvalifikaci Livesport Prague Open si nakonec zahraje i Jesika Malečková, která doplnila startovní pole jako náhradnice.